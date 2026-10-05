📝 Enfoque: Vietnam afianza su camino hacia un crecimiento de dos dígitos con un 9,01%

Hanoi (VNA) – El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de Vietnam del 9,01% en los primeros nueve meses de 2026 ha disipado de forma contundente las dudas sobre la capacidad del país para alcanzar un crecimiento de dos dígitos, al tiempo que pone de manifiesto la resiliencia de la economía y su amplio potencial de expansión.



Este impresionante desempeño no es fruto de la casualidad ni de expectativas infundadas, sino del esfuerzo decidido del Gobierno por reformar las instituciones, eliminar obstáculos y movilizar recursos para impulsar el crecimiento.



El PIB creció un 9,95% en el tercer trimestre, elevando el crecimiento acumulado de los nueve primeros meses al 9,01%, una cifra notable en un contexto marcado por la compleja evolución de la economía mundial.



Lo destacable no es solo el resultado en términos absolutos, sino también la aceleración sostenida a lo largo de los tres trimestres: el PIB creció un 8,15% en el primero, un 8,81% en el segundo y un 9,95% en el tercero, acercándose al umbral de los dos dígitos. Esta trayectoria ascendente refleja la fortaleza de los motores internos y una recuperación generalizada, más que un repunte meramente temporal.



Este resultado debe analizarse en el marco del objetivo más amplio establecido por el Comité Central del Partido al inicio del XIV mandato.



La Conclusión n.º 18-KL/TW del segundo Pleno del XIV Comité Central del Partido fijó como meta alcanzar un crecimiento económico de dos dígitos durante el período 2026-2030, calificándolo de “tarea política clave” que debe traducirse en objetivos, resultados y logros concretos para cada sector, organismo y localidad, con una responsabilidad claramente definida para sus dirigentes.



Este objetivo también ha propiciado un cambio en la forma de abordar la gestión económica. En una reunión celebrada el 20 de mayo con la Comisión de Política y Estrategia del Comité Central del Partido para evaluar los recursos nacionales destinados al desarrollo y definir un nuevo modelo de crecimiento, el secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, subrayó que “un crecimiento de dos dígitos no puede lograrse simplemente prolongando el antiguo modelo de crecimiento”.



El reto no consiste únicamente en movilizar más recursos, sino también en transformar la manera en que estos se organizan, asignan y utilizan, al tiempo que se impulsa la ciencia y la tecnología, la innovación, la transformación digital y la productividad.



Para convertir este objetivo estratégico en acciones concretas, el Gobierno emitió el 16 de abril de 2026 la Resolución n.º 109/NQ-CP, sobre el programa de acción para implementar la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido y las conclusiones del Comité Central.



Posteriormente, el 27 de junio, promulgó la Resolución n.º 169/NQ-CP, que establece objetivos de crecimiento específicos para las localidades. De este modo, la ambición de crecimiento a escala nacional se ha traducido en tareas y metas más concretas para cada nivel de gobierno y cada localidad.



Más importante aún, uno de los factores decisivos ha sido la reforma institucional, que incluye la revisión y aplicación de políticas específicas para eliminar de manera integral los obstáculos institucionales y simplificar los procedimientos administrativos, con el objetivo de liberar recursos para el desarrollo. El 29 de abril de 2026, el Gobierno emitió ocho resoluciones destinadas a reducir y descentralizar los procedimientos administrativos, así como a simplificar estos trámites y las condiciones aplicables a las empresas.

Línea de producción de hilo orientada a la exportación de VinaTex Hong Linh JSC en el complejo industrial de Hong Linh, provincia de Ha Tinh (Foto: VNA)

Estas resoluciones tienen como objetivo reducir en más de un 50% el tiempo y los costos de cumplimiento para empresas y ciudadanos, al tiempo que amplían la descentralización hacia las autoridades de los distintos niveles. También contemplan la simplificación de los procedimientos relacionados con las inspecciones especializadas, las licencias de construcción, la prevención y lucha contra incendios, los requisitos ambientales y los trámites de inversión en parques industriales.



Para resolver los obstáculos que afectan al desembolso de la inversión pública y al desarrollo de infraestructuras de conectividad, dos importantes motores del crecimiento, el Gobierno ha ordenado a los organismos competentes agilizar los procedimientos de preparación de inversiones, autorización de terrenos y planificación.



También ha promovido la reasignación flexible de capital desde proyectos con retrasos hacia aquellos con mayor capacidad de ejecución. Como resultado, el desembolso de inversión pública alcanzó unos 24.750 millones de USD en los primeros nueve meses, un 12,9% más que en el mismo período del año anterior.



El Gobierno también ha adoptado medidas para resolver las dificultades relacionadas con los materiales de construcción y la preparación de terrenos para proyectos de infraestructura estratégica, entre ellos el ferrocarril de alta velocidad Norte-Sur, las autopistas interregionales, los puertos marítimos, los aeropuertos, la infraestructura logística y digital, los centros de datos y las instalaciones de inteligencia artificial (IA).



La eficacia de la gestión macroeconómica no depende de una única decisión, sino de la coordinación de múltiples políticas. El Gobierno ha impulsado simultáneamente la inversión pública y apoyado la producción y las actividades empresariales, mientras aplica políticas fiscales y monetarias favorables al crecimiento, preservando al mismo tiempo la estabilidad y los principales equilibrios de la economía.



Las políticas, decisiones y resoluciones mencionadas demuestran que el Gobierno ha ido más allá de la mera determinación política y está utilizando activamente las herramientas institucionales y de política pública para eliminar obstáculos, liberar capital y recursos en todos los sectores y generar un impulso sostenido hacia el objetivo de crecimiento de dos dígitos.



A nivel local, también aumenta la presión para obtener resultados concretos. En los primeros nueve meses, 12 de las 34 localidades registraron un crecimiento de dos dígitos, entre ellas algunas de las economías con mejor desempeño, como Quang Ninh, Bac Ninh y Da Nang.



La economía de Hanói creció un 8,85% en el período, pero alcanzó un 10,02% en el tercer trimestre, lo que apunta a un mayor potencial para generar impulso en los últimos meses del año.



Las diferencias de desempeño entre las localidades demuestran que no existe una fórmula única aplicable a todas por igual. Cada localidad debe identificar sus propias ventajas, cuellos de botella y potencial de desarrollo.



En esta etapa de ejecución, la calidad de la gobernanza será un factor determinante para el resultado de la recta final.



Durante una sesión de trabajo con Hanoi celebrada el 8 de julio, el secretario general y presidente To Lam pidió a la capital revisar sus escenarios de crecimiento para cada sector y proyecto importante, y subrayó que debía aspirar a un crecimiento elevado, pero “sin perseguir el crecimiento a toda costa”. Esto pone de relieve la necesidad de combinar el crecimiento con la calidad, la eficiencia y la sostenibilidad.



A pesar de los resultados positivos, la presión durante los últimos tres meses del año sigue siendo elevada, en un contexto de evolución impredecible de la economía mundial.

El primer ministro Le Minh Hung preside una reunión ordinaria del Gobierno y una conferencia en línea entre el Gobierno y las localidades. (Foto: VNA)

En la reunión ordinaria del Gobierno celebrada el 3 de octubre, el primer ministro Le Minh Hung describió el último trimestre como un período de “esprint”, marcado por importantes presiones y desafíos. Instó a los ministerios, sectores y localidades a definir con claridad su determinación, sus hojas de ruta y sus tareas para cumplir los objetivos del cuarto trimestre y del conjunto del año.



De ahora a finales de año, cada ministerio, sector y localidad debe identificar las tareas clave que deberán completarse cada mes, así como establecer resultados concretos y responsabilidades claras para dirigir y organizar su ejecución, señaló el premier.



Por tanto, el enfoque durante el cuarto trimestre no debe limitarse a acelerar el crecimiento, sino a hacerlo allí donde genere mayor impacto. Aunque todavía existe una brecha considerable entre el crecimiento del 9,01% registrado en los primeros nueve meses y el objetivo anual de dos dígitos, la economía está cobrando impulso gracias a una sólida recuperación industrial, un aumento de la inversión social, el crecimiento de la inversión extranjera directa (IED), la expansión del comercio, la recuperación del turismo y un mayor dinamismo de la inversión pública. El principal desafío consiste ahora en eliminar los cuellos de botella que están frenando la movilización de recursos y convertir con rapidez el potencial de crecimiento existente en resultados concretos.



El crecimiento del 9,01% registrado en los primeros nueve meses no es un punto de llegada, sino un trampolín. Demuestra que los argumentos que descartan o ponen en duda la capacidad de Vietnam para alcanzar un crecimiento de dos dígitos carecen tanto de realismo como de una base científica sólida.



Aunque el último trimestre seguirá planteando desafíos, los resultados alcanzados hasta ahora, junto con un impulso de crecimiento cada vez mayor, proporcionan una base sólida, confianza y recursos para eliminar obstáculos y encaminar la economía hacia el objetivo de un crecimiento de dos dígitos. La meta no consiste simplemente en crecer más, sino también en demostrar la firme transición de Vietnam hacia un nuevo modelo de crecimiento de mayor calidad, más eficiente y sostenible./.