Ciudad Ho Chi Minh avanza en ranking financiero mundial y atrae capital extranjero

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Ciudad Ho Chi Minh ha registrado un fuerte avance en el ranking mundial de centros financieros, al subir 17 puestos hasta el 67 en la edición 40 del Índice Global de Centros Financieros (GFCI), lo que refuerza sus perspectivas de atraer capital extranjero y desarrollar su ecosistema financiero internacional.



En la edición GFCI 40, publicada en septiembre de 2026 por la organización Z/Yen y el Instituto de Desarrollo de China (CDI), la ciudad obtuvo 692 puntos, 27 más que en la edición anterior. Se trata del segundo mayor avance mundial, solo por detrás de Copenhague, que subió 19 puestos.



Ciudad Ho Chi Minh apareció por primera vez en el GFCI en 2022, en el puesto 102, y ha mantenido una tendencia ascendente en las últimas ediciones. En el ámbito de las tecnologías financieras (Fintech), ocupa actualmente el puesto 71 a nivel mundial, con 645 puntos. Además, figura entre los 15 centros financieros que la comunidad internacional espera que aumenten significativamente su importancia en los próximos dos o tres años.



Este avance coincide con la entrada en vigor, el 21 de septiembre, de la decisión de FTSE Russell de reclasificar el mercado bursátil vietnamita de mercado fronterizo a mercado emergente secundario.



Según Susan Langley, alcaldesa de la City de Londres, la mejora de la clasificación reflejó los avances significativos en regulación, intermediación bursátil y capacidad de captación de capital.



El Centro Financiero Internacional de Vietnam en Ciudad Ho Chi Minh (VIFC-HCMC), inaugurado oficialmente en febrero de 2026, ha avanzado en la conexión con instituciones financieras y fuentes de capital internacionales. Entre sus iniciativas destacan la cooperación con la Bolsa de Valores de Londres (LSE), el proyecto UOB Plaza Ho Chi Minh, valorado en 450 millones de dólares, y acuerdos para movilizar 325 millones de dólares destinados al sector educativo entre el Grupo EQuest, el banco Standard Chartered y sus socios.



El centro también impulsa segmentos especializados como las finanzas verdes, la financiación de la aviación y el transporte marítimo, Fintech y los servicios financieros digitales. Asimismo, busca integrar el comercio digital y la logística en su ecosistema.



De acuerdo con estimaciones de FTSE Russell, los flujos de capital vinculados al proceso de reclasificación podrían alcanzar unos seis mil millones de dólares, aunque su magnitud efectiva dependerá de las decisiones de los inversores y de la capacidad de absorción del mercado.



Según expertos del VIFC-HCMC, el ascenso en el ranking constituye una señal positiva, pero el objetivo fundamental es convertir el creciente interés internacional en una presencia estable de instituciones financieras, productos financieros activos y flujos de capital reales hacia la economía.



El director ejecutivo del VIFC-HCMC, Richard McClellan, señaló que el puesto 67 representa un hito en un proceso de largo plazo. Destacó que lo más importante es consolidar las bases construidas, mejorar la calidad del ecosistema financiero y conectar flujos de capital reales con la economía.



Por su parte, Marc Knapper, miembro del Grupo de Asesores del VIFC-HCMC y exembajador de Estados Unidos en Vietnam, destacó que el ascenso de 17 puestos de Ciudad Ho Chi Minh en el GFCI 40 figura entre los mayores avances a nivel mundial. Sin embargo, subrayó que la mejora del ranking no es el objetivo final y que la verdadera medida del éxito será si la creciente confianza de los inversores se traduce en flujos de capital reales.



A su juicio, ello dependerá de un marco jurídico predecible, mecanismos sólidos de protección de los inversores, un mercado de capitales profundo y recursos humanos financieros de alta calidad. “Ciudad Ho Chi Minh está avanzando en la dirección correcta”, afirmó./

VNA