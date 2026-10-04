Visita del presidente panameño a Vietnam marca hito histórico en relaciones bilaterales

Hanoi (VNA)- La visita oficial a Vietnam del presidente panameño, José Raúl Mulino, y su esposa, prevista del 5 al 8 de octubre, marca un hito histórico en las relaciones entre ambos países, afirmó la embajadora de Panamá en Vietnam, Nubiela Ayala Modes, en una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) con motivo de la gira.



Se trata de la primera visita oficial a Vietnam del presidente José Raúl Mulino, lo que demuestra la creciente importancia que Panamá concede a Vietnam como socio clave en el Sudeste Asiático y abre oportunidades para fortalecer la cooperación en comercio, asuntos marítimos, logística, inversión e intercambios entre los pueblos.



Más importante aún, la visita transmitirá un firme mensaje de amistad y compromiso compartido con la construcción de unas relaciones bilaterales cada vez más estrechas y dinámicas en los próximos años. También reviste especial significado, ya que los vínculos bilaterales se han ampliado continuamente en ámbitos como el turismo, los intercambios de pueblo a pueblo y la educación durante más de cinco décadas.



Según la embajadora, el presidente José Raúl Mulino concede especial importancia al fortalecimiento de la colaboración de Panamá con Vietnam en beneficio mutuo de ambos países.



Subrayó que las dos partes deben seguir cultivando su amistad y promoviendo intereses y desarrollo nacional sobre la base construida durante más de 50 años.



En cuanto al papel de Panamá para ayudar a las empresas vietnamitas a acceder a los mercados de América Latina y el Caribe, la embajadora señaló que la mayor ventaja de Panamá consiste no solo en servir como puerta de entrada a su mercado interno, sino también como plataforma estratégica que conecta el comercio mundial con América Latina y el Caribe.



El Canal de Panamá, los puertos marítimos y las infraestructuras logísticas, la Zona Libre de Colón y su amplia conectividad internacional ofrecen condiciones favorables para que las empresas vietnamitas amplíen sus actividades de distribución, logística, comercio e inversión en toda la región, afirmó.



Para Vietnam, esto podría ayudar a sus empresas a fortalecer su presencia en los mercados de América Latina y el Caribe, mientras que Panamá podría beneficiarse del dinamismo, la capacidad manufacturera y el creciente papel de Vietnam en el Sudeste Asiático.



La diplomática describió a Vietnam como un socio importante y un puente natural para que Panamá fortalezca sus vínculos con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), y expresó la esperanza de su país de profundizar el diálogo, promover una interacción más estrecha entre las comunidades empresariales e instituciones e identificar oportunidades prácticas para acercar el Sudeste Asiático y América Latina.



En tal sentido, Panamá y Vietnam tienen el potencial de convertirse en puertas de entrada complementarias entre dos regiones dinámicas, abriendo nuevas oportunidades para el comercio, la inversión, la conectividad y la cooperación a largo plazo.



En cuanto a la cooperación marítima en un contexto de crecientes perturbaciones e incertidumbres en las cadenas mundiales de suministro, la diplomática consideró que Panamá y Vietnam comparten un gran interés en la estabilidad, eficiencia y resiliencia del comercio marítimo mundial.



Esto genera importantes oportunidades para fortalecer la cooperación en gestión portuaria, logística, servicios de transporte marítimo, formación marítima, transformación digital e intercambio de buenas prácticas, señaló.



Para contribuir a prevenir perturbaciones en las cadenas mundiales de suministro, ambos países podrían ampliar la cooperación en coordinación portuaria, intercambio de información, conectividad digital, seguridad marítima y planificación de contingencias.



Una coordinación más estrecha entre las autoridades marítimas, los puertos, las compañías navieras y los proveedores de servicios logísticos permitirá mejorar la capacidad de previsión, minimizar los retrasos y reforzar la respuesta ante las perturbaciones en las rutas comerciales internacionales.



La diplomática afirmó que la amplia experiencia internacional de Panamá en los ámbitos marítimo y logístico, combinada con el creciente papel de Vietnam en el comercio internacional y su abundante fuerza laboral marítima, constituye una sólida base para convertir la cooperación marítima en un pilar estratégico y práctico de las relaciones bilaterales y contribuir a garantizar unos flujos comerciales mundiales fluidos y fiables.



En cuanto a los intercambios culturales y turísticos, la embajadora señaló que la visita del presidente panameño ofrecerá una importante oportunidad para profundizar la cooperación bilateral y el diálogo político, mejorar el entendimiento mutuo y transformar la amistad cultivada durante más de cinco décadas en nuevos ámbitos de cooperación estratégica y práctica.



Subrayó que los dos países deben trabajar para construir unas relaciones diversificadas, dinámicas y mutuamente beneficiosas que no solo fortalezcan los vínculos entre los Gobiernos, sino que también promuevan conexiones más amplias entre empresas, universidades, organizaciones y pueblos.



Los intercambios culturales y turísticos desempeñan un papel importante a la hora de acercar a los pueblos de Panamá y Vietnam, afirmó, y señaló que unas relaciones sostenibles entre países no se construyen únicamente mediante la diplomacia y el comercio, sino también a través de un mayor entendimiento mutuo, vínculos personales y experiencias compartidas.



Con sus ricas tradiciones culturales, gastronomías distintivas, atractivos naturales y fuertes identidades nacionales, Panamá y Vietnam cuentan con un amplio margen para ampliar los intercambios. La promoción del turismo, las actividades culturales, la cooperación académica y los intercambios entre estudiantes, expertos y jóvenes ayudará a sus pueblos a comprenderse mejor y estrechar los lazos de amistad.



La embajadora expresó su convicción de que la visita tendrá un impacto positivo en las relaciones bilaterales y subrayó que Panamá considera a Vietnam un amigo cercano y un socio importante en la región./.

VNA