Estudiantes vietnamitas ganan 10 medallas en la IOAA 2026

Hanoi (VNA) – Tras casi diez días de competición, la 19.ª edición de las Olimpiadas Internacionales de Astronomía y Astrofísica (IOAA 2026) concluyó el 4 de octubre en Hanoi con la entrega de 51 medallas de oro, 48 de plata, 60 de bronce y 22 premios de estímulo.



Todos los estudiantes vietnamitas participantes obtuvieron medalla, con un total de seis de oro y cuatro de plata. Las medallas de oro fueron para Nguyen Tuan Kiet, del Bachillerato para Alumnos Superdotados Nguyen Hue; Le Gia Hong Minh, del Bachillerato para Alumnos Superdotados Hanoi-Amsterdam; Le Ba Tuan Viet, del Bachillerato para Alumnos Superdotados adscrito a la Universidad de Ciencias Naturales; Le Quang Tri, del Bachillerato para Alumnos Superdotados adscrito a la Universidad Nacional de Ciudad Ho Chi Minh; y Nguyen Quang Dung y Lai Van Khanh, del Bachillerato de Excelencia Lam Son, en la provincia de Thanh Hoa.



El comité organizador entrega medallas de oro a los concursantes ganadores. (Foto: VNA)



El comité organizador también otorgó premios especiales a los candidatos con las mejores puntuaciones generales, así como a los mejores participantes en las pruebas teórica y práctica, que fueron concedidos a dos miembros de la delegación iraní. Asimismo, un grupo de siete candidatos ganó la prueba por equipos, mientras que cinco equipos fueron premiados en el concurso de carteles.



La primera edición de la IOAA se celebró en 2007 en Chiang Mai, Tailandia. La edición de 2026 marcó la primera vez que Vietnam acogió este evento, con la participación de más de 300 candidatos de 64 países y territorios. La edición de 2027 se celebrará en Turquía./.