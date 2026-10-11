Vietnam busca retener inversión extranjera con marco fiscal estable

Hanoi (VNA)- Tras casi 40 años de atraer inversión extranjera directa (IED), Vietnam está pasando de centrarse en captar capital por volumen a retener flujos de capital de alta calidad, fomentar la reinversión de los inversores, ampliar la producción y elevar el valor añadido a largo plazo.

En un contexto de creciente competencia internacional, además de los incentivos fiscales, las empresas multinacionales prestan especial atención a la estabilidad, transparencia y previsibilidad de las políticas tributarias, así como a los costes de cumplimiento.

El director general del Departamento de Impuestos, Mai Xuan Thanh, señaló que, para los inversores a largo plazo, los impuestos no son simplemente un coste. Las empresas también valoran la claridad de las políticas, la previsibilidad de las obligaciones fiscales, la uniformidad en su aplicación y la existencia de mecanismos adecuados de diálogo y resolución de problemas.

Esta exigencia resulta especialmente evidente en las empresas con inversión extranjera, cuyas actividades de producción y negocios suelen estar vinculadas a múltiples mercados, entidades y sistemas tributarios. Las cuestiones relativas a las operaciones vinculadas, los convenios para evitar la doble imposición, los acuerdos previos sobre métodos de determinación de precios de transferencia, el intercambio de información y la transparencia de los datos pueden afectar directamente a los costes y a los planes empresariales.

Foto ilustrativa. (Fuente: VNA)

Desde la perspectiva empresarial, Nguyen Thanh Hung, contador general de Scavi JSC, señaló que las normas sobre operaciones vinculadas exigen a las empresas revisar proactivamente los expedientes y datos desde el momento en que se realizan las operaciones, a fin de evitar discrepancias al presentar explicaciones ante las autoridades tributarias.

Desde la perspectiva de los socios internacionales, Roux Eloïse, representante de la Delegación de la Unión Europea (UE) en Vietnam, consideró que, junto con sus ventajas en materia de mercado, infraestructura, logística y red de acuerdos de libre comercio, un entorno jurídico y fiscal transparente y estable permitirá a Vietnam abrir nuevas oportunidades de cooperación en materia de inversión.

Para responder a estas nuevas exigencias, Vietnam está cambiando su enfoque: ya no compite únicamente mediante incentivos fiscales, sino que se centra en perfeccionar las infraestructuras, los recursos humanos, los procedimientos administrativos, el ecosistema de proveedores y la estabilidad jurídica. Según Nguyen Anh Tuan, subdirector general del Departamento de Inversión Extranjera (Ministerio de Finanzas), el objetivo actual es mejorar la calidad, eficiencia y sostenibilidad de los flujos de capital, vinculando el sector de la inversión extranjera con las capacidades internas.

Esta orientación se concreta en la Resolución N.º 10-NQ/TW, aprobada el 8 de junio de 2026 por el Buró Político sobre el desarrollo de la economía con capital de inversión extranjera, que prioriza los proyectos con tecnologías avanzadas, gestión moderna, innovación y una participación profunda en las cadenas de valor globales. Para implementar la Resolución N.º 10-NQ/TW, el 22 de septiembre de 2026, el Gobierno promulgó la Resolución N.º 280/NQ-CP, que asigna 61 tareas a los ministerios, sectores y localidades, de ellas, 22 son responsabilidades prioritarias del Ministerio de Finanzas.

Las autoridades vietnamitas están reforzando la coordinación entre los ámbitos de inversión, tributación y aduanas, e impulsando una gestión tributaria basada en datos y en la gestión de riesgos, con el fin de facilitar las actividades empresariales y, al mismo tiempo, garantizar el cumplimiento.

Al destacar que “la transparencia es una exigencia de ambas partes”, el director general del Departamento de Impuestos, Mai Xuan Thanh, afirmó que la autoridad tributaria hará públicas las políticas, proporcionará orientaciones claras, garantizará una aplicación uniforme y acompañará a las empresas en sus actividades de inversión a largo plazo en Vietnam./.