Colores internacionales en las regatas de botes dragón del Lago del Oeste

El 4 de octubre de 2026, el Campeonato Abierto de carreras de botes dragón y SUP de Hanoi 2026 se celebró en el Lago del Oeste, con la participación de cerca de 900 deportistas procedentes de embajadas, organizaciones internacionales, localidades, universidades, empresas y clubes. El evento tuvo como lema “Vibrante otoño en el Lago del Oeste: remadas de integración en celebración del 72.º aniversario del Día de la Liberación de la Capital”.