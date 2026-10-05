Mercado automovilístico de Vietnam registra fuerte impulso de la electrificación

Hanoi (VNA) - El mercado automovilístico de Vietnam registra un fuerte crecimiento tanto en las ventas como en la estructura de productos, en especial, los vehículos electrificados ganan cada vez más cuota de mercado.



Según PwC, las ventas totales de vehículos en los seis principales mercados de la ASEAN alcanzaron unos 1,75 millones de unidades en el primer semestre de 2026, un 11% más que en el mismo período de 2025. Vietnam registró el mayor crecimiento, con un 31,1%, seguido de Indonesia, con un 15,9%, y Tailandia, con un 15,1%.



Con unas 291.000 unidades vendidas en los primeros seis meses, Vietnam se situó como el cuarto mayor mercado de ASEAN-6, por detrás de Indonesia, Tailandia y Malasia.



Según la Asociación de Fabricantes de Automóviles de Vietnam (VAMA), las ventas acumuladas de sus miembros alcanzaron 246.935 unidades, un aumento interanual del 12%. Hyundai Thanh Cong aportó otras 31.540 unidades, mientras que VinFast vendió 154.073, un aumento de más del 71%.



Al sumar los datos de VAMA, VinFast y Hyundai Thanh Cong, las ventas totales del mercado alcanzaron 432.548 vehículos, un 26,4% más interanual.



Según PwC, los vehículos electrificados (xEV), incluidos los totalmente eléctricos y los híbridos, representaron alrededor del 44% de las ventas totales de turismos en Vietnam durante el primer semestre de 2026.



En los primeros ocho meses del año, el VF 3 alcanzó 35.798 unidades vendidas, el VF 5, 27.948, y el Limo Green, 34.991.



La penetración de los xEV en Vietnam alcanzó el 36% en 2025, frente al 22% en 2024. Las ventas de estos vehículos rondaron las 189.000 unidades en 2025, un aumento del 95%.



En el primer semestre de 2026, Vietnam vendió más de 127.000 turismos eléctricos e híbridos, lo que demuestra que los vehículos electrificados llegan a un número cada vez mayor de consumidores.



Los vehículos híbridos también registran un fuerte crecimiento. En los primeros ocho meses, las ventas de híbridos de los miembros de VAMA alcanzaron 13.889 unidades, un aumento internual de 65%. Su menor consumo de combustible, los menores costos de operación y una menor dependencia de la infraestructura de carga han aumentado el interés por este segmento.



Los SUV, crossover y monovolúmenes (MPV) siguen siendo populares gracias a su versatilidad y espacio interior. La aparición de modelos eléctricos urbanos y MPV eléctricos también amplía las opciones para los clientes particulares y para los servicios de transporte.



Se prevé que la competencia siga siendo intensa en los últimos meses del año, a medida que fabricantes y concesionarios intensifiquen las medidas para estimular la demanda y lancen nuevos productos.



En el segmento de vehículos con motor de combustión interna, continúan los descuentos, las ayudas para el pago de la tasa de matriculación, los regalos de equipamiento y las promociones financieras. La presión por reducir los inventarios y la llegada de nuevos modelos podrían intensificar la competencia de precios, especialmente en los segmentos SUV y crossover.



Mientras tanto, la oferta de vehículos eléctricos e híbridos es cada vez más diversa. VinFast continúa acelerando las entregas de nuevos modelos, mientras las marcas internacionales aumentan la introducción en Vietnam de vehículos eléctricos de batería (BEV), híbridos (HEV) e híbridos enchufables (PHEV).



Con una oferta cada vez más amplia, la decisión de compra ya no dependerá únicamente del precio, sino también de la autonomía, el consumo de combustible, los costos de mantenimiento, las tecnologías de seguridad, las posibilidades de carga y los servicios posventa.



Los expertos prevén que el mercado podría alcanzar las 600.000 unidades vendidas en todo 2026 si la demanda se mantiene durante los últimos cuatro meses. Tras registrar 432.548 unidades en los primeros ocho meses, el mercado necesita vender unas 41.900 unidades mensuales de media para alcanzar esta meta.



En virtud del Decreto 51/2025/ND-CP, los automóviles eléctricos de batería están exentos del pago de la tasa de matriculación inicial hasta el 28 de febrero de 2027. Junto con la expansión de la infraestructura de carga y la diversificación de la oferta, esta política podría seguir impulsando la demanda de vehículos totalmente eléctricos.



No obstante, el ritmo de crecimiento seguirá dependiendo de factores como los precios, el acceso a financiación, los ingresos de los consumidores, la infraestructura energética y las necesidades reales de uso.



Según PwC, las empresas deben optimizar sus operaciones, rediseñar sus modelos de negocio y reforzar las alianzas estratégicas, con especial atención a las cadenas de suministro, la tecnología, la transformación digital, los servicios financieros y posventa, así como la infraestructura energética./.

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