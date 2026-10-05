Inauguran en Hanoi Foro Internacional Anual sobre Gobernanza Pública 2026

Hanoi (VNA) - El Foro Internacional Anual sobre Gobernanza Pública 2026 quedó inaugurado hoy en esta capital, bajo el lema “Gobernanza inclusiva en la nueva era del desarrollo: transformación del sistema, innovación y gobiernos preparados para el futuro”.



El evento, presidido por la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh y organizado por la Academia de Administración Pública y Gobernanza, se celebra del 5 al 7 de octubre y reúne a más de 500 delegados, entre ellos cerca de 300 participantes internacionales procedentes de más de 20 países y territorios, así como representantes de organismos centrales y locales, organizaciones internacionales, institutos de investigación, universidades y empresas de Vietnam.



En su discurso de apertura, el subdirector de la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh y vicepresidente del Consejo Teórico Central, profesor asociado Dr. Nguyen Manh Hung, destacó que Vietnam está reformando su estructura organizativa, poniendo en marcha un sistema de gobierno local de dos niveles, impulsando la descentralización y promoviendo la transformación digital.



Se trata de un proceso de transformación sistémica que exige una innovación coordinada, desde la identificación de problemas y la formulación de políticas hasta su implementación, al tiempo que refuerza la conexión entre el Estado, el mercado y la sociedad, resaltó.



Señaló que la capacidad de un gobierno no reside únicamente en su habilidad para resolver los problemas actuales, sino también en su capacidad para anticipar los cambios, prepararse para los desafíos y aprovechar las oportunidades. Por ello, dijo, es necesario desarrollar un enfoque de gobernanza basado en la anticipación, prestar atención a las “señales débiles”, revisar periódicamente los supuestos y elaborar distintos escenarios con el fin de reforzar la resiliencia de las políticas públicas.



La gobernanza inclusiva también exige situar a la ciudadanía en el centro. Los ciudadanos no solo deben ser usuarios de los servicios públicos, sino también participar en la formulación, implementación y supervisión de las políticas, y contar con el apoyo de la educación, la capacitación y sistemas de protección social adaptativos que les permitan prepararse activamente para el futuro.



El profesor asociado Dr. Nguyen Ba Chien, director de la Academia de Administración Pública y Gestión, afirmó que el foro presenta cerca de 150 ponencias y más de 100 intervenciones en 20 sesiones de trabajo, con la participación de unos 40 líderes, responsables de políticas, expertos y académicos en sesiones plenarias, diálogos sobre políticas y mesas redondas.



Según explicó, los cambios en la organización, las competencias, los procesos y la tecnología solo adquieren verdadero sentido cuando contribuyen a mejorar la eficiencia en la resolución de problemas, elevar la calidad de los servicios prestados a ciudadanos y empresas, reducir los costos sociales y ampliar las oportunidades de desarrollo.



En la actualidad, precisó, la capacidad de gobernanza se define, sobre todo, por la capacidad de abordar problemas cada vez más complejos, interdisciplinarios, multinivel y en constante evolución.



El profesor Dr. Nguyen Xuan Thang, presidente del Consejo Teórico Central, subrayó que la reforma de la gobernanza nacional debe contribuir a convertir las decisiones estratégicas en resultados concretos de desarrollo, centrándose en cuatro direcciones: fortalecer la capacidad del Estado; construir instituciones de alta calidad; reforzar la capacidad estratégica, la capacidad de aprendizaje y la autonomía nacional, y desarrollar los recursos humanos y las capacidades de la sociedad.

La coordinadora residente de las Naciones Unidas en Vietnam, Pauline Tamesis, interviene en el acto. (Fuente: VNA)

La coordinadora residente de las Naciones Unidas en Vietnam, Pauline Tamesis, afirmó que el futuro de la gobernanza pública no depende únicamente de la tecnología, sino también de los valores humanos. Reiteró que la transformación institucional debe sustentarse en la equidad, la transparencia y la protección de los derechos humanos para construir un gobierno más adaptable y contribuir a un futuro más justo y resiliente.



El foro se centró en debatir cómo integrar las previsiones y los escenarios en las operaciones habituales de los gobiernos, establecer mecanismos que impulsen el aprendizaje y la innovación, garantizando al mismo tiempo la disciplina y la rendición de cuentas, y mejorar al mismo tiempo la capacidad de adaptación de cada país para contribuir al fortalecimiento de la capacidad de respuesta a escala mundial./.