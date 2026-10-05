Dong Nai impulsa una nueva estrategia para atraer inversiones de alta tecnología

Dong Nai, Vietnam (VNA) - La ciudad de Dong Nai está cambiando su enfoque de atracción de inversión extranjera directa (IED), pasando de priorizar el volumen de capital y el completamiento de parques industriales a captar proyectos estratégicos vinculados con cadenas de valor, innovación y transferencia de tecnología, en línea con la Resolución No 10-NQ/TW del Buró Político sobre el desarrollo de la economía con inversión extranjera.



De polo industrial a centro tecnológico



Dong Nai cuenta con una sólida base industrial, mano de obra técnica, una amplia comunidad empresarial con capital extranjero y redes de suministro. Para el período 2021-2030, la ciudad prevé 89 parques industriales con una superficie total de 43.386 hectáreas, de los cuales 44 están en funcionamiento.



Hasta la fecha, sus parques industriales, zonas económicas y de alta tecnología han atraído 2.813 proyectos de 45 países y territorios, incluidos 1.966 proyectos de IED por un valor registrado de unos 38,5 mil millones de dólares y un capital desembolsado de 28,9 mil millones de dólares.



En los primeros nueve meses de 2026, Dong Nai captó 2.341 millones de dólares de IED, equivalentes al 78% de la meta anual. De esta cifra, más de mil millones correspondieron a 77 nuevos proyectos y 1,29 mil millones a ampliaciones de capital de 98 proyectos existentes.



Las autoridades locales señalan que, en la nueva etapa, el objetivo ya no es llenar los parques industriales. Dong Nai está adoptando un modelo de gestión de la IED basado en el ciclo de vida de los proyectos y sus resultados, con indicadores como el capital desembolsado, la eficiencia en el uso del suelo, el nivel tecnológico, el consumo energético, las emisiones, las actividades de investigación y desarrollo (I+D), la transferencia tecnológica y la participación de proveedores nacionales.



De atraer proyectos a organizar cadenas de valor



En un reciente foro sobre economía privada celebrado en Dong Nai, Dang Hong Anh, presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Vietnam, señaló que la prioridad de la ciudad ya no debe ser cuántos proyectos de IED puede captar, sino cuánto valor genera cada uno para la economía local y hasta qué punto las empresas de Dong Nai pueden integrarse en las cadenas de suministro, acceder a nuevas tecnologías y mejorar sus capacidades.



Según el empresario, el cambio consiste en pasar de la atracción de inversiones a la organización de cadenas de valor. La presencia de grandes grupos puede generar miles de empleos, pero el impacto económico será mayor si en torno a ellos se desarrolla una red de proveedores vietnamitas, centros de formación e investigación y servicios logísticos, financieros y tecnológicos.



Por su parte, el presidente del Comité Popular de Dong Nai, Nguyen Van Ut, afirmó que la ciudad prioriza proyectos de alta tecnología, innovación, transformación digital, economía verde, industrias auxiliares, centros de I+D y sectores de alto valor añadido, al tiempo que promueve la transferencia tecnológica y los vínculos entre empresas extranjeras y nacionales.



Prioridad a inversores estratégicos y sectores clave



En aplicación de la Resolución No 10-NQ/TW del Buró Político sobre el desarrollo de la economía con inversión extranjera, Dong Nai está ultimando un plan de acción con objetivos cuantificables, tareas prioritarias, áreas de desarrollo, infraestructura estratégica y orientaciones para atraer una nueva generación de IED.



Según la Junta de Gestión de Parques Industriales y Zonas Económicas de Dong Nai, la ciudad priorizará la captación de inversores estratégicos y grandes grupos tecnológicos internacionales en sectores como semiconductores, industria aeroespacial, tecnología cuántica, biotecnología, nuevos materiales, inteligencia artificial (IA), computación en la nube e industria digital.



Pham Viet Phuong, subdirector encargado de la Junta, señaló que la ciudad desarrolla políticas de apoyo, incluidos mecanismos financieros para impulsar los semiconductores, la IA, los centros de datos y la industria digital. Al mismo tiempo, aplicará criterios estrictos a proyectos intensivos en mano de obra, energía y suelo, con alto riesgo de contaminación o bajo valor añadido.



Dong Nai avanza hacia un modelo que integra industria, servicios, logística e innovación, conectado con el aeropuerto de Long Thanh, puertos marítimos, centros logísticos e infraestructura digital. Entre los proyectos estratégicos figuran centros de I+D y producción de chips e IA, infraestructura 5G/6G, IoT y grandes centros de datos.



La ciudad desarrolla tres zonas especializadas: la Zona de Tecnología Digital de Long Thanh (119 hectáreas), la Zona de Innovación de Binh An (300 hectáreas) y la Zona de Ciencia y Tecnología de Dong Xoai (200 hectáreas). Los parques industriales existentes serán reestructurados hacia modelos verdes, inteligentes, circulares y de bajas emisiones, mientras que los nuevos priorizarán alta tecnología y desarrollo ecológico./.

VNA