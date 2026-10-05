Vietnam impulsa la integración internacional integral

Hanoi (VNA) - La Resolución No. 59-NQ/TW sobre la integración internacional en la nueva situación exige mejorar la calidad, la eficacia, la sincronización y la profundidad de la integración internacional, con Vietnam pasando de la mera participación a la contribución proactiva en la creación y configuración de marcos de cooperación, maximizando al mismo tiempo los recursos externos para fortalecer la capacidad nacional.



Las recientes actividades en materia de relaciones exteriores y cooperación internacional en los ámbitos político, económico, de defensa, seguridad y cultural demuestran pasos concretos para materializar este enfoque, vinculando cada vez más la integración internacional con la construcción, el desarrollo y la defensa nacionales.



De la participación a la contribución proactiva



El papel proactivo de Vietnam en la diplomacia multilateral se ha hecho patente en la planificación para acoger el Año de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2027. Los preparativos se centran en la consolidación organizativa, la elaboración de la agenda, la logística, la capacitación y las comunicaciones.



En la cuarta reunión del Comité Nacional para el APEC 2027, el viceprimer ministro permanente, Pham Gia Tuc, afirmó que acoger el APEC 2027 será una importante actividad diplomática multilateral y una oportunidad para que Vietnam reafirme su prestigio y posición. La exitosa organización del Año del APEC 2027, en particular la Semana de Líderes Económicos de APEC, permitirá a Vietnam dejar su huella en el APEC y, al mismo tiempo, generar oportunidades para movilizar recursos internacionales para el desarrollo socioeconómico.



Un taller sobre los preparativos para el APEC 2027, organizado conjuntamente por la Secretaría Nacional del APEC 2027, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Departamento de Estado de EE.UU., también ayudó a Vietnam a aprender de la experiencia internacional y fortalecer su capacidad organizativa y de coordinación.



En recientes reuniones de altos funcionarios de los marcos de cooperación Camboya-Laos-Myanmar-Vietnam (CLMV) y Mekong-Japón, Vietnam propuso proactivamente renovar los enfoques, definir una visión común e identificar prioridades acordes con las nuevas necesidades de desarrollo, centrándose en la conectividad económica, el turismo, los recursos humanos y la gestión sostenible del agua.



Vietnam también propuso prioridades de cooperación que incluyen cadenas de suministro inteligentes, energías renovables, inteligencia artificial y tecnologías emergentes, la lucha contra la delincuencia transnacional y una mayor movilización de recursos.



Los altos funcionarios respaldaron las propuestas para su presentación en la XII Cumbre CLMV y la XIII Cumbre Mekong-Japón. Estas actividades reflejan un cambio: de la participación en mecanismos de cooperación a la propuesta de iniciativas y la contribución a la definición de sus agendas y prioridades, en consonancia con el llamamiento de la Resolución 59-NQ/TW a que Vietnam se convierta en un socio activo y responsable en los mecanismos internacionales.



Integración integral en todos los sectores



La resolución aboga por una integración internacional integral y extensa, con diferentes áreas estrechamente vinculadas y que se refuercen mutuamente. Las actividades recientes demuestran que la integración se está extendiendo más allá de los ámbitos económico y diplomático, abarcando la defensa, la seguridad y la respuesta a los desafíos transnacionales.



El Ministerio de Seguridad Pública organizó recientemente una conferencia de alto nivel de la ASEAN sobre cooperación en materia de aplicación de la ley para combatir a los fugitivos, con el objetivo de mejorar la coordinación regional e implementar el Plan de Acción de la ASEAN para Combatir la Delincuencia Transnacional en el período 2026-2035.



En defensa, el Ministerio de Defensa Nacional asignó a cuatro oficiales del Ejército Popular de Vietnam a misiones de mantenimiento de la paz de la ONU. Dos expertos trabajarán en la sede de la ONU en Estados Unidos y dos en la Fuerza Provisional de Seguridad de la ONU para Abyei (UNISFA), lo que refleja la creciente capacidad profesional de Vietnam y su participación en el mantenimiento de la paz internacional.



El Foro Marítimo de Vietnam 2026, cuyo lema fue “Construir un Vietnam como nación marítima fuerte mediante la cooperación e integración internacionales”, promovió el diálogo entre autoridades, investigadores, empresas y el público en general. Se espera que la cooperación internacional contribuya a proteger la soberanía y los derechos soberanos de Vietnam, a la vez que moviliza conocimientos y recursos para el desarrollo marítimo.



Por otro lado, la cooperación de Vietnam con la UNESCO en la organización del Diálogo Asia-Pacífico sobre Patrimonio y Autenticidad, que adoptó el Documento de Hanoi con motivo del 50.º aniversario de las relaciones entre Vietnam y la UNESCO, puso de relieve el creciente papel del país en la diplomacia multilateral y cultural. El documento reflejó las perspectivas y prioridades regionales en materia de conservación del patrimonio y demostró la capacidad de Vietnam para aportar orientaciones políticas, conocimientos especializados y estándares internacionales.



Desde la cooperación multilateral y la defensa y seguridad hasta la cultura, la integración internacional se está volviendo cada vez más integral. Vietnam no solo está ampliando las relaciones y movilizando recursos externos, sino que también está fortaleciendo su capacidad para contribuir a los esfuerzos internacionales compartidos. Convertir los recursos, el conocimiento y la experiencia internacionales en fortaleza interna ayudará a garantizar que la integración sirva directamente a la construcción nacional.



Desde la cooperación multilateral y la defensa y seguridad hasta la cultura, la integración internacional adquiere un carácter cada vez más integral. Vietnam no solo amplía sus relaciones y moviliza recursos externos, sino que también fortalece su capacidad para contribuir a los esfuerzos internacionales compartidos. Transformar los recursos, conocimientos y experiencias internacionales en fortaleza interna ayudará a garantizar que la integración sirva directamente a la construcción, el desarrollo y la defensa nacionales, al tiempo que potencia la fortaleza nacional integral de Vietnam en la nueva era de desarrollo./.

VNA