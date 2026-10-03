Sociedad

El norte de Vietnam recibirá una masa de aire frío con descenso de temperaturas

Una masa de aire frío llegará al norte de Vietnam desde el 4 de octubre, provocando descenso de temperaturas, lluvias y tormentas, además de fuertes vientos y oleaje en el mar.

Foto de ilustración. (Fuente: VNA)
Foto de ilustración. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - Según el Centro Nacional de Pronósticos Hidrometeorológicos, desde la tarde-noche del 4 de octubre, una masa de aire frío afectará al noreste de Vietnam y posteriormente se extenderá a otras zonas del norte y desde la provincia de Thanh Hoa hasta la ciudad de Hue.

A partir de la noche del 4 de octubre, las temperaturas descenderán en el noreste y Thanh Hoa. Las mínimas oscilarán entre 19 y 22 grados Celsius en el norte y Thanh Hoa, y entre 14 y 17 grados en las zonas montañosas altas. El aire frío llegará a Hanoi desde primeras horas del 5 de octubre.

Los vientos cambiarán al noreste, con fuerza de nivel 2-3 en tierra y de nivel 3-4 en las zonas costeras.

Entre el 4 y la mañana del 5 de octubre se esperan lluvias y tormentas en el norte, localmente fuertes a muy fuertes. Entre la noche del 4 y el 6 de octubre, desde Thanh Hoa hasta Hue habrá lluvias moderadas y tormentas, también con precipitaciones localmente fuertes a muy fuertes.

Las tormentas podrían provocar tornados, rayos, granizo y fuertes ráfagas de viento, con riesgo de daños a cultivos, viviendas, árboles, obras de transporte e infraestructuras. Las lluvias intensas localizadas también podrían causar crecidas repentinas en ríos y arroyos pequeños, deslizamientos de tierra e inundaciones en zonas bajas.

En el mar, desde la mañana del 5 de octubre, los vientos del noreste en el golfo de Tonkín alcanzarán el nivel 6, ocasionalmente 7, con ráfagas de nivel 8-9 y olas de 2-3 metros. En la zona septentrional del mar del Este, los vientos alcanzarán niveles 6-7, con ráfagas de 8-9 y olas de 2-4 metros.

Desde el 6 de octubre, los fuertes vientos se extenderán al norte del mar del Este, incluida la zona administrativa especial de Hoang Sa. Estas condiciones podrían afectar a las embarcaciones y otras actividades marítimas.

En el resto del país se recomienda mantener la precaución ante lluvias y tormentas, principalmente durante la tarde-noche, debido al riesgo de tornados, rayos y fuertes ráfagas de viento./.

VNA
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