Vietnam asciende al puesto 43 mundial en innovación

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Personas mayores en Vietnam viven con alegría
Con el espíritu de vivir con alegría, salud y utilidad, las personas mayores continúan desempeñando el papel de “árboles grandes que dan sombra”, como fuente de experiencia y valores tradicionales en la familia y la sociedad.
Exhiben maqueta de la reconstrucción del Palacio Kính Thien
En el complejo de la Ciudadela Imperial de Thang Long, en Hanoi, se abre al público una exposición sobre la autenticidad de la reconstrucción del Palacio Kinh Thien y la disposición de su sala principal. La muestra presenta documentos, vestigios y resultados de investigaciones científicas que permiten al público conocer mejor la apariencia del Palacio Kinh Thien a lo largo de la historia, así como los desafíos relacionados con su conservación y reconstrucción.
Vietnam reconocido como el "Destino líder de Asia" en los World Travel Awards 2026
Vietnam ha sido galardonado como el "Destino líder de Asia" por octava vez y como el "Destino de patrimonio líder de Asia" por cuarta vez en los World Travel Awards 2026.
La temporada dorada en el valle de Chieng Sinh
Los arrozales maduros se extienden entre las imponentes montañas y aldeas, creando un paisaje lleno de vida y característico de las zonas montañosas de la provincia de Dien Bien.
Campaña de Voluntariado Juvenil de Verano 2026
La Campaña de Voluntariado Juvenil de Verano 2026 movilizó a 10,2 millones de jóvenes, plantó más de 9,2 millones de árboles y desplegó 13.736 equipos de alfabetización digital comunitaria en todo el país.
Transformación digital dinamiza la provincia más meridional de Vietnam
En la provincia survietnamita de Ca Mau, los modelos de transformación digital como mercados digitales, aldeas digitales y sistemas inteligentes de seguridad pública están ayudando a las autoridades a agilizar los trámites administrativos y construir una economía y una sociedad digitales.
Campaña de 500 días y noches: la búsqueda y repatriación de los héroes caídos en países vecinos
Más de medio siglo después de la guerra, los restos de los soldados vietnamitas que perdieron la vida mientras cumplían misiones internacionalistas en Laos y Camboya siguen siendo buscados y recuperados. En extensos territorios, donde el paisaje ha cambiado y la información se ha ido perdiendo con el paso del tiempo, esta labor requiere una estrecha coordinación entre las autoridades, las fuerzas competentes y la población de los países vecinos.
Lao Chai, atractivo del turismo comunitario en el Noroeste de Vietnam
Situada a unos 1.200 metros sobre el nivel del mar y a casi 18 kilómetros del centro de la provincia de Lai Chau, la aldea de Lao Chai, en la comuna de Khun Ha, se ha convertido en un destino destacado del turismo comunitario en la región del Noroeste.
Actualidad: Vietnam coopera activamente con los países de la ASEAN en lucha contra fugitivos
Los países de la ASEAN acordaron en Hanoi reforzar la cooperación para localizar, detener y extraditar a delincuentes fugitivos, ante el creciente carácter transnacional de la delincuencia en la región.
Lai Chau: la belleza prístina del sistema de cuevas de Pu Sam Cap
Situado a una altitud de 1.700 metros sobre el nivel del mar, el complejo turístico de cuevas de Pu Sam Cap, en la provincia de Lai Chau, ha sido favorecido por la naturaleza con un majestuoso sistema de cuevas y un clima fresco y agradable durante todo el año.
Índice de Capacidad de Desarrollo Turístico 2026: Vietnam sube 7 puestos, ubicándose en el lugar 52/110 economías
El Foro Económico Mundial (WEF) acaba de publicar el informe del Índice de Desarrollo de Viajes y Turismo 2026. Vietnam obtuvo 4,15 puntos y ocupó el puesto 52 entre 110 economías, siete posiciones más que en 2024 y 11 más que en 2019.
Bosque de manglares de Ru Cha se viste de otoño
Situado a orillas de la laguna Tam Giang, el bosque de manglares primario de Ru Cha, en la ciudad de Hue, ofrece su paisaje más hermoso en otoño, cuando los árboles cambian de follaje y florecen.
Vietnam busca convertir las aldeas artesanales en motores del turismo sostenible
Las más de 5.400 aldeas artesanales y pueblos donde se practican oficios tradicionales constituyen un recurso cultural de gran potencial para el turismo vietnamita, en un contexto en que los viajeros buscan cada vez más experiencias vinculadas con la vida y la cultura local, más allá de las visitas y las compras.
Delegados internacionales descubren el patrimonio cultural de Hanoi
En el marco del Diálogo Asia-Pacífico sobre Patrimonio y Autenticidad, celebrado en Vietnam del 27 de septiembre al 1 de octubre de 2026, los delegados visitaron varios sitios históricos y destinos culturales emblemáticos de la capital, donde pudieron conocer de primera mano su singular riqueza histórica, cultural y patrimonial.
La artesanía tradicional cobra nueva vida en Vietnam
Espacios familiares de los pueblos de oficios tradicionales están adquiriendo una nueva imagen: más joven, moderna y cercana a la vida contemporánea. En Hanoi, el arte y la artesanía contemporánea han abierto sus puertas, creando un punto de encuentro entre los oficios tradicionales, la creatividad y el público actual.
Reencuentros familiares fortalecen a soldados de la plataforma DK1/10
Durante una visita a las islas de las aguas marítimas del suroeste y a la plataforma DK1/10 en septiembre de 2026, los padres se sintieron profundamente conmovidos al reencontrarse con sus hijos. Los abrazos y lágrimas de felicidad brindaron a los soldados motivaciones para mantener firme su determinación de proteger la soberanía marítima e insular de la Patria.
Hanoi lanza campaña para reducir residuos y desperdicio de alimentos
El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente de Vietnam, en colaboración con el Comité Popular de Hanoi, ha lanzado la campaña "Trabajamos por un mundo más limpio" para 2026 bajo el lema "De platos limpios a ciudades limpias", con el objetivo de reducir el desperdicio de alimentos y la generación de residuos en origen, promover la clasificación de desechos y la recuperación de recursos, así como fomentar la producción y el consumo responsables.
Pintorescas colinas de té en la provincia vietnamita de Thai Nguyen
La provincia norteña de Thai Nguyen goza de renombre en el mapa del té de Vietnam gracias a su marca de "Té de la mejor calidad". La localidad cuenta con una superficie total de cultivo de té de 22.177 hectáreas, que se extiende por la mayoría de sus comunas y barrios.
Vietnam realiza con éxito primer implante de dispositivo de soporte cardíaco CorHeart 6
Un paciente de 63 años se convirtió en el primero de Vietnam en recibir el implante del CorHeart 6, un dispositivo de asistencia ventricular izquierda de nueva generación.
Avanza la construcción del aeropuerto de Long Thanh
El aeropuerto de Long Thanh comenzará las operaciones de prueba a finales de septiembre de 2026 y en diciembre iniciará sus operaciones comerciales, según lo previsto.