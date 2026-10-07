Aniversario 72 de la liberación: Hanoi avanza hacia una economía moderna y dinámica

Hanoi (VNA) - Setenta y dos años después de su liberación, Hanoi ha pasado de ser una capital que emergía de la guerra a convertirse en uno de los principales centros económicos de Vietnam.



El crecimiento de Hanoi se refleja no solo en el producto interno bruto regional (PIBR), los ingresos presupuestarios y las nuevas infraestructuras, sino también en el giro hacia la ciencia y la tecnología, la innovación y la calidad urbana como nuevos motores del crecimiento.



Importante centro económico



El 10 de octubre de 1954 marcó un punto de inflexión para Hanoi. Tras años de guerra, la capital recibió la misión de restablecer la producción, estabilizar la vida de la población y sentar las bases socioeconómicas en tiempos de paz.



Partiendo de una infraestructura y una capacidad productiva limitadas, la ciudad atravesó varias etapas de crecimiento, con los cambios más profundos durante el proceso de Doi moi (Renovación) y la integración económica internacional.



Las antiguas calles y los pequeños talleres de los primeros años posteriores a la liberación dieron paso a una estructura económica mucho más amplia. Los parques industriales, nuevas zonas urbanas, centros comerciales, bancos, servicios, sistemas logísticos y redes de transporte continuaron expandiéndose, conectando Hanoi con la Región Capital, el delta del río Rojo y el resto del país.



La ciudad entró en 2026 en un contexto de volatilidad mundial, pero mantuvo su impulso y aceleró claramente su crecimiento en el tercer trimestre.



Según la Oficina de Estadísticas de Hanoi, el PIBR creció aproximadamente un 10,02% interanual en el tercer trimestre, la primera tasa de crecimiento de dos dígitos registrada este año y superior a la de los dos trimestres anteriores. En los primeros nueve meses, el PIBR aumentó aproximadamente un 8,85%, frente al 7,92% registrado en el mismo período de 2025. A precios corrientes, el PIBR se acercó a 1,295 cuatrillones de dongs (49,8 mil millones de dólares).



La economía mantiene el perfil propio de un gran centro urbano. Los servicios representaron el 67,64% del PRB; la industria y la construcción, el 20,60%; y la agricultura, la silvicultura y la pesca, el 1,91%. Los impuestos sobre los productos, menos las subvenciones a los productos, representaron el resto.



Los servicios siguen siendo el principal motor de crecimiento. El valor añadido del sector aumentó un 9,14% en los primeros nueve meses y contribuyó con 6,15 puntos porcentuales al crecimiento general del PRB. El transporte y almacenamiento crecieron un 11,94%; las finanzas, la banca y los seguros, un 10,41%; y el comercio mayorista y minorista, un 10%.



Estas cifras reflejan una economía urbana cada vez más moderna, en la que el comercio, las finanzas, el transporte, el turismo, la tecnología y los servicios de alta calidad desempeñan un papel fundamental.



Inversión e infraestructuras impulsan el crecimiento



La inversión está aportando un nuevo impulso. La inversión total para el desarrollo se acercó a 451,4 billones de dongs en los primeros nueve meses, un 19% más que en el mismo período del año anterior. La inversión procedente de fondos del presupuesto estatal gestionados a nivel local alcanzó unos 107,8 billones de dongs, un 81,2% más.



Una serie de proyectos de infraestructura están siendo acelerados, entre ellos carreteras de circunvalación, puentes sobre el río Rojo, ferrocarriles urbanos, conexiones de transporte y obras de control de inundaciones. Estos proyectos responden a las necesidades inmediatas de la población y, al mismo tiempo, amplían el espacio para el crecimiento de la capital. La ciudad ha identificado la inversión pública y la construcción como motores directos del crecimiento durante los últimos meses de 2026.



Hanoi atrajo casi 4.067 millones de dólares de inversión extranjera directa en los primeros nueve meses, un 5,9% más interanual. Se concedieron licencias a 500 nuevos proyectos, por un valor de 676 millones de dólares, mientras que otros 113 proyectos aumentaron su capital en 691 millones de dólares. Los inversores extranjeros realizaron 281 operaciones de aportación de capital o compra de acciones en empresas vietnamitas, por un valor aproximado de 2.700 millones de dólares.



Unos 2.243 millones de dólares, equivalentes al 55,2% del total, se destinaron a actividades profesionales, científicas y tecnológicas.



Si en el pasado Hanoi se concentraba en la recuperación de fábricas e instalaciones industriales tras la guerra, ahora la ciudad dirige su atención hacia la alta tecnología, los semiconductores, la economía digital y la investigación y el desarrollo.



Exportaciones e ingresos presupuestarios amplían el margen fiscal



Las exportaciones de bienes se aproximaron a 16.861 millones de dólares en los primeros nueve meses, un 9,3% más interanual. Las exportaciones del sector de inversión extranjera alcanzaron 7.742 millones de dólares, un 17,9% más. Los ordenadores, productos electrónicos y componentes generaron unos 2.555 millones de dólares, un 21,7% más.



Los ingresos del presupuesto estatal durante el período se estimaron en 567,59 billones de dongs, equivalentes al 87,3% de la previsión anual y un 5,9% más que en el mismo período del año anterior. Los ingresos internos superaron los 528,6 billones de dongs.



El sólido crecimiento de los ingresos proporciona a la ciudad un mayor margen para reinvertir en infraestructura, bienestar social, educación, sanidad, medio ambiente y servicios públicos esenciales.



La fortaleza económica de una capital no se mide únicamente por su tasa de crecimiento, sino también por su capacidad para generar recursos con los que afrontar las presiones derivadas de la urbanización, entre ellas la congestión del tráfico, la contaminación, las inundaciones, la vivienda, las escuelas, los hospitales y la calidad de los espacios públicos.



Por ello, el próximo desafío de Hanoi no consiste únicamente en generar más riqueza, sino en convertirla en una mejor calidad de vida para sus habitantes.



Tras 72 años de desarrollo, Hanoi aspira no solo a crecer más rápido, sino también de manera más inteligente, sostenible y ecológica, situando la ciencia y la tecnología, la innovación y los recursos humanos como motores fundamentales de una capital moderna en las próximas décadas./.





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