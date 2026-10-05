Campaña de 500 días y noches: Cada pista cuenta para devolver a los mártires a sus familias

Hanoi (VNA) - Desde información aparentemente insignificante proporcionada por los ciudadanos hasta muestras biológicas recolectadas en cementerios, las localidades vietnamitas se empeñan en rastrear cada indicio que contribuya a devolver los restos de los mártires caídos a sus familiares.



Dos conjuntos de osamentas hallados en Son La, 701 recolectados en el Parque Le Thi Rieng (Ciudad Ho Chi Minh) y más de 3.000 tumbas sin identificar excavadas y muestras tomadas en Ca Mau son solo algunos de los logros que continúan sucediéndose en la campaña de 500 días y noches para intensificar la búsqueda, recolección e identificación de los restos de los soldados caídos.



Persistencia en la búsqueda de restos de mártires



A finales de septiembre de 2026, a partir de información proporcionada por habitantes de la aldea de Cang Kieng, en la comuna de Chieng Khoong, de la provincia de Son La, las fuerzas involucradas organizaron una búsqueda en el jardín de una familia, donde se creía que habían sido sepultados dos mártires caídos durante la resistencia contra el colonialismo francés.



Tras cuatro días de búsqueda, el 27 de septiembre fueron localizados los dos restos junto con algunos objetos, entre ellos fragmentos de metralla. También se tomaron muestras biológicas para realizar análisis de ADN.



En la mañana del 1 de octubre se rindieron honores y se dio sepultura a los dos cuerpos en el Cementerio de Mártires de la comuna de Song Ma. El presidente del Comité Popular de la comuna, Hoang Van Thuyen, afirmó que la localidad continuará coordinando con las autoridades competentes para tomar muestras biológicas y determinar lo antes posible la identidad de los mártires, devolviéndoles su nombre y estableciendo su edad exacta.



Búsqueda y recuperación de restos de soldados caídos en una fosa común en la comuna de Thuong Tan, Ciudad Ho Chi Minh. (Foto: VNA)



También durante los últimos días de septiembre, los equipos de búsqueda continuaron trabajando bajo intensas lluvias en el Parque Le Thi Rieng de Ciudad Ho Chi Minh. El 1 de octubre, se encontraron 19 restos adicionales, elevando a 701 el total localizado y recolectado en este parque: 668 restos individuales y 33 restos correspondientes a ocho fosas comunes, además de 304 conjuntos de objetos personales.



El vicepresidente del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh y jefe del Comité Directivo para la búsqueda, recolección e identificación de restos de mártires de la ciudad, Nguyen Manh Cuong, afirmó que la urbe continuará revisando y complementando expedientes, listas, esquemas y mapas, así como aprovechando fuentes documentales y entrevistando a testigos históricos, veteranos de guerra y ciudadanos.



Acelerar el análisis de ADN para identificar a los mártires



En la provincia de Ca Mau, hasta el 26 de septiembre, las fuerzas competentes habían exhumado 3.184 de las 3.464 tumbas sin información existentes en 11 cementerios de mártires, con una tasa de éxito del 73,8% en la obtención de muestras biológicas.



La provincia prevé trasladar las muestras recolectadas a Hanoi el 5 de octubre para entregarlas a los organismos encargados del peritaje de ADN.



Según el Ministerio del Interior, las unidades responsables deben completar el análisis de 18.000 muestras de restos de mártires en el marco de la campaña. Hasta la fecha del informe, solo se habían analizado 210 muestras y se había identificado correctamente a 10 personas.



Uno de los principales desafíos radica actualmente en la calidad de las muestras y la capacidad de análisis. Muchos restos han permanecido sepultados durante décadas en condiciones climáticas cálidas y húmedas, lo que ha deteriorado la calidad de las muestras de ADN. Al mismo tiempo, numerosos familiares de los mártires son de edad avanzada, presentan problemas de salud o han fallecido, lo que dificulta la obtención de muestras de referencia.



Para hacer frente a estas dificultades se están probando nuevas tecnologías como la NGS-SNP aplicada a 58 muestras del Cementerio de Mártires de Tra Linh, de las cuales 54 proporcionaron datos adecuados para su cotejo.



Desde principios de año, mediante la combinación del análisis de ADN mitocondrial y la tecnología NGS-SNP de alta resolución, el Centro de Peritaje de ADN ha reunido suficientes bases científicas y jurídicas para identificar 10 casos de restos de mártires y entregar los resultados a sus familiares.



Además de intensificar la búsqueda en el país, Vietnam presta especial atención a la explotación de fuentes documentales de la época de la guerra. El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, pidió a Estados Unidos continuar acompañando al país en la superación de las consecuencias de la guerra, incluido el intercambio de expedientes del campo de batalla, información de archivo y el apoyo en el peritaje de ADN para contribuir a la Campaña de 500 días y noches.



La campaña se desarrolla simultáneamente en múltiples frentes, con el objetivo de identificar cuanto antes a más mártires y abrir nuevas oportunidades para que quienes sacrificaron sus vidas puedan regresar, después de largos años de separación, a su tierra natal y sus familias./.