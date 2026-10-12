Quang Ninh acelera cuatro proyectos energéticos clave de importancia nacional

Quang Ninh, Vietnam (VNA) – Según la Decisión 2634/QD-TTg, emitida el 2 de noviembre de 2025 por el Primer Ministro, la ciudad de Quang Ninh cuenta con cuatro proyectos energéticos clave de importancia nacional en el sector de industria y comercio.

Las autoridades locales, junto con los inversores y las empresas, están acelerando su ejecución para garantizar el suministro eléctrico a las actividades productivas y comerciales, impulsar el desarrollo urbano y generar nuevos motores de crecimiento económico.

Los cuatro proyectos son la central eléctrica de gas natural licuado (GNL) de Quang Ninh; la línea de transmisión de 220 kilovoltios (kV) desde la subestación de 220 kV de Mong Cai hasta la frontera entre Vietnam y China; la subestación de 220 kV de Mong Cai y la línea Mong Cai-Hai Ha; y la subestación de 220 kV de Cong Hoa, la línea de conexión Cong Hoa-ramal Cam Pha-Hai Ha y las líneas de salida de 110 kV asociadas.Los proyectos de la red eléctrica avanzan conforme a los plazos establecidos.

La línea de 220 kV desde la subestación de Mong Cai hasta la frontera entre Vietnam y China, de 16,8 kilómetros de longitud y con una inversión total aproximada de 432 mil millones de VND (16,6 millones de dólares), ha completado varios procedimientos importantes, entre ellos la aprobación del trazado, la autorización de inversión, la planificación detallada a escala 1/500, la evaluación del impacto ambiental y el informe de viabilidad. El inversor está tramitando los procedimientos relativos al cambio de uso forestal y la liberación de terrenos.

La subestación de 220 kV de Mong Cai, con una capacidad de 2x250 MVA y una inversión aproximada de 482 mil millones de VND (18,5 millones de dólares), ya ha sido aprobada y se encuentra en proceso de selección de contratistas para las obras y el suministro de materiales y equipos. Por su parte, el proyecto de la línea de 220 kV Hai Ha-Mong Cai, de 23,6 kilómetros y con una inversión cercana a los 497 mil millones de VND (19,1 millones de dólares), está seleccionando contratistas.La subestación de 220 kV de Cong Hoa y sus líneas de conexión registran avances positivos. La plataforma de la subestación está terminada en aproximadamente un 90%, mientras que los muros de contención y el sistema de puesta a tierra alcanzan alrededor del 40%.

Los delegados llevan a cabo la ceremonia para dar inicio oficialmente a la construcción del proyecto de la subestación de 220 kV de Mong Cai. (Fuente: baoquangninh.vn)

El principal obstáculo se concentra actualmente en la central eléctrica de GNL de Quang Ninh, con una capacidad de 1.500 MW y una inversión total aproximada de 47,48 billones de VND (1,82 mil millones de dólares). El proyecto está a cargo de un consorcio integrado por la Corporación de Electricidad y Petróleo de Vietnam (PV Power), la Sociedad Anónima de Ingeniería Mecánica y Montaje de Vietnam, Tokyo Gas y Marubeni Corporation.

Se prevé que entre en funcionamiento durante el período 2029-2030. Una vez terminada, la central aportará unos 9 billones de kWh anuales al sistema eléctrico nacional y contribuirá a afrontar el riesgo de déficit de aproximadamente 6.000 MW de electricidad en el norte del país en los próximos años.

Quang Ninh ha completado básicamente los procedimientos legales relacionados con el proyecto, incluidos la asignación de terrenos y de la zona marítima, la evaluación del alquiler del suelo, el cobro del depósito de garantía del inversor y el 100% de las labores de liberación de terrenos.

El inversor también ha cumplido su obligación de constituir el depósito de garantía para la ejecución del proyecto. Los pliegos de licitación del contrato de ingeniería, suministro y construcción (EPC) se publicaron en octubre de 2025 y el proceso continúa en marcha.

Paralelamente, el inversor trabaja con socios internacionales para garantizar el suministro de GNL, negocia el contrato de compraventa de electricidad y busca financiación de instituciones financieras internacionales.

Los trabajos de nivelación comenzarían en enero de 2027; las negociaciones para la compra de gas y la financiación se prolongarían de noviembre de 2026 a junio de 2027, y la firma del contrato EPC está prevista para junio de 2027. La primera unidad generadora aspira a iniciar la producción comercial en septiembre de 2030 y la segunda, en diciembre del mismo año.

No obstante, el proyecto sigue afrontando dificultades relacionadas con el marco jurídico y los mecanismos del contrato de compraventa de electricidad. Además, las tensiones geopolíticas mundiales están afectando al suministro de turbinas de gas y prolongando los plazos de pedido y disponibilidad de los equipos para su instalación.

Ante esta situación, las autoridades de Quang Ninh han solicitado al Ministerio de Industria y Comercio que coordine con los organismos pertinentes la búsqueda de soluciones. También han pedido que se oriente al Grupo de Electricidad de Vietnam (EVN), a la empresa de compraventa de electricidad y a la Corporación Nacional de Transmisión Eléctrica para acelerar las negociaciones del contrato de compraventa de electricidad (PPA) y del acuerdo de conexión a la red.

El vicepresidente del Comité Popular de la ciudad, Le Van Anh, afirmó que la conclusión puntual de estos proyectos contribuirá a impulsar el objetivo de alcanzar un crecimiento económico de dos dígitos, satisfacer la creciente demanda energética, reforzar la competitividad y ampliar el espacio de desarrollo de Quang Ninh. Las autoridades locales seguirán coordinándose con los ministerios y organismos pertinentes para apoyar a los inversores, resolver los obstáculos y acelerar la ejecución de las obras./.