Visita de presidente panameño profundizará nexos tradicionales de amistad con Vietnam

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Hanoi (VNA) - En respuesta a la invitación del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y su esposa, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y su cónyuge realizarán una visita oficial al país indochino desde hoy hasta él 8 de octubre, con el objetivo de impulsar los nexos bilaterales de amistad y cooperación de manera más sólida y efectiva.

Estrechar la amistad tradicional entre Vietnam y Panamá

Vietnam y Panamá establecieron relaciones diplomáticas el 28 de agosto de 1975, abriendo una etapa de cooperación entre dos naciones geográficamente distantes, pero unidas por la amistad y aspiraciones compartidas de paz, independencia y desarrollo sostenible. Panamá fue uno de los primeros países de América Latina en reconocer a la República Socialista de Vietnam.



Durante el último medio siglo, las relaciones de amistad y cooperación multifacética entre ambos países se han fortalecido mediante visitas mutuas, acuerdos de cooperación y la participación en numerosos foros internacionales. Recientemente, los nexos bilaterales continúan desarrollándose positivamente a través de intercambios de delegaciones, reuniones y contactos a todos los niveles, incluyendo el alto nivel.

Durante la consulta política celebrada el 28 de julio de 2026, el viceministro vietnamita de Relaciones Exteriores Dang Hoang Giang afirmó que la nación indochina valora el papel y la posición de Panamá en América Latina y desea que la tradicional amistad y cooperación entre ambos países continúen fortaleciéndose y desarrollándose de manera sustancial y eficaz.

Por su parte, el vicecanciller panameño Carlos Arturo Hoyos afirmó que el país istmeño valora los logros socioeconómicos y de política exterior de Vietnam en los últimos años, y manifestó la esperanza de consolidar y fortalecer las relaciones bilaterales, especialmente en economía, comercio e inversión.

Panamá está dispuesto a servir de puerta de entrada para que Vietnam desarrolle relaciones con la región latinoamericana y espera aprovechar a la nación indochina como canal para acceder y ampliar sus relaciones con el Sudeste Asiático, recalcó.

Ambas partes también acordaron coordinarse estrechamente y apoyarse mutuamente en las organizaciones internacionales y los foros multilaterales de los que Vietnam y Panamá son miembros.

​Cooperación económica y comercial: un pilar importante y complementario



El comercio bilateral mantiene una tendencia de crecimiento sostenido, y Panamá figura de forma constante entre los diez principales socios comerciales de Vietnam en América Latina.

Según datos del Departamento de Aduanas de Vietnam, el trasiego mercantil bilateral alcanzó 478,1 millones de dólares en 2025, un 19,2% más que en 2024. Los productos que ambos países intercambian presentan un alto grado de complementariedad.

Vietnam vende a Panamá principalmente calzado, teléfonos y componentes, computadoras y artículos electrónicos, confecciones textiles, vehículos de transporte y repuestos, y bienes acuáticos; mientras que adquiere de ese mercado madera y productos derivados, bienes acuáticos y algunas materias primas.

Con su ubicación estratégica en Centroamérica, Panamá constituye una importante puerta de entrada al comercio y un centro logístico de la región gracias al Canal de Panamá, una arteria clave del transporte marítimo mundial. El país es considerado un punto de acceso estratégico para que los productos vietnamitas lleguen a los mercados de América Central y el Caribe.

Esta ventaja abre amplias oportunidades para que ambos países fortalezcan la cooperación en logística, transporte marítimo y cadenas de suministro, al tiempo que facilita la expansión de las empresas vietnamitas en los mercados de América y viceversa.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino. (Foto: VNA)

Al evaluar el potencial de cooperación en el futuro, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam, Pham Thu Hang, afirmó que ambos países podrían ampliar la cooperación en áreas como agricultura, telecomunicaciones, infraestructura, transporte marítimo, aviación, logística portuaria, banca, educación y formación.

El embajador de Vietnam en México y concurrente en Panamá, Nguyen Van Hai, enfatizó que el país indochino está dispuesto a crear condiciones favorables para las operaciones e inversiones de las empresas panameñas, así como a compartir conocimientos y apoyar a Panamá en la producción de alimentos, especialmente en el cultivo de arroz.

Para maximizar el potencial de las relaciones bilaterales, el diplomático propuso fortalecer los intercambios de delegaciones y firmar acuerdos de cooperación en importantes áreas; promover la cooperación económica, comercial y de inversión; ampliar la colaboración en educación, formación, cultura y turismo para fortalecer los lazos pueblo a pueblo, y mantener una estrecha coordinación en foros internacionales.

Profundizar las relaciones bilaterales de manera sustancial y eficaz

Sobre la base de los fructíferos vínculos existentes, la visita oficial a Vietnam del presidente panameño José Raúl Mulino y su esposa constituye un acontecimiento relevante para las relaciones bilaterales.



Según el embajador de Vietnam en México y concurrente en Panamá, Nguyen Van Hai, se trata del intercambio de delegaciones de más alto nivel entre ambos países en casi 15 años, desde la visita a Hanoi realizada en 2012 por el entonces presidente panameño Ricardo Martinelli. El viaje tiene lugar, además, después del 50.º aniversario del establecimiento de los nexos diplomáticos entre ambos países (1975-2025).

A juicio del diplomático, estos factores reflejan la importancia que ambas partes conceden a la visita y los preparativos realizados para llevar las relaciones bilaterales hacia una nueva etapa de desarrollo, más sustancial y eficaz.

Confió en que la visita permitirá a la cooperación entre ambos países avanzar en tres ámbitos fundamentales. En primer lugar, se espera que proporcione un nuevo impulso político al más alto nivel para convertir el potencial y las orientaciones acordadas en programas y planes de acción, con proyectos y resultados concretos.

En segundo lugar, busca promover la cooperación económica, comercial y de inversión en ámbitos como la agricultura, la banca, las telecomunicaciones, las infraestructuras, el transporte marítimo y la educación y formación, entre otros sectores con potencial.

En tercer lugar, los documentos de cooperación que se prevé firmar durante la visita establecerán una base jurídica para profundizar y desarrollar de manera estable las relaciones entre ambos países.

A través de la visita, sumada a la determinación política de los líderes de ambos países y a los estrechos lazos entre los dos pueblos, los vínculos entre Vietnam y Panamá sin duda seguirán desarrollándose con fuerza, aportando beneficios prácticos a ambas partes y en aras de la paz, la estabilidad, el desarrollo y la prosperidad de la región y del mundo./.

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