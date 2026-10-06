Cultura-Deporte

Vietnam busca elevar la competitividad de su deporte tras ASIAD 20

El deporte vietnamita cumplió su objetivo de clasificación en los ASIAD 20 de Aichi-Nagoya con 25 medallas, pero deberá mejorar la inversión, la formación y la detección de talentos para aumentar su cosecha de oros.

Actuación de las atletas vietnamitas en la final contra Irán en la prueba de kata por equipos femeninos de karate en ASIAD 2026, el 22 de septiembre. (Foto: VNA)
Actuación de las atletas vietnamitas en la final contra Irán en la prueba de kata por equipos femeninos de karate en ASIAD 2026, el 22 de septiembre. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) – Los XX Juegos Deportivos Asiáticos (ASIAD 20), celebrados en Aichi-Nagoya, Japón, han concluido oficialmente. La delegación deportiva vietnamita ocupó el 20.º lugar en la clasificación general, con 25 medallas, incluidas 3 de oro, 3 de plata y 19 de bronce. Este resultado permite a Vietnam cumplir su objetivo en cuanto a posición en la clasificación, pero queda por debajo de la meta fijada de al menos 4 medallas de oro.

Los resultados muestran que algunas disciplinas deportivas vietnamitas siguen siendo competitivas a nivel continental. Sin embargo, el rendimiento sigue siendo desigual y la brecha con las grandes potencias deportivas de Asia pone de manifiesto la necesidad de revisar las inversiones, mejorar la formación y desarrollar una nueva generación de atletas.

Inversiones mejor orientadas

Las tres medallas de oro de Vietnam se obtuvieron en kárate y sepak takraw. Estos resultados demuestran que las posibilidades de medalla no se limitan a las disciplinas tradicionalmente fuertes. Por ello, la mejora de los resultados debe sustentarse en todo el sistema de formación y apoyo a los deportistas, y no solo en la preparación previa a cada edición de los Juegos.

La Decisión n.º 816/QĐ-TTg, de 7 de mayo de 2026, sobre el programa de desarrollo de disciplinas prioritarias con vistas a los ASIAD y los Juegos Olímpicos para el período 2026-2045, avanza en esta dirección. Entre otras medidas, contempla reforzar las plantillas de deportistas, mejorar las condiciones de entrenamiento e intensificar la aplicación de la ciencia y la tecnología.

Se han identificado nueve disciplinas prioritarias: tiro deportivo, tiro con arco, halterofilia, ciclismo, deportes acuáticos, atletismo, natación, kárate y sepak takraw.

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El equipo vietnamita de sepak takraw derrotó a Filipinas por 2-0 en la final de dobles femeninos. (Foto: VNA)

La Estrategia de desarrollo de la educación física y el deporte de Vietnam hasta 2030, con visión hasta 2045, establece, entre otros objetivos, mantenerse entre los 20 primeros en los ASIAD y conquistar entre 5 y 7 medallas de oro en los ASIAD, así como obtener medallas en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos para 2030. Para 2045, Vietnam aspira a situarse entre los 15 primeros en los ASIAD y entre los 50 primeros en los Juegos Olímpicos.

A la luz de estos objetivos, los resultados de los ASIAD 20 cumplen la meta en cuanto a clasificación, pero todavía muestran una brecha en términos de medallas de oro.

Desarrollar la cantera y concentrar los recursos

La continuidad de los buenos resultados pasa por la detección y formación permanente de jóvenes atletas. El programa establecido en la Decisión n.º 816 prevé identificar a unos 35-40 atletas y pruebas con potencial en las disciplinas prioritarias, con vistas a los ASIAD y los Juegos Olímpicos.

La formación debe desarrollarse a largo plazo, desde la detección de talentos a nivel local hasta el alto rendimiento y las competiciones internacionales. Debe ir acompañada de condiciones de entrenamiento adecuadas, apoyo médico y nutricional, así como de un mayor uso de la ciencia y la tecnología.

El desarrollo del deporte de alto rendimiento también debe apoyarse en el deporte escolar, los clubes y la práctica deportiva de masas, que contribuyen a ampliar la cantera de talentos. Por ello, es necesario reforzar la cooperación entre las escuelas, las entidades deportivas y las autoridades locales.

La movilización de recursos privados puede complementar las inversiones públicas, especialmente en la formación, las infraestructuras y las competiciones. No obstante, debe llevarse a cabo de manera transparente y no puede sustituir el papel del Estado en las inversiones esenciales.

Tras los ASIAD 20, Vietnam debe traducir sus objetivos estratégicos en planes concretos para cada disciplina y grupo de atletas. Más allá del número de medallas, es necesario evaluar el progreso de los jóvenes, la calidad de la formación y la capacidad para garantizar una nueva generación de deportistas.

Los resultados de Aichi-Nagoya confirman las fortalezas del deporte vietnamita, pero también ponen de manifiesto la necesidad de aprovechar mejor su potencial para convertirlo en resultados deportivos. Para avanzar en los ASIAD y los Juegos Olímpicos, Vietnam deberá, por tanto, concentrar sus recursos en las disciplinas prioritarias, reforzar la formación y construir una cantera sólida y sostenible./.

VNA
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