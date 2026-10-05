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Vietnam asciende al puesto 43 mundial en innovación

Vietnam ocupa el puesto 43 entre 139 países y economías en el Índice Global de Innovación (GII) 2026 de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

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#OMPI #GII #innovación
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