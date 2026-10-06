Vietnam y Panamá estrechan sus lazos mediante el intercambio cultural

Hanoi (VNA) – Ngo Phuong Ly, esposa del secretario general del Partido Comunista y presidente Vietnam, To Lam, y Maricel Cohen de Mulino, cónyuge del presidente de Panamá, José Raúl Mulino, participaron hoy en un programa de experiencia cultural sobre las minorías étnicas de Vietnam.



La actividad está enmarcada en el marco de la actual visita oficial a Vietnam del presidente de Panamá y su esposa.



Las dos primeras damas escucharon una introducción a la diversidad cultural de las etnias de Vietnam y conocieron de cerca los trajes tradicionales, así como las técnicas de tejido, bordado y elaboración de motivos decorativos preservadas y transmitidas de generación en generación. Los trajes, con sus materiales, colores y diseños característicos, no solo reflejan los valores estéticos de cada comunidad, sino que también conservan historias sobre su pasado, costumbres, tradiciones y rasgos culturales propios.



Se reunieron con artesanos y conocieron algunas de las etapas de elaboración de productos artesanales tradicionales de los grupos étnicos Ta Oi, Dao Do y H’Mong, entre otros. Asimismo, observaron el proceso de teñido de telas con índigo y la elaboración de tejidos decorados con motivos dibujados con cera de abeja, además de conocer el significado de estos diseños.



Phuong Ly expresó su orgullo por poder presentar a Maricel Cohen de Mulino los motivos, materiales textiles y técnicas de teñido elaborados íntegramente a partir de elementos naturales por las comunidades étnicas.



Señaló que, en la vida moderna, el mayor desafío para la cultura tradicional no consiste únicamente en preservarla, sino también en lograr que el patrimonio siga formando parte de la vida cotidiana y genere medios de subsistencia sostenibles para la población, especialmente para las mujeres y los grupos vulnerables.



En este sentido, la primera dama de Vietnam consideró que preservar el patrimonio no significa únicamente conservar objetos o técnicas del pasado, sino, sobre todo, crear condiciones para que estos valores desarrollándose y adaptándose a la vida contemporánea.



El apoyo a los grupos dedicados a la artesanía tradicional, especialmente mujeres de minorías étnicas, personas en situación de pobreza y personas con discapacidad en zonas remotas, no solo contribuye a generar empleo y mejorar los ingresos. Más profundamente, también permite recuperar y preservar oficios artesanales en riesgo de desaparecer, como el tejido de brocado, la alfarería, la cestería y la talla de madera; ayudar a adaptar los productos a las demandas del mercado moderno; capacitar en gestión y facilitar su acceso a los mercados internacionales; y motivar a las nuevas generaciones a aprender, preservar y desarrollar los oficios tradicionales, subrayó.



A partir del intercambio sobre los trajes tradicionales de los pueblos de Vietnam, Maricel Cohen de Mulino expresó su alegría y especial impresión al descubrir en Vietnam motivos familiares presentes en los trajes tradicionales de Panamá.



Compartió aspectos de la cultura de las comunidades indígenas de Panamá, entre ellos el arte de la mola del pueblo Guna, que presenta grandes similitudes con los trajes tradicionales de los grupos H’Moông, Dao y Thai de Vietnam en el uso de colores, motivos y técnicas para plasmar diseños decorativos.



En un ambiente abierto y cordial, ambas se sentaron a tomar té, asistieron a una presentación de Ao dai (traje tradicional de Vietnam) e intercambiaron opiniones sobre el papel de la mujer en la vida moderna, así como sobre la importancia de la cultura para fortalecer los vínculos comunitarios y promover el entendimiento entre los pueblos. Cada país posee un patrimonio cultural singular, y el intercambio entre culturas contribuye a ampliar los espacios de diálogo, estimular la creatividad y fomentar el entendimiento mutuo.



Maricel Cohen de Mulino expresó su admiración por la riqueza y diversidad cultural de los pueblos de Vietnam, así como por los esfuerzos destinados a mantener vivos los valores tradicionales en la sociedad contemporánea.



Por su parte, Phuong Ly manifestó su deseo de que Vietnam y Panamá organicen más actividades de intercambio cultural y entre los pueblos en el futuro, contribuyendo así a fortalecer el entendimiento y estrechar los lazos de amistad entre ambos pueblos./.

VNA