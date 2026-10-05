Vietnam reconoce las innovaciones que aportan valor a la vida cotidiana



Hanoi (VNA) – La ceremonia de entrega de los Better Choice Awards 2026 se celebró la noche del 4 de octubre en Hanoi, en el marco de las actividades conmemorativas del Día Nacional de la Innovación 2026.



Transmitido en directo por el Portal de Información Electrónica del Gobierno, el evento otorgó premios en 45 categorías, agrupadas en cuatro grandes secciones, que reconocieron tanto soluciones de inteligencia artificial (IA) desarrolladas por vietnamitas como empresas que contribuyen al desarrollo nacional y productos tecnológicos innovadores.



Bajo el lema “Innovation Beyond Borders” (La innovación más allá de las fronteras), la cuarta edición de los premios tuvo como objetivo celebrar las innovaciones que trascienden las fronteras entre países, sectores y categorías tradicionales de productos.



En la edición de 2026, el sistema de premios fue completamente reestructurado en torno a cuatro secciones: Innovative Choice Awards, Smart Choice Awards, Car Choice Awards y Nation Builders Awards. Esta última, introducida por primera vez, reconoció a empresas que contribuyen al desarrollo del país mediante el fortalecimiento de sus infraestructuras y capacidades energéticas y tecnológicas. Esta sección comprendió dos apartados: en el primero, los ganadores fueron seleccionados por un jurado de expertos, mientras que en el segundo fueron elegidos exclusivamente mediante votación del público.



Los resultados de las demás categorías se determinaron a partir de las evaluaciones de un jurado integrado por expertos vietnamitas y extranjeros de diversos ámbitos, así como de los votos del público en las plataformas digitales de VCCorp.



Según Pham Xuan Ha, director sénior de Eventos de VCCorp y jefe del comité organizador de los Better Choice Awards 2026, estos premios tienen como objetivo identificar las opciones que mejoran de manera concreta la vida cotidiana, en lugar de designar una solución considerada la mejor únicamente sobre el papel.



Explicó que la incorporación de la sección Nation Builders Awards refleja la evolución de la innovación vietnamita, que ya no se limita a un producto, sino que se ha convertido en una capacidad impulsada por las empresas y por el conjunto de la economía. Destacó la presencia este año en el palmarés de numerosas empresas vietnamitas junto a marcas internacionales, en ámbitos que van desde los modelos de IA en vietnamita hasta las motocicletas eléctricas y las estaciones de carga inteligentes.



Por su parte, Vo Xuan Hoai, subdirector del Centro Nacional de Innovación (NIC), señaló que los Better Choice Awards constituyen un espacio para reconocer y dar a conocer los esfuerzos en materia de innovación. Según afirmó, el espíritu de «Better Choice» no consiste únicamente en crear un producto completamente nuevo, sino también en mejorar lo existente: una tecnología más eficiente, un producto de mayor calidad, un servicio más práctico, un proceso más productivo o una solución que aporte mayor valor a los usuarios y a la comunidad.



En este sentido, instó a las empresas a situar a los usuarios en el centro de sus actividades, invertir de manera sostenible en investigación y desarrollo, dominar progresivamente las tecnologías y mantener sus esfuerzos de mejora.



Los Better Choice Awards son un premio nacional destinado a poner en valor y fomentar las innovaciones aplicadas de manera concreta a la vida cotidiana en beneficio de los consumidores. La edición de 2026 fue organizada por VCCorp, en colaboración con el Centro Nacional de Innovación y la Agencia Estatal de Tecnología e Innovación del Ministerio de Ciencia y Tecnología./.

VNA