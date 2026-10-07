Vietnam y Laos amplían oportunidades de cooperación comercial y de inversión

Hanoi (VNA) - Vietnam y Laos buscan ampliar las oportunidades de cooperación comercial y de inversión, con el objetivo de elevar el intercambio bilateral a 10 mil millones de dólares para 2030 y hacer que la cooperación económica se corresponda con la especial relación política entre ambos países.

En el período 2021-2025, el comercio bilateral creció a un ritmo medio superior al 20% anual. La estructura del intercambio comercial también se ha diversificado, con un aumento de la participación de productos industriales, químicos, materias primas, maquinaria y equipos, que complementan cada vez más los productos agrícolas y combustibles.

Ambos países han establecido diversos marcos jurídicos para facilitar el comercio y la conectividad económica, entre ellos el Acuerdo de Comercio Fronterizo Vietnam - Laos de 2015 y el Acuerdo Comercial Bilateral firmado el 8 de abril de 2024, que entró en vigor el 24 de febrero de 2025.

También han reforzado la cooperación en infraestructura comercial fronteriza y gestión del mercado. El 28 de agosto de 2026, los ministerios de Industria y Comercio de ambos países firmaron un acta de revisión y acordaron proponer modificaciones al Acuerdo de Hanoi de 2007 sobre facilitación del tránsito de personas, vehículos y mercancías por cuatro pares de puertas fronterizas internacionales, con el objetivo de concluir el proceso en 2027.

Según Tran Thi Tu Anh, consejera comercial de Vietnam en Laos, el comercio bilateral alcanzó 2,9 mil millones de dólares en 2025 y superó los 1,6 mil millones de dólares en los primeros nueve meses de 2026, pese a las incertidumbres geopolíticas mundiales.

Vietnam exporta a Laos principalmente combustibles, hierro y acero, maquinaria y equipos, medios de transporte y bienes de consumo, mientras Laos suministra a Vietnam materias primas, productos agrícolas y minerales como minerales metálicos, carbón, caucho, madera, maíz y electricidad.

La cooperación comercial está experimentando cambios más favorables para las empresas. La implementación del Memorando de Entendimiento sobre el desarrollo y la conexión de la infraestructura comercial fronteriza, junto con la mejora de las infraestructuras comerciales fronterizas y de los procedimientos aduaneros ha contribuido a reducir los tiempos de despacho y los costes logísticos.

En materia de inversión, Vietnam ocupa actualmente el segundo lugar entre 53 países y territorios que invierten en Laos, con 435 proyectos y un capital registrado de unos ocho mil millones de dólares. Las inversiones se concentran en energía, agricultura, servicios y producción orientada a la exportación.

Los dos países aspiran a elevar el comercio bilateral a cuatro mil millones de dólares a corto plazo, para avanzar posteriormente hacia cinco mil millones y 10 mil millones de dólares. En una reciente reunión con su homólogo de Laos, el ministro vietnamita de Industria y Comercio, Le Manh Hung, propuso identificar los motores de crecimiento por sectores y proyectos y elaborar planes de acción concretos, en lugar de centrarse únicamente en objetivos generales.

Ambas partes acordaron priorizar sectores con alto potencial, como electricidad, carbón, combustibles, minerales, materiales de construcción, maquinaria, productos químicos, productos agrícolas y bienes de consumo.

También promoverán la conexión empresarial, las cadenas de suministro y las redes de distribución, además de ampliar la cooperación energética, industrial y minera vinculada al procesamiento profundo.

Según Tran Thi Tu Anh, existen amplias oportunidades en infraestructura, logística, energía, agricultura de alta tecnología y servicios. La mejora de los corredores económicos, la conexión entre Vientiane y Hanoi y el uso de los puertos marítimos vietnamitas, incluido Vung Ang, pueden reforzar la conectividad logística de ambos países.

En agricultura, Laos dispone de tierras y condiciones naturales favorables, mientras Vietnam cuenta con tecnología, experiencia y mercados, lo que abre posibilidades para desarrollar zonas de materias primas y cadenas de procesamiento. El turismo y los servicios también ofrecen margen para ampliar el modelo “Un viaje - múltiples destinos”.

Por su parte, el consejero económico y comercial de Laos en Vietnam, Somxay Nongnath, expresó su expectativa de que los productos de ambos países tengan una mayor presencia en los respectivos mercados por canales oficiales, con mejoras no solo en volumen, sino también en variedad, calidad y valor añadido. También alentó a las empresas vietnamitas a ampliar sus inversiones y actividades en Laos en agricultura, procesamiento agroindustrial, industria, energía, logística, comercio y servicios.

La cooperación entre ambos países puede contribuir así a formar cadenas regionales de producción, suministro y distribución, aprovechando las ventajas complementarias de Laos en recursos naturales, agricultura, energía y conectividad y las de Vietnam en producción, procesamiento, industria, distribución y logística./.

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