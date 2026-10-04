Hanoi encabeza el Índice Provincial de Innovación 2026

Hanoi (VNA) – Hanoi encabezó el Índice Provincial de Innovación (PII) 2026, manteniendo el primer puesto por cuarto año consecutivo, según los resultados anunciados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología durante el Día Nacional de la Innovación 2026, celebrado hoy en Hanoi.



El PII está diseñado para proporcionar datos y evidencias que ayuden a las localidades a formular y aplicar medidas destinadas a mejorar su desempeño en materia de innovación.



Las diez localidades que ocuparon los primeros puestos del ranking de 2026 fueron Hanoi, Ciudad Ho Chi Minh, Hai Phong, Quang Ninh, Bac Ninh, Hue, Da Nang, Thai Nguyen, Tay Ninh y Hung Yen. La lista incluye siete ciudades bajo administración central, seis localidades del norte, dos de la región central y dos del sur.



Hanoi obtuvo 63,80 puntos, mientras que la provincia de Cao Bang ocupó el puesto 34, con 21,22 puntos.



Los resultados de 2026 ponen de manifiesto las diferencias entre las localidades tanto en los recursos destinados a la innovación como en sus resultados. Hanoi encabezó 18 de los 52 indicadores que componen el índice, la cifra más alta entre las 34 localidades evaluadas. Entre sus principales fortalezas figuran la capacidad de investigación y desarrollo (I+D), el gasto en I+D, el número de organizaciones de ciencia y tecnología y la proporción de empresas que realizan actividades de I+D e innovación.



Hanoi también ocupó el primer puesto en varios indicadores de resultados de innovación relacionados con la propiedad intelectual, como patentes, soluciones de utilidad, variedades vegetales, marcas y diseños industriales, así como en indicadores relacionados con la reducción de la pobreza y el desarrollo humano. Estos resultados reflejan la sólida capacidad de la capital para crear condiciones favorables a la innovación y convertir esos recursos en resultados tangibles.



Ciudad Ho Chi Minh ocupó el segundo lugar y encabezó 12 de los 52 indicadores, con fortalezas en organizaciones de ciencia y tecnología, infraestructura, crédito al sector privado, microfinanciación, densidad empresarial y actividades empresariales de I+D e innovación. La ciudad también compartió con Hanoi el primer puesto en varios indicadores de propiedad intelectual.



La provincia de Quang Ninh ocupó el tercer lugar y encabezó cinco indicadores, entre ellos los relacionados con la infraestructura digital, el crédito al sector privado, los proyectos de inversión en conglomerados industriales, los productos del programa “Cada comuna, un producto” (OCOP) y la reducción de la pobreza.



El PII 2026 comprende 52 indicadores agrupados en siete pilares. Cinco pilares de insumos abarcan Instituciones; Capital Humano e Investigación y Desarrollo; Infraestructura; Desarrollo de Mercados; y Desarrollo Empresarial. Los dos pilares de resultados corresponden a Resultados de Conocimiento, Creatividad y Tecnología e Impacto.



Los datos utilizados para elaborar el índice procedieron de dos fuentes principales. Las estadísticas oficiales y los datos gubernamentales aportaron información para 40 indicadores, mientras que los 12 restantes fueron recopilados y presentados por las propias localidades, junto con la documentación justificativa correspondiente.



Según el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el índice tiene como objetivo medir el papel y la contribución de la ciencia, la tecnología y la innovación al desarrollo socioeconómico de las localidades.



Asimismo, proporciona una base para que las autoridades locales identifiquen sus fortalezas y debilidades, evalúen su desempeño en materia de innovación y formulen políticas destinadas a impulsar un desarrollo basado en la ciencia, la tecnología y la innovación./.





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