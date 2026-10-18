Economía

Vietnam e Islandia impulsan cooperación económica, comercial y de inversión

Vietnam e Islandia buscan impulsar el comercio, la inversión y la cooperación energética mediante la aplicación del Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la EFTA.

El ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, se reúne con su homóloga islandesa, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. (Foto: VNA)
El ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, se reúne con su homóloga islandesa, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - Vietnam e Islandia buscan aprovechar las oportunidades abiertas por la firma del Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) para ampliar la cooperación bilateral, especialmente en economía, comercio, inversión e infraestructuras energéticas.

Así lo destacaron el ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, y su homóloga islandesa, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, durante una reunión celebrada hoy en Hanoi, con motivo de la visita de la canciller islandesa y la firma del acuerdo comercial.

Durante el encuentro, Le Hoai Trung valoró el desarrollo positivo de la cooperación multifacética entre ambos países y señaló que aún existe un amplio margen para aprovechar mejor el potencial de sus relaciones.

El canciller vietnamita agradeció las contribuciones de Islandia y, en particular, de Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir a las negociaciones y la firma del tratado comercial entre Vietnam y la EFTA.

Asimismo, propuso que los ministerios de Relaciones Exteriores de ambos países mantengan una estrecha coordinación y refuercen su papel como organismos de referencia para promover los vínculos bilaterales. También instó a colaborar con las entidades competentes para poner en marcha cuanto antes el acuerdo, a fin de generar nuevas oportunidades para los ciudadanos y las empresas de ambas partes.

Por su parte, la ministra islandesa coincidió con las valoraciones de su homólogo y destacó el papel y la posición de Vietnam en la región. Expresó además el interés de Islandia en ampliar la cooperación en sectores en los que ambos países cuentan con fortalezas y potencial, de acuerdo con sus respectivas necesidades, especialmente en economía, comercio, inversión e infraestructuras energéticas.

Subrayó que los ciudadanos y las empresas islandesas tienen grandes expectativas respecto a las oportunidades que ofrecerán los compromisos recogidos en el Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la EFTA.

Al término del encuentro, la ministra islandesa invitó a Le Hoai Trung a visitar Islandia en una fecha conveniente para ambas partes./.

VNA
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