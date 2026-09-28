Hanoi aspira a convertirse en un gran centro turístico regional e internacional para 2030

Hanoi (VietNamPlus) - Hanoi se propone convertirse para 2030 en uno de los principales centros turísticos de Vietnam, uno de los tres polos nacionales de crecimiento turístico y un centro líder regional e internacional de turismo cultural y patrimonial y de industrias creativas. La ciudad busca desarrollar un turismo inteligente, moderno, ecológico y sostenible, convirtiéndolo realmente en un sector económico clave.

Según Vu Thu Ha, vicepresidenta del Comité Popular de Hanoi, la ciudad aspira a recibir entre 47,5 y 50,8 millones de visitantes, incluidos entre 13,3 y 15,3 millones de visitantes internacionales; alcanzar unos ingresos turísticos de entre 227 y 250 billones de VND (de 9 a 10 mil millones de dólares); elevar la contribución total del turismo al producto interno bruto regional (PIBR) al 7,5-8% y aumentar en al menos 10.000 habitaciones la capacidad de alojamiento.

Estos objetivos fueron presentados en una reunión sobre el Programa de Acción del Buró Ejecutivo del Comité del Partido de Hanoi para implementar la Resolución 26-NQ/TW del Buró Político, de 22 de agosto de 2026, sobre el desarrollo del turismo de Vietnam como sector económico clave en la nueva era.

Amplio margen para el desarrollo

Según Vu Thu Ha, Hanoi dispone de numerosas ventajas para desarrollar el turismo cultural y patrimonial y el turismo creativo, gracias a su historia milenaria, su rico sistema de patrimonio cultural, sus recursos naturales, aldeas artesanales, gastronomía, artes, industrias culturales y creatividad de sus habitantes.

Los nuevos mecanismos y políticas, la Ley de la Capital, la planificación general de Hanoi y los proyectos estratégicos de infraestructura también crean nuevas oportunidades para convertir el turismo en un sector económico clave.

Durante el período 2023-2025, el turismo de la capital se recuperó rápidamente. El número de visitantes creció a un promedio anual del 17%, los visitantes internacionales aumentaron un 29,6% y los ingresos turísticos un 19,6%. En 2025, Hanoi recibió 33,81 millones de visitantes, incluidos 7,92 millones de extranjeros. Los ingresos turísticos alcanzaron unos 134,5 billones de VND (5,3 mil millones de dólares) y la contribución total del turismo representó cerca del 7% del PIBR de la ciudad.

Vu Thu Ha, vicepresidenta del Comité Popular de Hanoi, habla en la cita (Fuente: VNA)

Actualmente, Hanoi cuenta con 3.769 establecimientos de alojamiento, con 72.404 habitaciones, incluidos 48 establecimientos y hoteles de 4 y 5 estrellas con 11.200 habitaciones; 2.015 empresas de viajes internacionales, 593 empresas de viajes nacionales, 10.675 guías turísticos y unos 140 sitios y destinos turísticos, de los cuales 57 están reconocidos oficialmente.

Sin embargo, los resultados del desarrollo turístico todavía no corresponden plenamente al potencial de la capital. El gasto medio de los visitantes internacionales en Hanoi ronda los 120 dólares diarios, mientras que el de los turistas nacionales que se alojan en la ciudad es de 84 dólares diarios.

Los productos turísticos siguen siendo fragmentados y faltan establecimientos de alojamiento, hoteles de alta categoría y complejos de entretenimiento de gran escala. La capacidad de las empresas, los recursos humanos y el nivel de profesionalización también siguen siendo insuficientes, mientras que la promoción internacional, los datos digitales y la cooperación intersectorial e interregional aún no han generado resultados integrales.

Pasar de la explotación a la creación de valor

El Programa de Acción establece seis orientaciones, entre ellas el cambio de la explotación de recursos hacia la creación de nuevos valores, pasando de un crecimiento basado en la cantidad a otro basado en la calidad, la eficiencia, el valor añadido y la competitividad.

Hanoi priorizará la atracción de visitantes con mayor capacidad de gasto y estancias más prolongadas, y desarrollará el turismo cultural, MICE, de eventos y productos especializados.

Asimismo, reforzará su papel como uno de los tres polos nacionales de crecimiento turístico y como motor de la cooperación turística en la región de la capital, el delta del Río Rojo y las zonas montañosas del norte.

Para alcanzar estos objetivos, el Programa establece ocho grupos de tareas y soluciones, centrados en perfeccionar las instituciones, aprovechar eficazmente los mecanismos especiales de la Ley de la Capital, impulsar las asociaciones público-privadas, atraer inversores estratégicos, ampliar las rutas aéreas internacionales y desarrollar la economía nocturna y espacios de turismo, entretenimiento y comercio.

Los delegados en la cita (Fuente: VNA)

Promoverá inversiones en parques de entretenimiento, hoteles de alta categoría, parques temáticos, complejos Safari y centros de industrias culturales.

Los productos turísticos se estructurarán en tres grupos: productos principales, productos con potencial que requieren inversión y cadenas de productos vinculadas entre sectores y regiones. Se dará prioridad al turismo cultural y patrimonial asociado a las industrias culturales; MICE y eventos; turismo nocturno y experiencias urbanas creativas vinculadas con la gastronomía, las artes y las compras.

En materia de promoción, Hanoi completará y pondrá en funcionamiento Hanoi Go, plataforma digital unificada del turismo de la capital, cuyo lanzamiento está previsto para el 10 de octubre de 2026. Desarrollará además un sistema de eventos de marca y simplificará los procedimientos bajo el principio de un único punto de contacto y un único procedimiento para atraer grandes eventos internacionales.

Por otro lado, la ciudad desarrollará los recursos humanos, las empresas y las comunidades; perfeccionará la infraestructura digital, los datos, la ciencia y la tecnología, y construirá un ecosistema turístico inteligente con un asistente turístico de inteligencia artificial multilingüe, entradas electrónicas, audioguías automáticas y servicios personalizados. La IA, los macrodatos, la realidad aumentada, la realidad virtual y las tecnologías 360 grados y 3D se aplicarán a la conservación del patrimonio, la gestión y el desarrollo de productos.Hanoi también renovará la gestión de los destinos hacia un modelo ecológico, seguro y sostenible, mediante la gestión de los flujos de visitantes, la capacidad de carga, la calidad de los servicios, la seguridad, el medio ambiente y el nivel de satisfacción. Se aplicarán criterios de turismo verde, reducción del plástico, ahorro energético, economía circular y proyectos piloto orientados a las emisiones netas cero.

Vu Thu Ha subrayó que la ciudad busca pasar de la explotación a la creación de valor y de un crecimiento basado en la cantidad a otro sustentado en la calidad, la duración de las estancias, el gasto de los visitantes, el valor añadido y la competitividad. La transformación digital y la transición ecológica serán los dos motores principales para impulsar un turismo moderno, verde y sostenible y elevar la posición de Hanoi a escala regional e internacional./.