Economía

Agricultura y turismo abren nuevas vías de desarrollo en las zonas montañosas de Da Nang

Las zonas montañosas de Da Nang buscan elevar los ingresos mediante el cultivo de plantas medicinales, el procesamiento local y el turismo ecológico, con apoyo financiero e infraestructuras.

Los miembros de la Cooperativa de Hierbas Medicinales de Anh Duong (comuna de Tay Giang) cuidan las plántulas de hierbas medicinales. (Foto: VNA)
Los miembros de la Cooperativa de Hierbas Medicinales de Anh Duong (comuna de Tay Giang) cuidan las plántulas de hierbas medicinales. (Foto: VNA)

Da Nang, Vietnam (VNA) - La combinación de agricultura, procesamiento de productos y turismo ecológico abre nuevas oportunidades de desarrollo para las zonas montañosas de Da Nang, que necesitan mejorar las infraestructuras, facilitar el acceso al crédito y fortalecer las cadenas de valor para aprovechar sus recursos forestales y plantas medicinales.

Aprovechar el potencial agrícola y forestal

Según el Departamento municipal de Agricultura y Medio Ambiente, Da Nang cuenta con más de 203.000 hectáreas de tierras de producción agrícola, 442 explotaciones agropecuarias, 654 cooperativas y 477 productos del programa OCOP, destinado a promover productos característicos de las comunidades locales. De estos últimos, 19 ya se exportan y se prevé que generen ingresos superiores a 3,85 millones de dólares en 2026.

La superficie forestal y las tierras destinadas a plantaciones superan las 744.000 hectáreas, incluidas más de 688.000 de bosques naturales y plantados. Estos recursos ofrecen condiciones favorables para desarrollar la economía forestal y el cultivo de plantas medicinales, aunque su potencial todavía no se traduce en resultados económicos proporcionales.

Vu Thi Bich Hau, subdirectora del Departamento de Agricultura y Medio Ambiente, señaló que el reto no consiste solo en ampliar la producción, sino también en mejorar la calidad y aumentar el valor generado en cada etapa. Sin embargo, la producción de las zonas montañosas sigue fragmentada y la falta de instalaciones de procesamiento limita los ingresos de los agricultores.

Los productores también afrontan dificultades relacionadas con los derechos de explotación forestal y el uso de la tierra, que desincentivan las plantaciones de ciclo largo. Por ello, las autoridades consideran necesario eliminar los obstáculos institucionales y mejorar las infraestructuras, el acceso al mercado y la aplicación de tecnologías digitales.

Plantas medicinales y turismo ecológico como fuentes de ingresos

El cultivo de plantas medicinales bajo el dosel forestal, combinado con la ganadería y el turismo ecológico, se perfila como una alternativa para generar ingresos y contribuir a conservar los bosques.

En la comuna fronteriza de Hung Son, las autoridades priorizan el cultivo de plantas medicinales, los pagos por servicios ambientales forestales y mecanismos para aprovechar el valor de los bosques, incluido el potencial de los créditos de carbono. La localidad ha logrado cultivar experimentalmente ginseng de Ngoc Linh y desarrolla otras especies valiosas.

También prevé vincular el festival "Khai nam ta on rung", dedicado a agradecer al bosque al comienzo del año en la comunidad étnica Co Tu, con el turismo experiencial y las actividades de conservación.

En la comuna de Tay Giang, las autoridades destacan los resultados del cultivo de algunas plantas medicinales, pero reclaman mecanismos específicos para atraer inversiones, planificar las áreas de cultivo, ofrecer asistencia técnica y garantizar la comercialización de los productos.

Bh’ling Mieng, director de la Cooperativa de Plantas Medicinales y Turismo Loc Troi, explicó que estos cultivos necesitan alrededor de cinco años para producir una cosecha. Para mantener los ingresos durante ese período, la cooperativa combina la producción de plantas medicinales con la cría de ganado y aves de corral y el turismo ecológico. Este modelo contribuye a reducir la tala y quema de vegetación para ampliar las tierras agrícolas y ayuda a proteger los bosques y los recursos hídricos.

Más procesamiento y mejores infraestructuras

Algunas iniciativas ya procesan materias primas localmente para aumentar su valor añadido. Co Lau Thai Ngoc, responsable del Grupo de Cooperación de Plantas Medicinales Anh Duong, en Tay Giang, señaló que su establecimiento produce entre 500 y 1.000 litros mensuales de licor medicinal, con ingresos de al menos 30 millones de dongs (1.157 dólares) y empleo para los habitantes locales.

Sin embargo, persisten dificultades financieras. Bh’ling Mieng propuso elevar de 200 millones a 500 millones de dongs el límite de los préstamos del Banco de Políticas Sociales, ampliar los plazos de amortización a cinco años o más y aplicar tipos de interés preferenciales.

En turismo, la Cooperativa Loc Troi, reconocida como destino turístico, aún no puede recibir visitantes internacionales y solicita mecanismos que faciliten su llegada a las zonas de ecoturismo fronterizas. También es necesario reforzar las carreteras de montaña, afectadas por deslizamientos durante la temporada de lluvias.

Para aprovechar el potencial agroforestal, Da Nang debe organizar las áreas de producción según sus condiciones ecológicas, mejorar las bases de datos, vincular a empresas y científicos con las cadenas de valor y adaptar el crédito a los ciclos de cultivo. La transformación digital, por su parte, debe evaluarse por sus efectos en la productividad, la calidad, los costes y los ingresos.

La conexión entre agricultura, procesamiento y turismo puede generar cadenas de valor más sólidas, ampliar los mercados y aumentar los beneficios para las comunidades, convirtiendo la economía agraria en un motor de desarrollo sostenible./.

VNA
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