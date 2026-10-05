VIFC-DN se posiciona gradualmente en mapa de centros financieros mundiales

Da Nang (VNA) - El Centro Financiero Internacional de Vietnam en Da Nang (VIFC-DN) ha entrado por primera vez en el Índice de Centros Financieros Globales (GFCI 40), donde ocupa el puesto 71 entre los 117 centros financieros evaluados a nivel mundial.



Tras nueve meses de funcionamiento, Da Nang va más allá de la creación de un centro financiero internacional y aspira a desarrollar un ecosistema económico capaz de conectar el capital internacional con oportunidades concretas de inversión en Vietnam.



Según Dang Dinh Duc, vicepresidente permanente del organismo ejecutivo del VIFC-DN, esta clasificación constituye un hito importante y refleja las bases que el VIFC-DN y las autoridades de Da Nang están construyendo paso a paso para integrarse en los flujos internacionales de capital, así como establecer vínculos con instituciones y mercados globales.



Desde su creación, el VIFC-DN ha dado prioridad al desarrollo de una fuerza laboral de alcance internacional, considerada uno de sus pilares fundamentales.



Tres expertos extranjeros se han incorporado a puestos profesionales clave, aportando una amplia experiencia adquirida en centros financieros internacionales de Qatar, Kenia y otros mercados importantes. Esto ha permitido al VIFC-DN aprovechar conocimientos y experiencias de alcance global para desarrollar su propio modelo y estrechar los vínculos con expertos, inversores e instituciones financieras internacionales.



El centro también apuesta por nuevos productos y servicios financieros, con especial atención a las finanzas verdes, los créditos de carbono, la gestión de activos y fondos, los mercados de capitales, las plataformas de negociación de materias primas, las fintech, la tokenización y los activos digitales. Se trata de algunos de los ámbitos que están despertando un interés creciente entre la comunidad financiera internacional.



El informe GFCI 40 señala que, durante los próximos cinco años, los centros financieros de todo el mundo previsiblemente darán prioridad al desarrollo de infraestructuras digitales, las fintech y los activos digitales, al fortalecimiento de las medidas de prevención de delitos financieros y al desarrollo continuo de los mercados de capitales. Estas áreas coinciden también con las prioridades del VIFC-DN, que busca posicionarse en segmentos considerados clave para el futuro de las finanzas mundiales.



Dang Dinh Duc señaló que el VIFC-DN, junto con el Centro Financiero Internacional de Vietnam en Ciudad Ho Chi Minh (VIFC-HCMC), continuará acelerando la finalización de los procedimientos operativos, los documentos de orientación y los mecanismos de funcionamiento del VIFC, con el objetivo de acercarlos a las prácticas internacionales y, al mismo tiempo, adaptarlos a las condiciones y las orientaciones de desarrollo de Vietnam.



Paralelamente al fortalecimiento institucional, el VIFC-DN está intensificando el diálogo con instituciones financieras, organismos internacionales, expertos y empresas para recabar experiencias y conocer las necesidades del mercado, y convertirlas en mecanismos prácticos, productos y modelos de cooperación en Da Nang.



El objetivo del centro no es simplemente concentrar las actividades financieras, sino crear un entorno transparente, innovador y favorable a los negocios, en el que los inversores internacionales puedan identificar oportunidades y acceder a productos financieros de nueva generación dentro de un marco regulatorio adecuado.



A mediados de septiembre, el VIFC-DN firmó un memorando de entendimiento con la Asociación de Contadores Públicos Certificados (ACCA). Helen Brand, directora ejecutiva de la ACCA, afirmó que el VIFC-DN tiene un gran potencial para atraer a bancos, compañías de valores y seguros, gestoras de fondos y empresas fintech, gracias a un entorno regulatorio alineado con los estándares internacionales.



También destacó la importancia de desarrollar un ecosistema integral de servicios que incluya contabilidad, servicios jurídicos, consultoría de inversiones, tecnología y gestión de riesgos, al tiempo que se crea un entorno atractivo para vivir y trabajar tanto para los inversores como para los profesionales internacionales./.

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