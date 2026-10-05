Efectúan Foro Empresarial sobre Desarrollo Sostenible de Vietnam

Hanoi (VNA) – Cómo alcanzar un crecimiento de dos dígitos sin agotar los recursos naturales ni deteriorar el medio ambiente fue uno de los principales temas de debate del Foro Empresarial sobre Desarrollo Sostenible de Vietnam (VCSF) 2026, celebrado hoy en Hanoi.



Bajo el lema “Crecimiento acelerado – Desarrollo sostenible: dos objetivos, un mismo camino”, el foro, organizado por la Cámara de Comercio e Industria de Vietnam (VCCI) y el Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible de Vietnam (VBCSD), reafirmó que el crecimiento y el desarrollo sostenible deben formar parte de una misma estrategia.



En el foro, el profesor y doctor Nguyen Xuan Thang, miembro del Buró Político del XIII mandato y presidente del Consejo Teórico Central, subrayó que el objetivo de alcanzar un crecimiento de dos dígitos debe asentarse sobre bases de desarrollo sostenible, con las empresas como protagonistas centrales.



El profesor asociado y doctor Ho Sy Hung, presidente de la VCCI, señaló que el crecimiento acelerado y el desarrollo sostenible constituyen un camino común, en el que el Estado crea las condiciones, las autoridades locales acompañan, las empresas lideran y la ciencia y la tecnología actúan como motores.



VCCI se compromete a seguir trabajando con el Gobierno y las autoridades locales mediante el diálogo sobre políticas, la promoción de modelos empresariales responsables y el apoyo a las empresas para integrarse más profundamente en las cadenas globales de valor, afirmó.



Desde la perspectiva empresarial, los participantes coincidieron en que la transición verde solo puede ser sostenible si genera una eficiencia económica real.



Binu Jacob, director general de Nestlé Vietnam y copresidente del VBCSD, señaló que el desarrollo sostenible debe estar vinculado a los beneficios económicos de cada eslabón de la cadena de valor, desde los agricultores y las fábricas hasta los proveedores de materias primas, envases y servicios logísticos.



A su juicio, la transición verde también constituye una oportunidad para mejorar la competitividad y proteger la cuota de mercado a largo plazo.



James Crampton, director sénior de Asuntos Externos de HEINEKEN Vietnam y vicepresidente del VBCSD, destacó que las empresas no pueden desarrollarse al margen de las comunidades. Cuando contribuyen a fortalecer las capacidades locales y apoyan a sus socios para crecer juntos, estos valores se convierten en una base para el crecimiento a largo plazo.



Por su parte, Le Hoang Minh, director ejecutivo de Producción de Vinamilk, consideró que, para pasar de las políticas a la acción, es necesario desarrollar modelos que puedan medirse, verificarse y reproducirse a mayor escala.



Los participantes también señalaron varias brechas que deben abordarse para combinar un crecimiento rápido con el desarrollo sostenible, entre ellas el marco jurídico, los recursos humanos y, especialmente, la financiación verde.



Al concluir el foro, Nguyen Quang Vinh, vicepresidente de la VCCI y presidente del VBCSD, afirmó que el crecimiento acelerado y el desarrollo sostenible no son dos opciones separadas, sino un proceso unificado de transformación.



Las recomendaciones formuladas en el VCSF 2026 serán recopiladas por el VBCSD y la VCCI y presentadas al Gobierno, con el objetivo de contribuir a resolver las dificultades que enfrentan las empresas y el mercado.



A través de las sesiones temáticas sobre innovación y financiación verde, el VCSF 2026 mostró que la comunidad empresarial vietnamita está acelerando una transformación sustantiva, tomando la innovación como motor y el desarrollo sostenible como base para el crecimiento a largo plazo./.

VNA