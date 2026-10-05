Inauguran IV Pleno del Comité Central del PCV del XIV mandato

Hanoi (VNA) - El IV Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) del XIV mandato quedó inaugurado hoy en Hanoi, bajo la presidencia del secretario general del Partido y presidente de la República, To Lam.

La sesión inaugural fue dirigida por el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man.

En su discurso de apertura, el secretario general y presidente To Lam destacó que el XIV Congreso Nacional del PCV definió los lineamientos, los objetivos y las principales orientaciones estratégicas del país. Los II y III plenos del Comité Central adoptaron y concretaron importantes decisiones sobre la organización y el trabajo de personal, la construcción del Partido, el modelo de desarrollo y las estrategias para la defensa de la Patria.

El IV Pleno debe resolver las condiciones necesarias para aplicar eficazmente las decisiones adoptadas y, al mismo tiempo, preparar las bases teóricas, organizativas y humanas para el desarrollo a largo plazo del país. El objetivo general consiste en elevar la capacidad de liderazgo y gobernanza y la combatividad del Partido, así como reunir y promover la fuerza de la gran unidad nacional, indicó.

El mandatario subrayó que la construcción del Partido debe apoyarse realmente en el pueblo y que es necesario promover el papel del Frente de la Patria de Vietnam y de las organizaciones sociopolíticas, garantizando la participación de las personas en la formulación de políticas, la supervisión de su aplicación y el disfrute de sus resultados.

Los trabajos de balance de los 100 años de liderazgo del Partido en la Revolución vietnamita, de los 40 años de aplicación de la Plataforma Política y el estudio de la modificación y complementación de los Estatutos del Partido deben orientarse a preparar las bases para el desarrollo a largo plazo, con una visión para el periodo 2030-2130, puntualizó.

Sobre la renovación de los métodos de liderazgo y gobernanza, señaló que los cambios en el modelo organizativo exigen una renovación integral de los métodos de dirección y gestión. Es necesario delimitar claramente las responsabilidades y promover las competencias y la iniciativa de cada nivel y organismo.

El IV Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) del XIV mandato quedó inaugurado bajo la presidencia del secretario general del Partido y presidente de la República, To Lam (Fuente: VNA)

En materia de personal, se debe gestionar de manera unificada e interconectada el contingente de cuadros, vinculando las tareas políticas y los puestos de trabajo con la formación de recursos humanos, capacitación, evaluación, designación y depuración. La evaluación debe basarse en las cualidades y resultados laborales, especialmente en la resolución de tareas difíciles. También se debe crear oportunidades para cuadros jóvenes, mujeres, personas de minorías étnicas y personas con formación científica y tecnológica, así como atraer talentos nacionales, vietnamitas residentes en el extranjero y expertos internacionales.

En cuanto al desarrollo socioeconómico, el máximo líder solicitó evaluar integralmente los resultados de 2026, aclarar la calidad del crecimiento, la situación de las empresas, los ingresos y las condiciones de vida de la población, así como los obstáculos a los motores del desarrollo. En 2027, Vietnam deberá acelerar el ritmo de desarrollo y crear un impulso para alcanzar los objetivos de todo el mandato, concentrándose en eliminar los obstáculos institucionales, mejorar la capacidad de absorción de capital, garantizar infraestructura, energía y recursos humanos, movilizar las inversiones y elevar la competitividad de las empresas nacionales.

Respecto al presupuesto estatal, se debe superar la dispersión de recursos y concentrarlos en tareas prioritarias, evaluando la eficiencia del gasto sobre la base de resultados concretos. Las normas sobre la participación de militantes del Partido en actividades de inversión y negocios deben definir claramente derechos, condiciones y límites, controlar los conflictos de intereses y proteger las actividades económicas legales.

El líder instó al Comité Central a debatir de manera democrática y franca, y profundizar en las grandes opciones y en las cuestiones que aún presentan diferencias. Todas las decisiones deben anteponer los intereses nacionales y los derechos legítimos del pueblo.

Según lo programado, el pleno se desarrollará hasta el 8 del presente mes./.

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