Economía

Dos obras para APEC 2027 en Phu Quoc se inspiran en la cultura vietnamita

Phu Quoc construye un centro de conferencias y una sala de espectáculos para APEC 2027, combinando tecnología, arquitectura moderna e identidad cultural vietnamita.

Vista en perspectiva del Centro de Conferencias y Exposiciones de APEC Phu Quoc y su Teatro Multiusos. (Foto: Sungroup)
Vista en perspectiva del Centro de Conferencias y Exposiciones de APEC Phu Quoc y su Teatro Multiusos. (Foto: Sungroup)

An Giang, Vietnam (VNA) - Phu Quoc construye el Centro de Conferencias y Exposiciones de APEC y el Centro de Artes Escénicas Multifuncional para APEC 2027, dos proyectos que combinan las exigencias de unas instalaciones para eventos internacionales con la identidad cultural y el paisaje de la isla.

Sun Group cuenta con el asesoramiento de Skidmore, Owings & Merrill (SOM), firma estadounidense de arquitectura, ingeniería y planificación urbana fundada en 1936 y responsable de proyectos como el Burj Khalifa de Dubai, el One World Trade Center de Nueva York y la Willis Tower de Chicago.

En declaraciones al diario Thanh Nien (Juventud), Nicolas Medrano, director de Diseño y responsable de las operaciones de SOM en Asia-Pacífico, explicó que el diseño de ambas obras incorpora elementos de la cultura vietnamita y las características naturales de Phu Quoc.

Inspiración en los legendarios fundadores de la nación

Según Medrano, el plan maestro tiene en cuenta la topografía, la costa, la altitud y las características geográficas de la isla, además de incorporar amplios espacios públicos al aire libre para favorecer el contacto con la naturaleza y contribuir a un desarrollo sostenible.

El diseño arquitectónico transforma en formas contemporáneas la leyenda del Padre Dragón Lac Long Quan y la Madre Hada Au Co. El Centro de Conferencias y Exposiciones se inspira en Au Co, como símbolo del equilibrio entre tierra y mar, mientras que el Centro de Artes Escénicas Multifuncional evoca a Lac Long Quan mediante una estructura circular que transmite fuerza, energía y espíritu de superación. Entre ambas obras se encuentra el Parque APEC, concebido como espacio de conexión e intercambio.

SOM está a cargo del plan maestro, la arquitectura y el diseño estructural, en coordinación con Sun Group y firmas internacionales especializadas. Según Medrano, la experiencia internacional de SOM, junto con la capacidad de Sun Group para desarrollar proyectos costeros y grandes infraestructuras, permite integrar desde el inicio arquitectura, seguridad, transporte, conectividad y requisitos funcionales.

Medrano considera que APEC 2027 ofrece a Vietnam una oportunidad para presentar su identidad e historia cultural a los líderes mundiales. La imagen del Padre Dragón y la Madre Hada transmite el origen de la nación y valores de resiliencia, armonía y unidad, al tiempo que los espacios están diseñados para actividades diplomáticas y encuentros internacionales.

Diseño y tecnología para eventos internacionales

SOM y Sun Group acordaron desde una etapa temprana integrar la imagen de los fundadores legendarios de la nación en un plan maestro unificado, mediante sesiones intensivas de diseño y modelos paramétricos. Sun Group participó como inversor y socio en la definición de la visión arquitectónica.

Esta coordinación permitió incorporar una estructura de 81 metros de luz sin columnas, una envolvente aerodinámica de alto rendimiento y soluciones pasivas de control ambiental.

Los sistemas técnicos han sido diseñados para las condiciones costeras de Phu Quoc. La estructura se calculó mediante simulaciones del viento, la temperatura y el microclima, mientras que los sistemas técnicos de gran capacidad y las soluciones de seguridad multicapa buscan garantizar un funcionamiento estable y eficiente.

El proyecto no sólo servirá para APEC 2027, sino que contribuirá al crecimiento económico a largo plazo, reflejará la identidad cultural y el dinamismo urbano de Phu Quoc y reforzará la posición de la isla como destino internacional para eventos y turismo MICE./.

VNA
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