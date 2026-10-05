Vietnam acelera la transformación digital mediante la IA y los datos

Hanoi (VNA) – En la implementación de la Resolución Nº 57-NQ/TW del Buró Político sobre los avances en el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital nacional, las localidades vietnamitas están pasando de la construcción de plataformas a la búsqueda de resultados y valor concretos.



Numerosas localidades impulsan el uso de la inteligencia artificial (IA) y los datos para renovar la gestión, mejorar los servicios públicos, apoyar a las empresas y ampliar las oportunidades de desarrollo.



La IA, cada vez más presente en la gestión pública



En la provincia de Quang Tri, se está probando el modelo de “Asistente del Pueblo”, basado en IA, para ayudar a los ciudadanos a completar expedientes de servicios públicos en línea. El sistema orienta sobre trámites, requisitos, documentos, formularios y tasas, y puede reconocer y extraer información de documentos, comprobar los datos y sugerir cómo completar los expedientes.



El proyecto se aplica a 20 trámites, 10 a nivel comunal y 10 a nivel provincial, incluidos los relacionados con certificaciones, registro civil, matrimonio, defunción, hogares comerciales, discapacidad, pesca, publicidad, turismo y transporte.



Quang Tri también evalúa el tiempo de tramitación, la proporción de expedientes completos desde el inicio, las solicitudes de documentación adicional, la precisión de la IA y la satisfacción ciudadana. La IA solo presta apoyo, mientras que la revisión y decisión siguen correspondiendo a los funcionarios competentes.



En la provincia de Gia Lai, el barrio de Hoi Phu incorporó desde agosto de 2025 un robot con IA al Centro de Servicios Administrativos Públicos. El dispositivo atiende consultas, proporciona información, orienta sobre los procedimientos, asigna turnos y dirige a los ciudadanos al mostrador correspondiente, con más de 100 usuarios asistidos diariamente.



Mientras tanto, Ciudad Ho Chi Minh apuesta por desarrollar un ecosistema de investigación, emprendimiento y transferencia tecnológica. El Centro de Innovación y Emprendimiento de Ciudad Ho Chi Minh (SIHUB), la Universidad de Economía de Ciudad Ho Chi Minh (UEH) y Plug and Play Singapore cooperan en la creación de un Centro de Excelencia en IA (AI COE), centrado en el desarrollo de capacidades, la aceleración de startups y la aplicación práctica de soluciones de IA.



Un robot con inteligencia artificial se encuentra en el vestíbulo principal del Centro de Servicios Administrativos Públicos del barrio Xuan Huong-Da Lat, provincia de Lam Dong, para brindar mejores servicios a los ciudadanos. (Foto: VNA)



Los datos, un nuevo recurso para el desarrollo



Paralelamente, las localidades están desplazando el foco de la construcción de infraestructuras digitales hacia la estandarización y explotación de los datos.



En An Giang, del 2 de octubre al 16 de noviembre se lleva a cabo una campaña intensiva de 45 días para revisar y depurar datos, desarrollar la ciudadanía digital y eliminar obstáculos a la transformación digital. La provincia exige revisar las bases de datos bajo su gestión, completar los datos faltantes, corregir los erróneos, cotejar los no uniformes y conectar y compartir aquellos que cumplan las condiciones.



La localidad también continúa explotando la Base de Datos Nacional sobre Población y los sistemas de identificación y autenticación electrónica, al tiempo que estandariza bases de datos sectoriales sobre tierras, justicia, salud, educación y personal.



En la provincia de Nghe An, el 30 de septiembre se presentó y puso en funcionamiento experimental el Almacén de Datos Compartidos y la Plataforma Provincial de Análisis y Dirección. Hasta la fecha, ocho de los diez sectores cuentan con almacenes de datos propios, con 158 conjuntos de datos, mientras que el almacén provincial registra 138 conjuntos pertenecientes a 31 categorías.



La aplicación iNgheAn permite a los dirigentes consultar información en cualquier momento y lugar, avanzando hacia un asistente de datos basado en IA. El portal de datos abiertos facilita asimismo el acceso de ciudadanos y empresas a la información autorizada para su publicación.



Las experiencias de An Giang y Nghe An muestran que los datos ya no deben limitarse a su almacenamiento, sino convertirse en información útil para la toma de decisiones. Su estandarización, conexión y explotación eficaz permiten mejorar la gestión pública, facilitar el acceso a los servicios y abrir nuevas oportunidades para el desarrollo de productos y servicios digitales./.



