Agencias de viajes, clave para impulsar el turismo de Vietnam

Hanoi (VNA)- Para que el turismo se convierta en un nuevo motor de crecimiento y en un sector económico estratégico en la nueva era, las empresas de viajes deben reforzar su papel como puente entre los mercados, diseñar productos, orientar los flujos de turistas y aumentar el valor generado a partir de los recursos turísticos.



En la competencia por atraer turistas internacionales, la ventaja de Vietnam no reside únicamente en sus recursos turísticos, sino también en su capacidad para convertirlos en productos y experiencias adecuados. Las agencias de viajes desempeñan un papel clave al conectar los mercados, los destinos, los servicios y las comunidades locales.



Cao Thi Ngoc Lan, vicepresidenta de la Asociación de Turismo de Vietnam, señaló que las empresas de viajes no solo venden paquetes turísticos, sino que también deben identificar las necesidades de los clientes, diseñar productos, conectar servicios, organizar los flujos turísticos y gestionar los riesgos.



Un destino con recursos atractivos, pero sin productos adecuados, canales de distribución eficaces y una buena conexión entre las aerolíneas, los alojamientos, el transporte y las atracciones turísticas, tendrá dificultades para generar un crecimiento sostenible, enfatizó.





Turistas visitan la pagoda Thien Mu, en Hue. Foto: VNA

Según la Autoridad Nacional de Turismo de Vietnam, hasta el 15 de agosto de 2026 el país contaba con 4.673 empresas autorizadas para operar viajes internacionales. En los primeros ocho meses del año, la autoridad tramitó 821 expedientes de empresas de servicios turísticos internacionales, otorgó 404 nuevas licencias y retiró 181.



El mercado continúa registrando la entrada, adaptación y salida de empresas, lo que plantea exigencias cada vez mayores en materia de capacidad y reputación.



Nguyen Anh Tuan, director del Instituto de Economía Turística, señaló que los viajeros prestan cada vez más atención a la seguridad, la comodidad, la calidad de la experiencia y el carácter diferencial de cada itinerario.



Por ello, el sector turístico debe pasar de la lógica de “vender lo que hay” a identificar lo que necesita cada mercado para diseñar productos adecuados. Las agencias de viajes deben desempeñar un papel central en la transformación de las necesidades de los clientes en productos y experiencias.



Doan Thanh Tra, vicepresidenta y subdirectora general de la Agencia de viajes Saigontourist, señaló que las empresas deben diseñar productos adaptados a cada segmento de clientes.



Los viajeros de alto nivel buscan servicios sofisticados y experiencias diferenciadas. Los jóvenes y los grupos pequeños priorizan la flexibilidad y las experiencias locales. Los pasajeros de cruceros, por su parte, requieren programas concisos, puntuales y seguros.



Según la ejecutiva, en la era digital, las empresas también deben desarrollar el canal B2C, además del B2B, mediante sitios web, redes sociales y plataformas digitales. Esto permite ampliar los mercados, conocer mejor las necesidades de los clientes, probar nuevos productos y personalizar los servicios.



Junto con la transformación digital, la transición verde se está convirtiendo en un requisito cada vez más importante.



Phung Quang Thang, vicepresidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Vietnam, señaló que el turismo verde debe concretarse mediante criterios específicos, procedimientos de evaluación y mecanismos de supervisión.



La inversión verde no solo contribuye a reducir el impacto ambiental, sino que también mejora la competitividad, fortalece la reputación de las marcas y facilita el acceso a mercados de mayor valor.



En la nueva etapa de desarrollo, las agencias de viajes deben llevar turistas a los destinos, pero también conocer los mercados, conectar recursos y organizar los flujos turísticos.



Para aprovechar plenamente este papel, es necesaria una coordinación estrecha entre las autoridades, las empresas, los destinos, las aerolíneas, los operadores de transporte, los establecimientos de alojamiento y las comunidades locales. Esto permitirá aumentar el valor añadido y fortalecer de forma sostenible la competitividad del turismo vietnamita./.