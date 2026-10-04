Colores de la cultura vietnamita brillan en el Extremo Oriente de Rusia

Moscú, 4 oct (VNA) - El Consulado General de Vietnam en Vladivostok, en coordinación con las autoridades de la ciudad, celebró el 3 de octubre el “Día de Vietnam en el Extremo Oriente ruso 2026”, acercando a los residentes locales y visitantes internacionales los aspectos más destacados de la cultura, la economía y el turismo de Vietnam.

​En la ceremonia inaugural, el cónsul general vietnamita Nguyen Viet Kien destacó que el Extremo Oriente es la puerta de entrada de Rusia a la región de Asia-Pacífico y una zona con una larga tradición de amistad entre Vietnam y Rusia. Vladivostok es también el lugar que el Presidente Ho Chi Minh visitó en tres ocasiones, señaló.

​El evento tuvo como objetivo presentar al pueblo ruso la cultura, el pueblo, la gastronomía, el turismo y el potencial económico de Vietnam, al tiempo que busca generar nuevas oportunidades de cooperación en los ámbitos de la cultura, el comercio, el turismo y otros sectores, afirmó el funcionario.

​Expresó su esperanza de que el evento acerque Vietnam a los habitantes de Vladivostok y del Extremo Oriente mediante la música, las actividades culturales, la gastronomía, los juegos populares y las historias sobre el potencial turístico y económico del país. Asimismo, busca poner de relieve las contribuciones de la comunidad vietnamita al desarrollo sostenible de Vladivostok y de la región.

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Presentación de los productos de café vietnamita (Foto: VNA)

El programa cultural se inició con una actuación de tambores a cargo de estudiantes de la Universidad Federal del Extremo Oriente (FEFU), seguida de un “Festival del Ao dai – Colores de Vietnam”, que mostró la evolución de esta vestimenta tradicional vietnamita, desde el Ao tu than (vestido de cuatro paneles) del siglo XVII y el Ao ngu than (vestido de cinco paneles) del siglo XIX hasta los diseños modernos.

Modelos vietnamitas y rusos presentaron diversos diseños tradicionales de Ao dai, poniendo de relieve la elegancia y la belleza distintiva de la cultura vietnamita.

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El programa también incluyó danzas folclóricas vietnamitas, canciones vietnamitas, una actuación de violín y una exhibición de artes marciales tradicionales, a cargo de estudiantes vietnamitas y rusos y artistas rusos.

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Tras las actuaciones, los visitantes recorrieron los puestos del festival y degustaron especialidades vietnamitas. También tuvieron la oportunidad de experimentar la cultura vietnamita mediante actividades tradicionales, entre ellas la pintura folclórica de Dong Ho y el baile con bambúes.

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El evento despertó gran interés entre las autoridades locales, los residentes, los medios de comunicación y la comunidad vietnamita, contribuyendo a profundizar el entendimiento mutuo y ampliar la cooperación entre Vietnam y el Extremo Oriente ruso.

Se espera que el éxito del evento siente las bases para la celebración periódica de intercambios y actividades de cooperación cultural, acercando a los públicos internacionales, especialmente en el Extremo Oriente ruso, al pueblo, la cultura y las oportunidades de Vietnam, y contribuyendo a fortalecer la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Rusia./.

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