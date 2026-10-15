Hai Phong busca impulsar el transporte por vías navegables interiores

Hai Phong (VNA)- La ciudad de Hai Phong, gracias a su posición estratégica como puerta de entrada al norte para el comercio internacional, su extenso sistema portuario y su red de vías navegables interiores, busca aprovechar mejor sus rutas acuáticas para impulsar la economía marítima y convertirse en un moderno centro logístico regional.



Según la Administración Marítima de Hai Phong, las vías navegables interiores transportan carbón, productos agrícolas, minerales, piedra, cemento y otras cargas a granel, lo que ayuda a aliviar la presión sobre las carreteras, especialmente aquellas que conectan los puertos marítimos con los parques industriales.



Sin embargo, el transporte de contenedores por vía fluvial representa solo alrededor del 5,6% del volumen total de contenedores que pasan por la zona portuaria de Hai Phong. La mayor parte de los contenedores sigue transportándose por carretera, lo que contribuye a elevar los costes logísticos y a generar congestión vehicular.



Entre los principales obstáculos se encuentran la altura limitada de los puentes, la profundidad de los canales, las ayudas a la navegación y la organización del transporte. La baja altura de los puentes restringe la capacidad de las embarcaciones, mientras que los tiempos de tránsito, la conectividad con almacenes y fábricas, y los costes de transbordo influyen en las decisiones de las empresas.



Do Van Tan, subdirector de la empresa Transporte Acuático Tan Cang, perteneciente a la Corporación de Nuevo Puerto Saigon, señaló que las vías navegables ofrecen ventajas en términos de costes, capacidad de carga y eficiencia de la infraestructura. Una sola barcaza puede sustituir a cientos de camiones portacontenedores, requiriendo una tripulación de apenas cinco personas, lo que reduce el consumo de combustible, los costes de mano de obra y el gasto de transporte por contenedor. Asimismo, el transporte fluvial ayuda a evitar la congestión vial y a aliviar la presión sobre la red nacional de transporte.



No obstante, la fragmentación de las inversiones en infraestructura y la escasa altura de los puentes siguen obstaculizando las operaciones de las barcazas portacontenedores, afirmó.



Le Manh Cuong, vicepresidente de la Asociación de Logística de Hai Phong, indicó que se espera que el volumen de importación y exportación de Vietnam supere el billón de dólares en 2026, mientras que el comercio de contenedores sigue creciendo a un ritmo superior al 10 % anual.



A medida que se expanden los puertos de aguas profundas en Ciudad Ho Chi Minh, Da Nang y Hai Phong, Vietnam podría atraer a algunos de los buques portacontenedores más grandes del mundo y convertirse en un centro de transbordo para los países vecinos, como China, Laos y Camboya. Por ello, resulta cada vez más importante desarrollar una flota moderna de contenedores con diseños adecuados, mayor capacidad y combustibles más limpios.



Manh Cuong también destacó la necesidad de revisar la normativa sobre los servicios de practicaje (pilotaje) y remolcadores, ya que estos pueden incrementar los costes logísticos y las emisiones de carbono, al tiempo que limitan el transporte de contenedores por vías marítimas, costeras e interiores. Soluciones de desarrollo coordinadas



La Administración Marítima de Hai Phong señaló que la Resolución No. 20-NQ/TW, emitida por el Comité Central del Partido el 28 de julio de 2026, establece objetivos para que la flota de Vietnam gestione alrededor del 20% del transporte marítimo para el año 2030 y reduzca los costes logísticos a aproximadamente el 12% del Producto Interno Bruto (PIB).



El desarrollo de la flota debe estar alineado con la demanda de carga proveniente de parques industriales, zonas económicas, puertos marítimos y redes de importación y exportación. La normativa relativa a las embarcaciones de transporte fluvial y marítimo, así como a los servicios de practicaje y remolcadores, debe garantizar la seguridad evitando al mismo tiempo costes empresariales innecesarios.



Tan abogó por una inversión coordinada en infraestructuras, reformas políticas y transformación digital. Entre las prioridades figuran el mantenimiento y dragado de canales clave, el aumento del gálibo (altura libre) de los puentes en las rutas que conectan los puertos de Hai Phong con los parques industriales del norte, y el desarrollo de muelles específicos para barcazas, especialmente en la zona de Lach Huyen.



Una plataforma digital compartida que conecte a los operadores de transporte, puertos, autoridades aduaneras y organismos reguladores permitirá agilizar los trámites, mejorar la planificación de las escalas de los buques y reducir los costes.



Asimismo, propuso incentivos para el transporte de contenedores por vía fluvial, la reducción de los recargos por manipulación y entrega en determinados puertos, y el apoyo a la inversión en buques más limpios, propulsados por electricidad o biocombustibles.



Un representante de la terminal internacional de contenedores HATECO Hai Phong afirmó que ampliar el transporte mediante barcazas ayudará a maximizar la capacidad portuaria de la ciudad, aliviar la congestión vial, reducir los costes logísticos y disminuir las emisiones de carbono.



Hai Phong y las localidades vecinas tienen como objetivo aumentar el volumen de carga y contenedores transportados por barcazas en un 8% en 2027, un 10% en 2028, un 15% en 2029 y un 20% en 2030, lo que contribuirá a reducir la presión sobre las carreteras./.

VNA