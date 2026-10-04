Promueven cooperación en formación y estudio teórico entre Vietnam y Reino Unido

Londres (VNA) - Una delegación de la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh, encabezada por su vicedirector permanente, el profesor asociado y doctor Le Hai Binh, realizó una visita de trabajo al Reino Unido para concretar los acuerdos alcanzados durante la visita del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, al país europeo en octubre de 2025.



La visita, realizada del 27 de septiembre al 3 de octubre, abrió nuevas vías de cooperación en formación y capacitación de cuadros, investigación teórica e intercambio académico y editorial, contribuyendo a profundizar la asociación estratégica integral Vietnam-Reino Unido.



Las actividades se centraron en tres ámbitos: la situación internacional y el movimiento comunista y obrero; la mejora de la formación y capacitación de cuadros; y la investigación conjunta, el intercambio de académicos y la publicación.



La delegación sostuvo reuniones con el Partido Comunista de Gran Bretaña y el Nuevo Partido Comunista de Gran Bretaña, durante las cuales ambas partes intercambiaron puntos de vista sobre los desafíos del movimiento comunista contemporáneo, como la brecha generacional en sus filas, la movilización de los jóvenes y el estudio del marxismo vinculado a la realidad del desarrollo. También acordaron continuar el intercambio de información y promover los contactos entre jóvenes militantes.

La delegación de trabajo de la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh se reúne con Andy Brooks, secretario general del Nuevo Partido Comunista de Gran Bretaña. (Foto: VNA)

En la Escuela de Gobierno Blavatnik de la Universidad de Oxford, la delegación intercambió con la profesora Rebecca Kitteridge y coincidió en la importancia de formular políticas basadas en datos y evidencias prácticas. Le Hai Binh propuso que ambas partes diseñen conjuntamente cursos y programas con certificación conjunta para cuadros vietnamitas y estudiantes internacionales de la Academia.



Durante la reunión con la dirección de la Universidad de Oxford, el profesor Alex Betts, vicerrector encargado de Relaciones Exteriores, Deporte y Comunidad, expresó su disposición a facilitar la conexión entre la Academia vietnamita y las unidades especializadas de la universidad. La delegación propuso impulsar la investigación conjunta, el intercambio de académicos y la participación de expertos de Oxford en actividades de la Academia, en el contexto de los preparativos de Vietnam para acoger el APEC 2027.



En la Editorial de la Universidad de Oxford, ambas partes también analizaron posibilidades de cooperación editorial para publicar trabajos de investigación de la Academia y ampliar su difusión entre lectores internacionales.



La delegación mantuvo asimismo reuniones con Chatham House, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo del Reino Unido (FCDO), la Academia Diplomática del FCDO y la Red Vietnam-Reino Unido, centradas en el papel de la ASEAN, las transformaciones del orden mundial y los modelos de desarrollo, además de contribuir al intercambio de información y al conocimiento mutuo.



La visita permitió identificar diversas áreas concretas de cooperación, creando una base para que la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh las convierta en programas y planes de trabajo, contribuyendo a mejorar la formación de cuadros y responder a las exigencias del desarrollo nacional./.





