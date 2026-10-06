Colores internacionales en las regatas de botes dragón del Lago del Oeste

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La competición contó con la participación de cerca de 900 deportistas. Foto: Khanh Hoa – VNA
La competición contó con la participación de cerca de 900 deportistas. Foto: Khanh Hoa – VNA
El evento contó con la participación de cerca de 900 deportistas. Foto: Khanh Hoa – VNA
El evento contó con la participación de cerca de 900 deportistas. Foto: Khanh Hoa – VNA
La competición se desarrolló con gran intensidad, con los equipos disputándose palmo a palmo la posición y protagonizando momentos emocionantes sobre las aguas del Lago del Oeste. Foto: Khanh Hoa – VNA
La competición se desarrolló con gran intensidad, con los equipos disputándose palmo a palmo la posición y protagonizando momentos emocionantes sobre las aguas del Lago del Oeste. Foto: Khanh Hoa – VNA
La participación de deportistas internacionales aportó un toque especial al concurso. Foto: Khanh Hoa – VNA
La participación de deportistas internacionales aportó un toque especial al concurso. Foto: Khanh Hoa – VNA
La competición se desarrolló con gran intensidad, con los equipos disputándose palmo a palmo la posición y protagonizando momentos emocionantes sobre las aguas del Lago del Oeste. Foto: Khanh Hoa – VNA
La competición se desarrolló con gran intensidad, con los equipos disputándose palmo a palmo la posición y protagonizando momentos emocionantes sobre las aguas del Lago del Oeste. Foto: Khanh Hoa – VNA
La participación de deportistas internacionales aportó un toque especial al concurso. Foto: Khanh Hoa – VNA
La participación de deportistas internacionales aportó un toque especial al concurso. Foto: Khanh Hoa – VNA
La participación de deportistas internacionales aportó un toque especial al concurso. Foto: Khanh Hoa – VNA
La participación de deportistas internacionales aportó un toque especial al concurso. Foto: Khanh Hoa – VNA
Los vítores y el aliento del público animaron a los deportistas durante la competición. Foto: Khanh Hoa – VNA
Los vítores y el aliento del público animaron a los deportistas durante la competición. Foto: Khanh Hoa – VNA
Los vítores y el aliento del público animaron a los deportistas durante la competición. Foto: Khanh Hoa – VNA
Los vítores y el aliento del público animaron a los deportistas durante la competición. Foto: Khanh Hoa – VNA
Los equipos desfilaron sobre las aguas del Lago del Oeste, creando un ambiente vibrante durante esta jornada deportiva. Foto: Khanh Hoa – VNA
Los equipos desfilaron sobre las aguas del Lago del Oeste, creando un ambiente vibrante durante esta jornada deportiva. Foto: Khanh Hoa – VNA
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Colores internacionales en las regatas de botes dragón del Lago del Oeste

El 4 de octubre de 2026, el Campeonato Abierto de carreras de botes dragón y SUP de Hanoi 2026 se celebró en el Lago del Oeste, con la participación de cerca de 900 deportistas procedentes de embajadas, organizaciones internacionales, localidades, universidades, empresas y clubes. El evento tuvo como lema “Vibrante otoño en el Lago del Oeste: remadas de integración en celebración del 72.º aniversario del Día de la Liberación de la Capital”.

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#carreras de botes dragón #SUP #Hanoi

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