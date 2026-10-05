Vietnam refuerza la responsabilidad en la difusión de cortometrajes y películas de IA en Internet

Hanoi (VNA) – Los cortometrajes y las películas creadas o apoyadas por inteligencia artificial (IA) se han popularizado en las plataformas digitales, ofreciendo nuevas oportunidades de creación y entretenimiento. Sin embargo, la difusión de contenidos de baja calidad, violentos, distorsionados o contrarios a las normas culturales plantea nuevos desafíos para la gestión cinematográfica en el ciberespacio.



El rápido ritmo y la facilidad de acceso han convertido los cortometrajes en una forma de entretenimiento habitual. Algunos productos presentan imágenes atractivas y contenidos innovadores, pero otros muestran comportamientos inapropiados, situaciones ilógicas, violencia o contenidos que pueden afectar negativamente a la percepción y los valores culturales de los espectadores, especialmente niños y jóvenes.



Según expertos, las obras cinematográficas de calidad deben orientarse hacia la verdad, la bondad y la belleza, reflejar la vida y al ser humano, promover los valores positivos y contribuir a que el público aprecie la belleza.



Ha Van Lau, ex-inspector jefe del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo, señaló que el impacto de estos contenidos varía según cada persona, pero que la capacidad de autocontrol y selección de contenidos es fundamental. Los niños y jóvenes, al carecer todavía de suficientes habilidades y capacidad de resistencia, pueden verse afectados en sus estudios, psicología y formación del carácter.



La gestión de los contenidos cinematográficos en Internet también resulta compleja debido a la presencia de plataformas transfronterizas. El bloqueo o retiro de un sitio con contenidos nocivos puede ser seguido por la aparición de otros. Por ello, se requiere un esfuerzo coordinado y sostenido entre los organismos de gestión, las plataformas y los usuarios.



Dang Tran Cuong, director del Departamento de Cinematografía, indicó que las labores de inspección han detectado problemas relacionados con la difusión de películas en Internet. Algunos proveedores todavía no cumplen plenamente las disposiciones de la Ley de Cinematografía.



Escena de una película creada con inteligencia artificial



Según la normativa vigente, solo las organizaciones pueden difundir películas en Internet. Los particulares pueden producir obras cinematográficas, pero su difusión en línea debe cumplir las disposiciones legales.



El Departamento de Cinematografía considera necesario reforzar tanto el control previo como el posterior. El primero se refiere a las condiciones que deben cumplir las organizaciones para difundir películas, incluidos los requisitos sobre personal y las condiciones para su clasificación y determinación de la edad de los espectadores.



Una vez autorizados, los proveedores deben comprometerse a no infringir la Ley de Cinematografía y retirar los contenidos que violen la normativa dentro del plazo establecido.



Las películas cortas y las obras creadas mediante IA no constituyen por sí mismas un problema. Se trata de nuevas formas de creación con potencial de desarrollo y capaces de aportar valores positivos si se gestionan adecuadamente. La cuestión fundamental es garantizar que las obras hayan sido clasificadas y etiquetadas correctamente, cumplan las normas de contenido y reúnan las condiciones necesarias para su difusión.



Recientemente, el Departamento de Cinematografía, dependiente del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo, pidió a las empresas, unidades públicas de servicios, organizaciones y particulares que difunden películas en Internet revisar sus actividades y cumplir estrictamente la legislación cinematográfica.



Los proveedores deben garantizar que cumplen las condiciones establecidas en la Ley de Cinematografía de 2022; disponer de un consejo, software o mecanismo de clasificación; asumir la responsabilidad por los resultados de la clasificación y contar con medidas técnicas para actualizar, suspender o retirar películas cuando así lo soliciten las autoridades.



Antes de la difusión, deben notificar la lista de películas y sus resultados de clasificación, así como mostrar claramente la clasificación por edades, las advertencias y las medidas de protección de los menores.



Asimismo, las plataformas digitales, intermediarios y tiendas de aplicaciones que ofrecen películas en Vietnam deben revisar las películas, incluidos los denominados “cortometrajes”, y las aplicaciones de distribución cinematográfica, y bloquear o suspender los contenidos que no cumplan las condiciones legales.



El Departamento de Cinematografía coordinará con los organismos competentes la inspección y verificación de posibles infracciones para adoptar las medidas correspondientes o remitir los casos a las autoridades competentes./.



