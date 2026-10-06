Empresas de Tanzania buscan impulsar la cooperación con Vietnam

Hanoi (VNA)- Tanzania valora altamente el potencial de cooperación con Vietnam, especialmente en los ámbitos del comercio, la inversión, la agricultura, la minería, la energía, la industria, la logística y los servicios.



Este interés quedó patente en el Foro sobre Perspectivas de Cooperación Económica, Comercial y de Inversión entre Vietnam y Tanzania, celebrado el 5 de octubre en Dar es Salaam, donde varias empresas tanzanas permanecieron después de su clausura para conversar con la delegación vietnamita y conocer con mayor detalle las oportunidades de cooperación e inversión en Vietnam.



En su intervención en el foro, Daudi Riganda, director de Promoción de Inversiones de la Autoridad de Inversiones y Zonas Económicas Especiales de Tanzania (TISEZA), destacó las ventajas de Tanzania por su ubicación estratégica en África Oriental, su capacidad de conexión con los mercados de la región y su potencial de desarrollo en diversos sectores, entre ellos la agricultura, la minería, la energía, la industria, la logística y los servicios.



Según Riganda, estas ventajas crean condiciones favorables para que Tanzania fortalezca la cooperación con socios internacionales, entre ellos Vietnam, considerado un mercado y un socio con gran potencial.



Señaló que Vietnam, con una población de más de 105 millones de habitantes, una capacidad productiva cada vez mayor y una amplia red de acuerdos de libre comercio, puede abrir numerosas oportunidades para que las empresas tanzanas accedan tanto al mercado vietnamita como a los mercados de los países socios de Vietnam.



Al participar en el foro durante su visita de trabajo a Tanzania, el vicepresidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Nguyen Hong Dien, afirmó que las dos economías presentan un alto grado de complementariedad. Tanzania cuenta con fortalezas en recursos naturales, agricultura, energía, mercado y ubicación estratégica en África Oriental, mientras que Vietnam posee ventajas en producción, procesamiento y manufactura, agricultura de alta tecnología, electrónica, telecomunicaciones y comercio internacional. El comercio bilateral alcanzó unos 400 millones de dólares en 2025 y, solo en los primeros ocho meses de 2026, aumentó un 25,7% interanual.



Cabe destacar que, tras la clausura del foro, varias empresas tanzanas que no habían tenido la oportunidad de intervenir durante el evento permanecieron en el lugar para conversar con el dirigente vietnamita. Sus preguntas se centraron en el entorno y las políticas de inversión de Vietnam, la política tributaria, los sectores de interés para Vietnam, así como los procedimientos necesarios para que las empresas tanzanas puedan buscar socios e iniciar proyectos de cooperación con empresas vietnamitas.



Una empresa del sector de la construcción señaló que actualmente hay numerosos inversores extranjeros presentes en Tanzania. Sin embargo, a partir de la información que ha conocido sobre el desarrollo de Vietnam en diversos ámbitos, entre ellos la construcción y la gestión de proyectos de construcción, manifestó su firme interés en cooperar con empresas vietnamitas en este sector. Expresó su deseo de contar con la presencia de compañías constructoras vietnamitas en Tanzania.



Otras empresas mostraron interés en buscar socios para la importación y exportación de materias primas y minerales, y preguntaron por los canales oficiales para establecer contacto con empresas vietnamitas.



Hong Din intercambió opiniones y respondió a las cuestiones relacionadas con las orientaciones y políticas de Vietnam, al tiempo que informó de que la Embajada de Vietnam en Tanzania constituye un canal oficial dispuesto a apoyar y conectar a las empresas de ambos países.



El foro fue organizado conjuntamente por el Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam y la Embajada de Vietnam en Tanzania en la sede de Viettel Tanzania PLC (Halotel), en el marco del programa de trabajo de la delegación de dirigentes de la Asamblea Nacional de Vietnam que participó en la 153ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria (IPU-153) y desarrolló diversas actividades bilaterales en Tanzania.



Previamente, el mismo día, la delegación mantuvo también un encuentro con los trabajadores y empleados de Halotel, filial en Tanzania del grupo vietnamita de telecomunicaciones Viettel./.

VNA