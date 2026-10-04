Exhiben maqueta de la reconstrucción del Palacio Kính Thien

En el complejo de la Ciudadela Imperial de Thang Long, en Hanoi, se abre al público una exposición sobre la autenticidad de la reconstrucción del Palacio Kinh Thien y la disposición de su sala principal. La muestra presenta documentos, vestigios y resultados de investigaciones científicas que permiten al público conocer mejor la apariencia del Palacio Kinh Thien a lo largo de la historia, así como los desafíos relacionados con su conservación y reconstrucción.