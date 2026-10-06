Ciudad Ho Chi Minh construye espacio económico multipolar

Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- Tras su fusión con varias provincias, Ciudad Ho Chi Minh cuenta con un espacio de desarrollo más amplio, lo que crea condiciones para reestructurar la economía a una nueva escala.



La conexión entre Ciudad Ho Chi Minh, Binh Duong y Ba Ria-Vung Tau abre nuevas oportunidades para aprovechar sus ventajas complementarias, vincular sectores y actividades y generar nuevos motores de crecimiento.



Unir fuerzas entre los polos de desarrollo



La fusión de las tres localidades crea un nuevo espacio de desarrollo, con una mayor escala en términos de población, superficie y potencial económico. La combinación de sus fortalezas en industria, servicios, urbanización, logística y puertos marítimos permitirá a Ciudad Ho Chi Minh reforzar los vínculos regionales, aprovechar nuevos motores de crecimiento y aumentar su papel en la región del Sudeste y todo el país.



Nguyen Thi Van, investigadora del Instituto de Ciencias Sociales de la Región del Sur, señaló que la ciudad puede ser considerada no solo como una urbe ampliada, sino como una estructura económica multipolar. Cada centro, con funciones diferentes, participará en un sistema integrado de producción, servicios y logística.



En este modelo, la antigua Ciudad Ho Chi Minh destaca por sus servicios financieros y empresariales, ciencia, tecnología e investigación y desarrollo (I+D); la antigua Binh Duong sobresale por la industria manufacturera y de transformación y las industrias auxiliares; mientras que la antigua Ba Ria-Vung Tau cuenta con ventajas en energía, productos químicos, metalurgia, puertos marítimos y logística.



La combinación de estas fortalezas permitirá formar cadenas integradas que abarquen desde la investigación, la innovación, las finanzas y el diseño hasta la producción, la logística y la exportación.



Sin embargo, Pham Thi Dieu Linh, profesora de la Escuela Superior de Economía Exterior de Ciudad Ho Chi Minh, advirtió que ampliar el espacio económico no significa automáticamente aumentar la productividad y el valor añadido. El objetivo de la fusión debe ser crear una estructura económica de mayor calidad y eficiencia, en lugar de limitarse a sumar recursos para ampliar la escala.



Nguyen Thi Phuong Yen, investigadora del Instituto de Ciencias Sociales de la Región del Sur, consideró que la fusión brinda a la ciudad condiciones favorables para acelerar la transformación digital y verde, desarrollar la economía del conocimiento e impulsar la innovación.



La industria debe avanzar hacia segmentos de mayor valor añadido, reestructurar los sectores clave y reducir gradualmente la dependencia de actividades intensivas en mano de obra. El sector servicios también debe elevar su calidad y ampliar la oferta de servicios de alto nivel.



La conectividad genera nuevos impulsos



Según los expertos, las ventajas derivadas de una mayor escala solo podrán aprovecharse plenamente cuando las distintas áreas estén conectadas y se complementen entre sí. Por ello, la ciudad debe centrarse en fortalecer los vínculos regionales, reducir los costos de transacción y mejorar sus capacidades internas.



Nguyen Thi Van propuso elaborar una planificación y estrategia de desarrollo unificadas, definiendo claramente las funciones de cada polo de desarrollo.



También consideró necesario completar las redes de carreteras, autopistas y circunvalaciones que conecten las distintas zonas con el complejo portuario de Cai Mep-Thi Vai; desarrollar el transporte ferroviario de mercancías y por vías navegables, así como los puertos secos y los centros logísticos.



Reducir los tiempos y costos de transporte permitirá formar una red integrada de producción y logística más eficiente, opinó.



La ciudad también debe pasar de atraer inversión extranjera directa (IED) por volumen a priorizar la calidad y la eficacia de los vínculos. Entre las prioridades figuran el desarrollo de redes de proveedores nacionales, la creación de bases de datos sobre las capacidades de las empresas y el apoyo para mejorar sus estándares, tecnología y gestión.



Asimismo, la nueva estructura económica exige recursos humanos altamente cualificados en sectores como la industria de alta tecnología, la logística, las finanzas, la I+D y los servicios profesionales. La ciudad debe reforzar los vínculos entre los centros de formación y las empresas y desarrollar programas adaptados a las necesidades de cada sector y puesto de trabajo.



La ampliación del espacio de desarrollo es solo una condición inicial. El mayor desafío consiste en reorganizar los recursos dentro de un mismo sistema, armonizar la planificación, los datos, los mecanismos de inversión y las políticas de apoyo, y pasar de la competencia entre territorios a una mayor especialización, conexión y complementariedad.



Cuando el capital, la tecnología, la producción, la energía, los puertos marítimos y la logística estén conectados de manera eficiente, el nuevo espacio económico podrá traducirse en una mayor productividad y valor añadido. Esto sentará las bases para que Ciudad Ho Chi Minh mejore su competitividad y se integre más profundamente en las cadenas de valor regionales e internacionales./.

VNA