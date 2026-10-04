UNESCO destaca la contribución de Vietnam a la agenda cultural mundial

Hanoi (VNA) - Vietnam ha pasado de ser un país receptor de asistencia a convertirse en un actor que aporta cada vez más experiencias, ideas e iniciativas a los debates culturales regionales y mundiales, afirmó Jonathan Wallace Baker, representante jefe de la UNESCO en Vietnam, en una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias con motivo del 50.º aniversario de las relaciones entre ambas partes (1976-2026).

Jonathan Wallace Baker, representante jefe de la UNESCO en Vietnam, pronuncia un discurso en el Diálogo Asia-Pacífico sobre Patrimonio y Autenticidad (Foto: VNA)





Al referirse al Diálogo Asia-Pacífico sobre Patrimonio y Autenticidad, celebrado del 27 de septiembre al 1 de octubre en Hanoi y en la provincia de Ninh Binh, Baker destacó que la organización del evento refleja el creciente papel de Vietnam en la UNESCO. La cita reunió a unos 250 delegados nacionales e internacionales para debatir sobre la conservación y gestión del patrimonio en distintos contextos culturales, así como los desafíos derivados de la urbanización y el cambio climático.



Además, este evento se celebra en un momento oportuno, tras la declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas del Decenio Internacional de la Cultura para el Desarrollo Sostenible (2027-2036), una iniciativa propuesta por Vietnam. Este decenio refleja el creciente reconocimiento internacional del papel de la cultura en el desarrollo sostenible, incluyendo el fortalecimiento de la identidad, la cohesión social y la resiliencia comunitaria.



El diálogo concluyó con la adopción del Documento de Hanoi, que reconoce los estudios y recomendaciones principales de los debates. El documento aborda cuestiones como el patrimonio vivo, la restauración, los conocimientos comunitarios y la relación entre sus componentes materiales e inmateriales.



Según Baker, sus recomendaciones, dirigidas a los organismos encargados de aplicar la Convención del Patrimonio Mundial de 1972, serán presentadas para su consideración en la 49.ª sesión del Comité del Patrimonio Mundial, prevista para 2027 en Turquía.



En cuanto al proyecto de conservación, restauración y rehabilitación del Palacio Kinh Thien, cuya construcción comenzó el 29 de septiembre, Baker valoró el proceso de investigación científica, documentación y consulta desarrollado por Vietnam desde 2023, con la participación de investigadores, arqueólogos, arquitectos y expertos nacionales, así como consultas con la UNESCO y el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS).



Señaló que el proyecto se ha desarrollado mediante un diálogo estrecho con el Centro del Patrimonio Mundial, ICOMOS y el Comité del Patrimonio Mundial, y que la decisión adoptada por este último en julio de 2026 refleja la cooperación estrecha de Vietnam con los mecanismos de patrimonio internacionales.



Baker destacó asimismo la importancia de la participación comunitaria y de la divulgación de los valores del sitio entre la población. A su juicio, estos aspectos deben seguir siendo parte del proyecto durante su ejecución, junto con la investigación y la documentación, para preservar el patrimonio y transmitir sus valores a las generaciones futuras.



Respecto a las próximas etapas, afirmó que la prioridad de la UNESCO es garantizar que cualquier intervención en el conjunto monumental de la Ciudad Imperial de Thang Long-Hanoi preserve su valor universal excepcional, autenticidad e integridad, incluidos los estratos arqueológicos de especial importancia.



La UNESCO continuará facilitando el diálogo entre Vietnam y los órganos consultivos internacionales, incluido ICOMOS, y proporcionando asesoramiento técnico. Las recomendaciones de este organismo destacan la necesidad de aplicar un enfoque prudente y sostenible a la investigación arqueológica, utilizar adecuadamente los métodos científicos y conservar los estratos arqueológicos para futuras investigaciones.



El representante también hizo hincapié en que la interpretación del patrimonio debe basarse en pruebas históricas y arqueológicas sólidas, reflejar la historia milenaria y compleja de la Ciudadela y promover la participación efectiva de las comunidades, incluida la preservación de rituales, prácticas tradicionales y otras expresiones del patrimonio vivo.



La UNESCO está dispuesta a seguir colaborando con las autoridades vietnamitas, ICOMOS y otros expertos para armonizar la conservación, la investigación y la divulgación del patrimonio, concluyó Baker./.

Đinh Vân Oanh