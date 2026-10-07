Hanoi capta más del 90% de su meta anual de inversión extranjera

Hanoi (VNA) - Hasta finales de septiembre de 2026, Hanoi había atraído más de 4,07 mil millones de dólares en inversión extranjera directa (IED), equivalente al 90,38% de su meta anual de 4,5 mil millones, lo que la sitúa en condiciones favorables para cumplir el objetivo de 2026.



IED mantiene el dinamismo



Sólo en septiembre, Hanoi captó unos 329,94 millones de dólares, 6,3 veces más que en el mismo mes de 2025 y casi el triple que en agosto. Las empresas con IED mantuvieron sus operaciones y varias ampliaron inversiones, capital y mercados.



Los principales sectores receptores fueron inmobiliario, mayorista y minorista, información y comunicaciones, actividades profesionales, científicas y tecnológicas y servicios de apoyo empresarial. En los primeros nueve meses, las actividades profesionales, científicas y tecnológicas concentraron unos 2,24 mil millones de dólares, el 55,2% del total captado.



En septiembre se aprobaron dos nuevos proyectos inmobiliarios por un valor de 93,70 millones de dólares. Además, tres proyectos de procesamiento y manufactura aumentaron su capital en 188,49 millones de dólares, el mayor incremento registrado por este sector desde principios de año.



Varios grandes proyectos siguen ejecutando inversiones, construcciones y ampliaciones en parques industriales, parques de alta tecnología y zonas urbanas. Hanoi también avanza en la implementación de los 50 memorandos de entendimiento firmados en la Conferencia de anuncio del Plan General de la capital con visión a 100 años y Promoción de Inversiones 2026, celebrada el 29 de junio.



El sector con IED continúa contribuyendo a la producción, las exportaciones y los ingresos presupuestarios. En los primeros nueve meses, sus exportaciones alcanzaron 7,742 mil millones de dólares, un 17,9% más interanual, mientras los ingresos presupuestarios sumaron unos 34,3 billones de dongs (1,32 mil millones de dólares), un 33,9% más. El capital de IED desembolsado llegó a 1,36 mil millones de dólares, equivalente al 127,52% del nivel del mismo período de 2025 y al 84,87% de la meta anual de 1,6 mil millones.



Los flujos de IED se orientan cada vez más hacia la alta tecnología, investigación y desarrollo (I+D), innovación, transformación digital, transición verde e industrias estratégicas, mientras los inversores prestan mayor atención a los recursos humanos y al ecosistema tecnológico.



Potencial para captar IED de alto valor



Hanoi aún dispone de margen para atraer inversiones de alto valor añadido, especialmente en alta tecnología, semiconductores, I+D e innovación. También existen oportunidades en ciudades inteligentes, infraestructura verde, energías renovables, tratamiento de residuos y servicios de alta calidad como finanzas, banca, turismo, salud y educación.



La entrada en vigor de la Ley de Capitalidad de 2026, el 1 de julio, junto con los mecanismos especiales para atraer inversores estratégicos, los procedimientos especiales y los incentivos a la inversión, está generando nuevas condiciones para la captación de IED.



La capital continuará mejorando el entorno de inversión mediante la solución de obstáculos relacionados con la planificación, los terrenos y los procedimientos, así como el desarrollo de infraestructura y la ampliación del espacio para nuevos proyectos.



Paralelamente, Hanoi priorizará los recursos humanos de alta calidad y el desarrollo de una red de investigación e innovación que conecte universidades, institutos, laboratorios, empresas tecnológicas y centros de innovación, además de centros de I+D, espacios de prueba tecnológica, centros de datos e infraestructura digital.



Con estas condiciones y una orientación de desarrollo clara, Hanoi busca seguir atrayendo IED de mayor valor y consolidar su papel como uno de los principales centros económicos y de inversión de Vietnam./.

VNA