Provincia de Tay Ninh impulsa atracción de inversiones

Tay Ninh, Vietnam 5 oct (VNA) - Las actividades de promoción y atracción de inversiones en la provincia survietnamita de Tay Ninh continúan registrando resultados positivos, afirmó el director del Departamento de Finanzas municipal, Truong Van Liep.

De acuerdo con el alto funcionario, las infraestructuras de las zonas y conglomerados industriales reciben mayor atención, creando más espacio para atraer inversiones y ampliar la producción. Sin embargo, estos resultados también plantean exigencias en cuanto a la capacidad de recepción de proyectos, la disponibilidad de terrenos y el apoyo a las empresas existentes.

Desde principios de 2026, Tay Ninh ha recibido y trabajado con numerosos grupos e inversores nacionales y extranjeros, además de organizar misiones de promoción de inversiones y comercio en Estados Unidos, Europa, China, Taiwán (China) y Malasia.

La provincia también organizó una conferencia para anunciar su Planificación Provincial y mantiene regularmente reuniones y diálogos destinados a resolver las dificultades de empresas e inversores.

Cabe destacar que la Conferencia de Promoción de Inversiones de Tay Ninh 2026 reunió a unos 500 grandes inversores y empresas nacionales y extranjeras. En el marco del evento, la provincia emitió decisiones de política de inversión y certificados de registro de inversiones para más de 100 obras y proyectos, por un capital total de unos 36 mil millones de dólares. Asimismo, se iniciaron 13 obras y proyectos, con una inversión total superior a 4,5 mil millones de dólares.

En los primeros nueve meses de 2026, la provincia autorizó 142 nuevos proyectos de inversión nacional, con un capital registrado cercano a 86 billones de dongs (3,3 mil millones de dólares). También autorizó 113 nuevos proyectos de inversión extranjera directa (IED), por un capital registrado superior a 838 millones de dólares. Al mismo tiempo, se incrementó el capital de 33 proyectos nacionales y 73 de IED, con aumentos de 2,76 billones de dongs (106 millones de dólares) y más de 554 millones de dólares, respectivamente.

Hasta la fecha, Tay Ninh cuenta con 3.234 proyectos de inversión nacional, con un capital registrado cercano a 800 billones de dongs (30,7 mil millones de dólares), y 2.152 proyectos de IED, por más de 27 mil millones de dólares, ocupando el séptimo lugar del país en captación de IED.

El sistema de zonas y conglomerados industriales continúa desempeñando un papel central en la atracción de inversiones. La provincia cuenta con 54 zonas industriales establecidas, de las cuales 35 reúnen las condiciones para recibir inversiones. Estas abarcan cerca de 10.300 hectáreas, con una tasa de ocupación del 68,24%; el suelo limpio disponible para arrendamiento asciende a unas 1.457 hectáreas. En los primeros nueve meses, las zonas industriales atrajeron 159 nuevos proyectos.

El presidente del Comité Popular de Tay Ninh, Le Van Han, pidió convertir los resultados de la promoción de inversiones en proyectos concretos, ampliar el suelo industrial y reforzar el apoyo a las empresas.

El Departamento de Finanzas coordinará con las entidades pertinentes el seguimiento de cada proyecto al que se hayan concedido decisiones de inversión, identificará las dificultades y los plazos de solución y presentará informes mensuales al Comité Popular provincial.

La provincia también ha instado a acelerar los proyectos de zonas y conglomerados industriales, apoyar a los inversores en el completamiento de los procedimientos y requisitos legales y poner en funcionamiento nuevas instalaciones industriales lo antes posible.

Asimismo, estudiará mecanismos financieros y políticas de incentivos adecuados para atraer inversores estratégicos y proyectos de gran escala, contribuyendo al desarrollo industrial y a la ampliación de los vínculos de producción en la localidad./.

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