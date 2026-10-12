Provincia de Dong Thap impulsa desarrollo de la economía rural

Dong Thap, Vietnam (VNA) - Mediante la vinculación de los productos del programa "Cada comuna, un producto" (OCOP) con el turismo rural, la provincia de Dong Thap apuesta por la transformación de los productos agrícolas, la promoción de las especialidades locales y el desarrollo de cadenas de valor para impulsar de manera sostenible su economía rural.



Actualmente, la provincia cuenta con 889 productos certificados en el marco del programa OCOP, de los cuales 704 tienen una clasificación de tres estrellas, 181 de cuatro estrellas y cuatro de cinco estrellas. Estos productos son elaborados por 395 entidades económicas, incluidas cooperativas, empresas y hogares productores.



En el marco de su estrategia de desarrollo para el período 2025-2030, Dong Thap se esfuerza por vincular los productos OCOP con el turismo comunitario, los pueblos de oficios tradicionales y las actividades de experiencias agrícolas. Este enfoque no solo permite promocionar las especialidades locales entre los visitantes nacionales y extranjeros, sino también diversificar los mercados y retener una mayor proporción del valor añadido en el territorio.



Varios destinos turísticos ilustran esta orientación. En The Mango Trail Farmstay, ubicado en la comuna de My Tho, los visitantes pueden conocer el cultivo del mango, las tradiciones rurales y los productos derivados de esta fruta emblemática. También pueden degustar platos elaborados a base de mango y otras especialidades culinarias del delta del Mekong.



Por su parte, el complejo de turismo ecológico y plantas medicinales Thien An, situado en la comuna de Vinh Huu, ofrece recorridos por un jardín con más de un centenar de especies de plantas medicinales. Los visitantes pueden conocer las actividades productivas, participar en experiencias prácticas y descubrir productos OCOP elaborados a partir del cordyceps, un hongo utilizado en preparaciones tradicionales.



La transformación de los productos agrícolas para generar un mayor valor añadido constituye otra prioridad. La Cooperativa Agrícola Thien Phuc, en la comuna de My Tinh An, desarrolla cinco productos emblemáticos, entre ellos la pitahaya de pulpa amarilla, la pitahaya deshidratada, el plátano deshidratado, la cáscara de pomelo deshidratada y el té de guanábana.



La cooperativa también prepara el lanzamiento de caramelos de pitahaya y semillas de esta fruta deshidratadas. Estos productos podrían contribuir a aprovechar las cosechas que no cumplen los requisitos de exportación, reducir las pérdidas y mitigar las fluctuaciones de los precios durante los períodos de abundante producción.



Nguyen Trung Quy, director de la cooperativa Hung Thinh Phat, presenta los productos OCOP de la entidad. (Foto: VNA)



En la comuna de Long Hung, la Cooperativa Agrícola Dong Nghi destaca por sus productos deshidratados mediante liofilización. Entre ellos figura el durián liofilizado, clasificado con cuatro estrellas OCOP y reconocido como producto industrial destacado a nivel nacional. De los 15 productos de la cooperativa, 14 han obtenido la clasificación de cuatro estrellas, lo que contribuye a diversificar los mercados y aumentar el valor de las frutas locales.



Para respaldar esta dinámica, las autoridades provinciales intensifican las actividades de promoción, presentación y comercialización de los productos OCOP, especialmente en los destinos turísticos. Asimismo, alientan a las empresas y cooperativas a mejorar la calidad, desarrollar sus marcas, aplicar los avances científicos y tecnológicos y reforzar los vínculos entre la producción, la transformación y la distribución.



En el marco del programa OCOP para el período 2026-2030, Dong Thap se propone mantener y mejorar la calidad de los productos ya certificados y desarrollar al menos 463 nuevos productos, hasta alcanzar un total de 1.352 como mínimo en 2030. En particular, la provincia aspira a contar con al menos 942 productos de tres estrellas, 400 de cuatro estrellas y diez de cinco estrellas.



A través de estas orientaciones, esta localidad deltaica busca aprovechar mejor sus ventajas agrícolas, culturales y ecológicas, generar más empleos, mejorar los ingresos de la población e impulsar un modelo de desarrollo rural sostenible basado en la innovación, la transformación de los productos locales y la integración del turismo./.