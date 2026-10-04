Vietnam y Panamá abren una nueva etapa de cooperación bilateral

Ciudad de México, 4 oct (VNA)- Vietnam y Panamá están entrando en una nueva etapa de cooperación bilateral, con oportunidades para profundizar sus relaciones y convertir su amistad de larga data en una colaboración más sustantiva y eficaz, según valoró el embajador de Vietnam en México, concurrente en Panamá, Nguyen Van Hai.



Así lo destacó el embajador vietnamita durante una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) con motivo de la próxima visita oficial a Vietnam del presidente panameño, José Raúl Mulino.



Van Hai señaló que la visita reviste especial importancia al constituir el intercambio de nivel más alto entre ambos países en casi 15 años, después de la visita a Vietnam del entonces presidente Ricardo Martinelli en 2012, y tiene lugar poco después del 50.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas binacionales en 2025.



Los dos países han mantenido una estrecha amistad y cooperación pese a la distancia geográfica, al tiempo que han reforzado la coordinación y el apoyo mutuo en foros multilaterales.



Los recientes contactos diplomáticos de alto nivel, incluida la reunión entre los dos ministros de Relaciones Exteriores al margen de la 59.ª Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la ASEAN, celebrada en Filipinas en julio, y la segunda consulta política, celebrada en Vietnam posteriormente ese mismo mes, demostraron la importancia que ambas partes conceden a la visita.



Según el embajador, la visita podría generar un nuevo impulso en tres ámbitos clave: materializar las orientaciones políticas compartidas en programas y proyectos concretos; ampliar la cooperación económica, comercial y de inversión en agricultura, banca, telecomunicaciones, infraestructura, transporte marítimo y educación; y establecer un marco jurídico más sólido mediante los acuerdos de cooperación que se prevé firmar durante la visita.



Subrayó que un seguimiento eficaz será crucial, y que los organismos competentes deberán aprovechar plenamente los mecanismos existentes, como las consultas políticas y la Comisión Conjunta de Cooperación Económica, Comercial y de Inversión.



En cuanto a los vínculos económicos, el diplomático señaló que las dos economías poseen fortalezas complementarias. Vietnam cuenta con una capacidad manufacturera y exportadora en expansión, mientras que Panamá posee una ubicación estratégica, el Canal de Panamá, importantes puertos, infraestructura logística y destacados servicios de comercio internacional.



Según la Administración de Aduanas de Vietnam, el comercio bilateral alcanzó los 478,1 millones de dólares en 2025, un aumento interanual del 19,2%. Vietnam exportó a Panamá bienes por valor de 462,6 millones de dólares, principalmente calzado, teléfonos y componentes, computadoras y productos electrónicos, textiles, equipos de transporte y mariscos.



Sin embargo, el comercio bilateral representó menos del 0,1% del comercio total de Vietnam y alrededor del 3% del de Panamá en 2025, lo que indica que existe un amplio margen para su expansión.



El diplomático destacó el potencial de Panamá como puerta de entrada de los productos vietnamitas a América Latina y el Caribe, señalando que el Canal de Panamá conecta más de 180 rutas marítimas, alrededor de 170 países y 1.900 puertos de todo el mundo.



Por lo tanto, abogó por reforzar los vínculos entre empresas de ambos países, facilitar el comercio, promover las inversiones y organizar periódicamente foros empresariales. Van Hai también destacó la necesidad de ampliar las relaciones mediante la diplomacia parlamentaria, los intercambios entre pueblos y la cooperación entre localidades y empresas.



Ambas partes podrían reforzar los intercambios entre dirigentes y comisiones legislativas, al tiempo que establecen grupos parlamentarios de amistad bilaterales y promueven la cooperación en logística, asuntos marítimos, agricultura, turismo, educación y transformación digital.



En el ámbito multilateral, señaló que Vietnam y Panamá comparten intereses comunes en la defensa del multilateralismo, el libre comercio y el derecho internacional.



Los dos países deberían intensificar la cooperación en cuestiones globales, como la respuesta al cambio climático, la protección del medio ambiente, la seguridad alimentaria, el desarrollo sostenible, la seguridad marítima y la lucha contra la delincuencia transnacional.



Asimismo, deberían reforzar las consultas, la coordinación y el apoyo mutuo en las Naciones Unidas, al tiempo que actúan como puentes para ayudarse mutuamente a ampliar la cooperación con organizaciones regionales.



La diplomacia de pueblo a pueblo también debería fortalecerse mediante intercambios estudiantiles y académicos, la enseñanza del español, actividades culturales, turismo y actividades juveniles.



El embajador señaló que la organización periódica de semanas culturales, la promoción turística y los programas conjuntos de viajes podrían ayudar a los pueblos de ambos países a conocerse mejor.



Subrayó que el objetivo no debería limitarse a aumentar el número de actividades, sino a crear más oportunidades para que las personas, las empresas y las localidades establezcan conexiones directas y sustantivas. Un mayor entendimiento mutuo proporcionará una sólida base social para las relaciones Vietnam-Panamá estables, sostenibles y duraderas./.

VNA