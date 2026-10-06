Vietnam anuncia las 10 empresas de agricultura de alta tecnología más prestigiosas

Hanoi (VNA) - La compañía de Informes y Evaluación de Vietnam (Vietnam Report) anunció recientemente la lista de las 10 empresas más prestigiosas del sector de la agricultura de alta tecnología en 2026, que incluye a Greenfeed, TTC AgriS, Japfa, Dabaco y Vinamilk.



Según la entidad, la agricultura de alta tecnología está pasando de una etapa de experimentación a otra centrada en aplicaciones prácticas, en la que la tecnología debe contribuir a reducir costos, elevar la productividad, aumentar la resiliencia y responder a las crecientes exigencias del mercado.



En un contexto de desaceleración de la economía mundial, cuyo crecimiento se prevé en un 2,5% en 2026, el sector agrícola enfrenta el aumento de los costos de fertilizantes, energía y logística, además de nuevas barreras comerciales vinculadas con criterios ambientales. El Reglamento de la UE sobre productos libres de deforestación (EUDR) y el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) imponen requisitos más estrictos de trazabilidad y emisiones.



Citando un informe de AgFunder, Vietnam Report señaló que la inversión en agricultura vertical cayó de 1,49 mil millones de dólares en 2021 a 264 millones en 2025, debido a los elevados costos de infraestructura y energía. Esto demuestra que la eficacia de la tecnología no depende sólo del nivel de modernización de los equipos, sino también de su capacidad para ahorrar insumos y agua y generar mayores beneficios por unidad de superficie.



En Vietnam, la infraestructura para la agricultura de alta tecnología sigue expandiéndose, con unas 112.000 hectáreas de invernaderos y estructuras de cultivo protegidas, además de miles de vehículos aéreos no tripulados (UAV) utilizados en los campos.



En el proyecto destinado a desarrollar un millón de hectáreas de arroz de alta calidad en el delta del Mekong, las soluciones de cultivo automatizado y sostenible han permitido reducir hasta un 50% el uso de semillas y un 30% el de fertilizantes, al tiempo que contribuyen a disminuir las emisiones y aumentar los beneficios en varios millones de dongs por hectárea.



Sin embargo, la expansión tecnológica aún enfrenta obstáculos. Según una encuesta de Vietnam Report, el 61,5% de las empresas considera que los elevados costos de inversión en tecnologías avanzadas, mientras el mercado todavía no está dispuesto a pagar precios acordes, constituyen el principal obstáculo interno.



Además, más del 70% de los hogares agrícolas poseen superficies inferiores a 0,5 hectáreas, lo que limita su capacidad para invertir individualmente en sistemas de riego automatizado, sensores meteorológicos y otros equipos de alta tecnología.



El director general de Vietnam Report, Vu Dang Vinh, señaló que la tecnología sólo puede desarrollar plenamente su potencial cuando se integra en una cadena de vinculación, en la que las empresas proporcionen soluciones, las cooperativas agrupen superficies suficientes para compartir los costos de los equipos y la comercialización cuente con mecanismos de fijación de precios que reconozcan el valor añadido de los productos.



Según Vietnam Report, la agricultura de alta tecnología entra así en una etapa centrada en la eficiencia y la capacidad de expansión. Las tecnologías deben adaptarse a la escala productiva, reducir los costos para los agricultores, facilitar la adaptación a las condiciones meteorológicas cambiantes y cumplir las exigencias de transparencia y trazabilidad de los mercados internacionales./.

VNA