Da Nang define sectores prioritarios para su centro financiero internacional

Da Nang, Vietnam (VNA) - El Centro Financiero Internacional de Vietnam en Da Nang (VIFC-DN) orienta su desarrollo hacia sectores con ventajas competitivas propias, con el objetivo de conectar el capital internacional con proyectos, empresas y oportunidades de inversión en la ciudad, la región central y el conjunto del país.



Según Dang Dinh Duc, vicepresidente permanente de la agencia de gestión del VIFC-DN, la ciudad de Da Nang ha elaborado tres proyectos prioritarios para la fase inicial: atraer sociedades gestoras de activos y fondos de inversión para movilizar capital extranjero; establecer y poner a prueba una bolsa de comercio de mercancías; y desarrollar un proyecto piloto de bolsa de créditos de carbono voluntarios para transacciones internacionales.



En los últimos tiempos, el VIFC-DN ha mantenido reuniones con organizaciones de gestión de fondos, firmas de gestión patrimonial, fondos soberanos de inversión y bancos extranjeros, con el fin de cumplir las condiciones necesarias para poner en marcha estos proyectos y concretar compromisos de cooperación.



A través de las sociedades gestoras de activos y los fondos de inversión, el Centro aspira a canalizar capital internacional hacia proyectos prioritarios de infraestructura en Da Nang y Vietnam, así como hacia grandes proyectos privados en los sectores de energía, puertos y logística, infraestructura digital, semiconductores, inteligencia artificial, tecnología financiera y financiación de cadenas de suministro vinculadas a la Zona Franca de Da Nang.



Paralelamente, el VIFC-DN intercambia opiniones con socios, empresas importadoras y exportadoras, y localidades con abundantes materias primas para estudiar la creación de una bolsa de comercio de mercancías. En una primera etapa, se prevé organizar operaciones con entrega física de productos como café robusta, pimienta y pélets de madera.



En el futuro, el Centro contempla incorporar otras materias primas estratégicas, como caucho, arroz, anacardo y cacao, además de productos típicos de alto valor económico, entre ellos el ginseng de Ngoc Linh y los nidos de salangana, siempre que cumplan los requisitos reglamentarios.



Más allá de la captación de capital, el VIFC-DN aspira a convertirse en un centro de estructuración y canalización de flujos financieros para impulsar la transición verde de Vietnam. Para ello, colabora con sus socios en el estudio de un programa piloto de creación de activos ambientales en Da Nang, con perspectivas de ampliarlo a la región central y la Altiplanicie Occidental. También prepara un plan para establecer una bolsa de créditos de carbono que priorice dos categorías: los créditos de carbono voluntarios y los créditos de eliminación de carbono.



En la próxima etapa, el VIFC-DN seguirá proponiendo mecanismos y políticas para atraer a reconocidas gestoras de fondos nacionales e internacionales y entidades bancarias, fomentar su participación en los sectores prioritarios, desarrollar el mercado de mercancías vinculado al comercio y la financiación de las cadenas de suministro, y poner en marcha proyectos relacionados con los créditos de carbono.



Asimismo, trabajará en la elaboración del marco jurídico y el desarrollo de la infraestructura técnica necesarios para aplicar un mecanismo de pruebas controladas para la tokenización de activos./.

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