Vietnam busca ampliar los canales de inversión en el mercado bursátil

Hanoi (VNA) - La diversificación de productos permitirá al mercado bursátil de Vietnam responder mejor a las necesidades de inversión y gestión de riesgos. Además de perfeccionar el marco jurídico, el desarrollo de nuevos productos requiere garantizar la liquidez, ampliar los canales de distribución y mejorar los conocimientos de los inversores.



Desarrollar productos acordes con la demanda real



Nguyen Minh Hoang, director de Análisis de la Sociedad Anónima de Valores Nhat Viet (VFS), consideró prioritario impulsar los fondos cotizados en bolsa (ETF), ya que constituyen una vía de inversión sencilla, accesible y de bajo coste que ayuda a los inversores particulares a reducir los riesgos asociados a la tenencia de acciones individuales.

Actualmente, las operaciones con ETF representan apenas entre el 1% y el 2% del valor total de las transacciones del mercado vietnamita, frente al 20-30% en Corea del Sur, alrededor del 28% en Estados Unidos y el 11% en Europa. El proyecto de modificación de la Ley de Valores propone ampliar los tipos de activos que pueden utilizarse para constituir ETF, creando así las bases para desarrollar nuevos productos, como los ETF de oro.

Asimismo, el mercado necesita ampliar los instrumentos de cobertura de riesgos, especialmente ante las expectativas de un aumento de los flujos de capital extranjero que invierten siguiendo índices tras la mejora de la categoría del mercado vietnamita. También es necesario diversificar los productos existentes, como los certificados de opción de compra, incorporando certificados de opción de venta, ya que actualmente solo se ofrecen los primeros.

Los fondos de inversión inmobiliaria (REIT) constituyen otra opción prometedora, pues permiten a la población invertir en bienes inmuebles con mayor liquidez y ayudan a las empresas del sector a reestructurar sus activos. Para impulsar estos fondos, se necesitan políticas fiscales adecuadas, normas claras sobre la valoración y transferencia de activos al fondo, así como inmuebles capaces de generar ingresos estables, como oficinas, almacenes y propiedades industriales.

Nguyen Thi Bich Nga, subdirectora de la División de Gestión de Sociedades Gestoras de Fondos y Fondos de Inversión en Valores de la Comisión Estatal de Valores, señaló que las autoridades están perfeccionando el marco jurídico para diversificar los productos y aumentar el número de fondos de inversión.

El Ministerio de Finanzas ha promulgado la Circular No. 136/2025/TT-BTC, mientras que la reforma de la Ley de Valores y sus disposiciones complementarias contempla ampliar los activos que pueden utilizarse para constituir ETF, simplificar los trámites administrativos y digitalizar los procedimientos.

Crear las condiciones para aprovechar su potencial

El proyecto de modificación de la Ley de Valores propone establecer un mecanismo de pruebas controladas para nuevas tecnologías, productos, servicios y modelos de negocio. Los ensayos, limitados en cuanto a alcance, participantes y duración, permitirán evaluar la demanda, la viabilidad operativa y los posibles riesgos antes de una implementación más amplia.

Según Nguyen Minh Hoang, el éxito de los nuevos productos depende de la existencia de creadores de mercado con suficiente capacidad para garantizar la liquidez, canales de distribución amplios a través de bancos y plataformas digitales, y políticas fiscales que incentiven la inversión a largo plazo. En el caso de los productos complejos, la educación financiera debe preceder a su lanzamiento.

El experto también propuso ampliar la distribución de certificados de fondos de inversión mediante bancos, monederos electrónicos y aplicaciones financieras, simplificar la identificación electrónica, desarrollar productos de ahorro periódico y considerar incentivos fiscales para las inversiones a través de fondos, especialmente en las cuentas de jubilación voluntaria.

Por su parte, Nguyen Thi Bich Nga indicó que la Circular No. 136/2025/TT-BTC ha aclarado las normas para la distribución en línea de certificados de fondos, facilitando el acceso de los inversores de distintas localidades. Las autoridades seguirán reforzando la inspección y supervisión, difundiendo conocimientos financieros y alentando a la población a participar en el mercado bursátil a través de fondos de inversión en valores./.

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