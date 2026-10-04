Vietnam y Corea del Sur muestran su riqueza cultural en Phu Quoc

An Giang, Vietnam (VNA) — El Día Cultural Vietnam-Corea del Sur 2026 se celebró el 3 de octubre en la Zona Especial de Phu Quoc, provincia vietnamita de An Giang, con motivo del 34.º aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países (1992-2026).



El evento incluyó una amplia variedad de actividades culturales, turísticas y gastronómicas de ambos países.



En la ceremonia inaugural, la vicepresidenta del Comité Popular de la Zona Especial de Phu Quoc, Nguyen Thi Kim Loan, destacó que el evento constituye una oportunidad para que los pueblos de Vietnam y Corea del Sur se encuentren, conozcan y valoren mutuamente sus respectivos valores culturales, contribuyendo así a fomentar el entendimiento, el respeto y la amistad entre ambos países.



Subrayó asimismo el papel del evento en la promoción de la diplomacia cultural y del poder blando de la cultura, al tiempo que presenta la cultura como un recurso endógeno para el desarrollo sostenible. La actividad también contribuye a dar a conocer a los visitantes internacionales la población, los paisajes y el potencial del turismo marítimo e insular de An Giang y Phu Quoc, además de crear oportunidades para ampliar la cooperación económica, comercial y de inversión.



Park Chan A, primera secretaria de la Embajada de Corea del Sur en Vietnam, calificó el evento de una ocasión significativa para fortalecer la amistad y los intercambios culturales entre los dos países.



Señaló que Phu Quoc, conocida como la “Isla de la Perla” de Vietnam, se ha convertido en un destino popular para los turistas coreanos y visitantes de todo el mundo. La isla acogerá en 2027 la Semana de Líderes Económicos de APEC, lo que ofrecerá un espacio para debatir sobre la cooperación económica y el futuro de la región de Asia-Pacífico.



El Día Cultural incluyó espacios dedicados a la promoción del turismo, la gastronomía y los productos agrícolas y alimentarios de Corea del Sur, así como a sus productos culturales e información turística.



La exposición temática “Vietnam-Corea a través de los libros” presentó publicaciones, documentos, periódicos y obras de arte que ponen de relieve las culturas y los pueblos de ambos países.



Por su parte, la exposición “Huellas culturales de An Giang” presentó la historia y el patrimonio cultural de la provincia, incluido el complejo arqueológico de Oc Eo-Ba The, los tesoros nacionales conservados en la localidad y la diversa vida cultural de las comunidades Kinh, Cham, Khmer y Hoa.



An Giang también habilitó un espacio para mostrar su potencial económico y sus productos locales, incluidos los productos emblemáticos del programa “Cada comuna, un producto” (OCOP).



El evento contribuyó a promover los intercambios culturales, turísticos y económicos entre Vietnam y Corea del Sur, al tiempo que puso de relieve el potencial de Phu Quoc y An Giang como destinos atractivos para visitantes internacionales./.

VNA