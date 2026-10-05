Exportaciones de arroz de Vietnam mantienen fuerte crecimiento en algunos mercados

Hanoi (VNA) – Durante los primeros nueve meses de 2026, las exportaciones vietnamitas de arroz disminuyeron un 10,9% en valor, en un contexto de débil demanda internacional y descenso de los precios de exportación. No obstante, algunos mercados registraron un fuerte crecimiento, especialmente China e Iraq.



Según el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, Vietnam exportó 6,4 millones de toneladas de arroz por un valor de 3,11 mil millones de dólares durante los primeros nueve meses de 2026, lo que supone una disminución interanual del 6,1% en volumen y del 10,9% en valor. El precio medio de exportación se situó en unos 484,8 dólares por tonelada, un 5,1% menos.



Filipinas siguió siendo el principal mercado de destino del arroz vietnamita, con una cuota del 40,9%, por delante de China (17,4%) y Ghana (12,7%). Las exportaciones a Filipinas disminuyeron un 16,8% y las destinadas a Ghana, un 1,1%, mientras que las dirigidas a China se dispararon un 76%.



Entre los 15 principales mercados de exportación, Iraq registró el mayor crecimiento, con un valor de las exportaciones 98,9 veces superior al del mismo período del año anterior. En sentido contrario, las exportaciones a Costa de Márfil se desplomaron un 52,8%.



En el mercado de exportación, el arroz vietnamita con un 5% de arroz partido se cotizaba a entre 420 y 430 dólares por tonelada el 1 de octubre, frente a los 430 dólares de una semana antes. A pesar de la limitada oferta interna, la demanda externa sigue siendo débil.



En India, los precios del arroz de exportación alcanzaron su nivel más alto en más de un año, respaldados por la mejora de la demanda y las preocupaciones sobre la producción tras las lluvias y las inundaciones registradas en las zonas arroceras.



En Tailandia, el arroz con un 5% de arroz partido se mantuvo estable en 460 dólares por tonelada. En Bangladesh, los precios del arroz continuaron elevados y podrían seguir aumentando tras la reciente subida de los precios del petróleo, que encarece los costes de riego, maquinaria agrícola y transporte./.

VNA