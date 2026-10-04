Colores de la cultura vietnamita brillan en el Extremo Oriente de Rusia

Moscú, 4 oct (VNA) - El Consulado General de Vietnam en Vladivostok, en coordinación con las autoridades de la ciudad, celebró el 3 de octubre el “Día de Vietnam en el Extremo Oriente ruso 2026”, acercando a los residentes locales y visitantes internacionales los aspectos más destacados de la cultura, la economía y el turismo de Vietnam.
En la ceremonia inaugural, el cónsul general vietnamita Nguyen Viet Kien destacó que el Extremo Oriente es la puerta de entrada de Rusia a la región de Asia-Pacífico y una zona con una larga tradición de amistad entre Vietnam y Rusia. Vladivostok es también el lugar que el Presidente Ho Chi Minh visitó en tres ocasiones, señaló.
El evento tuvo como objetivo presentar al pueblo ruso la cultura, el pueblo, la gastronomía, el turismo y el potencial económico de Vietnam, al tiempo que busca generar nuevas oportunidades de cooperación en los ámbitos de la cultura, el comercio, el turismo y otros sectores, afirmó el funcionario.
Expresó su esperanza de que el evento acerque Vietnam a los habitantes de Vladivostok y del Extremo Oriente mediante la música, las actividades culturales, la gastronomía, los juegos populares y las historias sobre el potencial turístico y económico del país. Asimismo, busca poner de relieve las contribuciones de la comunidad vietnamita al desarrollo sostenible de Vladivostok y de la región.
El programa cultural se inició con una actuación de tambores a cargo de estudiantes de la Universidad Federal del Extremo Oriente (FEFU), seguida de un “Festival del Ao dai – Colores de Vietnam”, que mostró la evolución de esta vestimenta tradicional vietnamita, desde el Ao tu than (vestido de cuatro paneles) del siglo XVII y el Ao ngu than (vestido de cinco paneles) del siglo XIX hasta los diseños modernos.
Modelos vietnamitas y rusos presentaron diversos diseños tradicionales de Ao dai, poniendo de relieve la elegancia y la belleza distintiva de la cultura vietnamita.
El programa también incluyó danzas folclóricas vietnamitas, canciones vietnamitas, una actuación de violín y una exhibición de artes marciales tradicionales, a cargo de estudiantes vietnamitas y rusos y artistas rusos.
Tras las actuaciones, los visitantes recorrieron los puestos del festival y degustaron especialidades vietnamitas. También tuvieron la oportunidad de experimentar la cultura vietnamita mediante actividades tradicionales, entre ellas la pintura folclórica de Dong Ho y el baile con bambúes.
El evento despertó gran interés entre las autoridades locales, los residentes, los medios de comunicación y la comunidad vietnamita, contribuyendo a profundizar el entendimiento mutuo y ampliar la cooperación entre Vietnam y el Extremo Oriente ruso.
Se espera que el éxito del evento siente las bases para la celebración periódica de intercambios y actividades de cooperación cultural, acercando a los públicos internacionales, especialmente en el Extremo Oriente ruso, al pueblo, la cultura y las oportunidades de Vietnam, y contribuyendo a fortalecer la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Rusia./.