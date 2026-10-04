“Colores de los cinco continentes” brillan en el lago Hoan Kiem



Hanoi (VNA) - El festival callejero “Colores de los cinco continentes” reunió el 3 de octubre a grupos artísticos, artistas, artesanos, residentes locales y visitantes nacionales e internacionales en torno al lago Hoan Kiem, como parte del segundo Festival Cultural Mundial de Hanoi 2026.



Bajo el lema “Convergencia del patrimonio – Creación del futuro”, el festival ofreció un espacio abierto y dinámico para el intercambio cultural, poniendo de relieve los valores culturales distintivos de Vietnam a través del Ao dai (traje tradicional), las artes escénicas y diversas actividades callejeras, al tiempo que brindó a los países participantes la oportunidad de compartir y celebrar sus respectivas identidades culturales.

El festival callejero "Colores de los Cinco Continentes" en la calle peatonal del lago Hoan Kiem, atraen a un gran número de lugareños y visitantes internacionales. (Foto: VNA)





Uno de los momentos destacados fue un desfile en el que participaron más de 1.000 personas ataviadas con Ao dai vietnamitas y trajes tradicionales de los países participantes. La colorida procesión creó un vibrante cuadro cultural en el corazón de la capital.



La edición de este año contó con la participación de grupos artísticos y organizaciones culturales de países como Austria, Angola, Azerbaiyán, Bangladesh, China, Irán, Laos, Mongolia, Marruecos, Filipinas, España, Ucrania, Perú, Sri Lanka y Vietnam.



Las actuaciones internacionales presentaron una amplia variedad de patrimonios culturales y tradiciones artísticas, desde música tradicional persa y danzas folclóricas de México y Perú hasta artes escénicas tradicionales de los Emiratos Árabes Unidos y taekwondo de Corea del Sur.



A estas se sumaron actuaciones de grupos vietnamitas de danzas del león y el dragón, artistas y representantes de las artes tradicionales, mujeres de Hanoi y miembros del Club Cultural del Ao Dai de Vietnam.



Al intervenir en el evento, Pham Tuan Long, director del Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de Hanoi, señaló que artistas y profesionales de la cultura de 18 países han creado un encuentro cultural internacional vibrante, abierto y lleno de emociones.



Destacó que Hanoi, capital milenaria conocida por su dinamismo y apertura, ha sido reconocida como “Ciudad por la Paz” y “Ciudad Creativa”, y considera la cultura un puente duradero que conecta a las personas y fomenta el entendimiento mutuo.



A través del intercambio cultural, las personas pueden conocer más profundamente la historia, las tradiciones, los estilos de vida y los valores fundamentales de los demás, contribuyendo así a una mayor comprensión de la identidad de cada país, afirmó.



Según Tuan Long, el festival callejero llevó el Ao dai vietnamita, los trajes tradicionales, la música, las danzas folclóricas y las artes escénicas a las calles que rodean el lago Hoan Kiem, convirtiendo el arte en una parte integral de la vida cotidiana de residentes y visitantes.



Este enfoque también contribuye a poner en valor el lago Hoan Kiem, un vestigio nacional de especial importancia y un símbolo histórico y cultural emblemático de Hanoi, señaló./.