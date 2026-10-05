Khanh Hoa avanza hacia una economía marítima verde e inteligente

Khanh Hoa, Vietnam (VNA) - Gracias a su privilegiada ubicación geográfica, su extensa costa, su sistema portuario y la Zona Económica Especial de Truong Sa, la provincia centrovietnamita de Khanh Hoa orienta su economía marítima hacia un modelo moderno, verde, inteligente y altamente competitivo.



En el marco de la implementación de la Resolución No. 20-NQ/TW del XIV Comité Central del Partido Comunista de Vietnam sobre la construcción y el desarrollo de Vietnam como una nación marítima fuerte, el Comité del Partido de Khanh Hoa ha establecido con claridad los objetivos, las tareas y las soluciones para impulsar el desarrollo de la economía marítima en el nuevo período.



Para el período 2026-2030, la provincia se ha fijado como meta alcanzar un crecimiento medio anual del Producto Interno Bruto (PIB) regional de entre el 11% y el 12%; elevar la contribución de la economía digital al 35% del PIB regional; lograr que la productividad total de los factores (PTF) aporte más del 55% al crecimiento, y aumentar la productividad laboral a un ritmo medio del 11% anual. Se prevé que la inversión social total alcance unos 40.400 millones de dólares.



El turismo seguirá siendo uno de los principales motores de crecimiento. Khanh Hoa aspira a recibir 33 millones de visitantes, de los cuales entre el 40% y el 45% serán turistas internacionales. Los ingresos totales del sector se estiman en unos 9.000 millones de dólares, lo que representaría cerca del 20% del PIB regional.



En la Zona Económica de Van Phong, la provincia prevé atraer unos 17.300 millones de dólares en capital de inversión recientemente registrado, con una tasa de ejecución del 75%. Se espera que esta zona económica aporte cerca del 30% al PIB regional y más del 30% a los ingresos del presupuesto provincial, además de generar empleo para unos 55.000 trabajadores. Asimismo, Khanh Hoa aspira a alcanzar una tasa de ocupación de entre el 75% y el 90% en los parques industriales en funcionamiento antes de 2028 y a establecer al menos un parque ecoindustrial antes de 2030.



Junto con el desarrollo económico, Khanh Hoa presta especial atención a la mejora de la calidad de los recursos humanos y de las condiciones de vida de la población. La provincia se ha propuesto alcanzar un Índice de Desarrollo Humano (IDH) de aproximadamente 0,8 y elevar al 90% la proporción de trabajadores cualificados, de los cuales el 40% contará con títulos o certificados.



Según Ho Xuan Truong, subsecretario permanente del Comité del Partido de Khanh Hoa, la implementación de la Resolución No. 20-NQ/TW debe estar estrechamente vinculada con la planificación provincial, el objetivo de alcanzar un crecimiento de dos dígitos, el desarrollo de la Zona Económica de Van Phong y la estrategia turística para el período 2026-2030, con visión hasta 2045.



Paralelamente, dijo, la provincia continuará ejecutando programas relacionados con la pesca, la energía, la industria, la logística, el desarrollo urbano, la ciencia y la tecnología, la protección del medio ambiente, la defensa nacional y la seguridad.

Se llevan a cabo los proyectos de infraestructura portuaria y del centro logístico de Ca Na. (Foto: VNA)

Khanh Hoa aprovechará de manera selectiva los resultados y los programas de desarrollo de la economía marítima de las dos localidades anteriores a la fusión y, al mismo tiempo, promoverá un desarrollo equilibrado de la Zona Económica de Van Phong, el eje Nha Trang-Cam Lam-Cam Ranh, la zona costera sur y la Zona Económica Especial de Truong Sa.



Con el objetivo de ampliar su espacio de desarrollo, Khanh Hoa prioriza la finalización de las infraestructuras marítimas y de las redes de transporte, incluidos aeropuertos, puertos marítimos, carreteras costeras, autopistas, carreteras nacionales, ferrocarriles y corredores este-oeste. También se prestará especial atención a las infraestructuras que conecten los puertos marítimos, aeropuertos, zonas económicas, parques industriales y áreas urbanas.



En Truong Sa y otras islas estratégicamente ubicadas, la provincia dará prioridad a la inversión en infraestructuras esenciales, como sistemas de energía y agua potable, telecomunicaciones, salud, educación, tratamiento de residuos, logística pesquera, búsqueda y rescate, así como instalaciones de uso dual.



Khanh Hoa aspira asimismo a establecer grandes centros de desarrollo de la economía marítima. La Zona Económica de Van Phong se proyecta como un centro económico marítimo moderno y multisectorial, con el desarrollo de puertos marítimos, logística, industria, energía, turismo y servicios, además de áreas urbanas costeras.



Por su parte, Nha Trang-Cam Lam aspira a convertirse en un centro internacional de turismo y servicios marítimos, comercio y finanzas, ciencia y tecnología oceánicas e innovación, así como en una ciudad verde e inteligente.



Además, la provincia estudia la creación de una Zona Económica Costera del Sur, centrada en el eje Phan Rang-Thuan Nam-Ca Na, vinculada a puertos de aguas profundas, actividades logísticas, energía, industrias verdes, agricultura de alta tecnología y áreas urbanas de apoyo./.