Dirigentes de Vietnam y Panamá se reúnen con la prensa

Hanoi (VNA)- El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, mantuvieron hoy en Hanoi un encuentro con los medios de comunicación para informar sobre los resultados y las orientaciones de la cooperación bilateral para el tiempo venidero.



Durante el encuentro, el secretario general y presidente To Lam subrayó que la visita constituye una oportunidad propicia para intercambiar orientaciones destinadas a profundizar la amistad y la cooperación bilateral de manera más sustantiva y eficaz.



El dirigente anfitrión reveló que ambas partes mantuvieron conversaciones en un ambiente de amistad, franqueza y confianza mutua, con intercambios profundos sobre las relaciones bilaterales, así como sobre asuntos regionales e internacionales de interés común.



Ambos líderes valoraron la evolución de los vínculos entre Vietnam y Panamá, destacando la continuidad de las visitas y contactos de alto nivel, el mantenimiento de los mecanismos de cooperación y el crecimiento del comercio bilateral, que alcanzó casi 500 millones de dólares en 2025.



Coincidieron en que existe todavía un amplio margen para la cooperación, especialmente en comercio, inversión y servicios. Sobre esta base, acordaron impulsar la colaboración en economía, comercio, inversión, agricultura, logística portuaria, finanzas, banca, turismo, transporte y otros sectores de complementariedad, al tiempo que continuarán las negociaciones de acuerdos sobre protección de inversiones, transporte aéreo y otras materias, con el fin de consolidar un marco favorable a la expansión de los intercambios.



Asimismo, convinieron en aprovechar las ventajas geoeconómicas de cada país para reforzar las conexiones en materia de transporte, logística, flujos financieros y cadenas de suministro entre Asia Oriental y América Latina, a fin de generar mayores oportunidades para las empresas de ambas naciones.



En materia de cooperación multilateral, ambas partes concordaron mantener una estrecha coordinación y apoyo mutuo en organizaciones internacionales y foros multilaterales, intercambiar puntos de vista sobre asuntos regionales e internacionales, y promover los principios del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas.



En particular, abogaron por respaldar la libertad y seguridad de la navegación marítima y aérea, así como la solución pacífica de controversias sobre la base del respeto al derecho internacional, en particular la Carta de las Naciones Unidas y la Convención de la mayor organización mundial sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982.



Un resultado clave de la visita fue la adopción de una Declaración Conjunta, que establece las orientaciones, objetivos, principios y áreas prioritarias de la relación entre Vietnam y Panamá en el nuevo período. Ambas partes acordaron intensificar la diplomacia de Estado, promover la cooperación interparlamentaria y los intercambios pueblo a pueblo, además de facilitar el acceso de las empresas de ambos países a sus respectivos mercados y su integración en las cadenas de suministro regionales y globales.



El secretario general y presidente To Lam manifestó su convicción de que la visita del presidente panameño dará un impulso importante a la implementación de los acuerdos alcanzados, al máximo aprovechamiento del potencial de cada parte y al desarrollo sustantivo de las relaciones bilaterales. Afirmó además que Vietnam está dispuesto a colaborar estrechamente con Panamá para materializar estos compromisos en beneficio de ambos pueblos y en aras de la paz, la cooperación y el desarrollo en la región y el mundo.



Por su parte, el mandatario visitante enfatizó que, pese a la distancia geográfica, Panamá y Vietnam comparten una relación de amistad y solidaridad construida a lo largo de más de 50 años. Afirmó que la ampliación y diversificación de las relaciones internacionales es de vital importancia para Panamá, y destacó a Vietnam como un socio clave en el Sudeste Asiático.



Según el presidente Mulino, las relaciones económicas ocuparon un lugar central en las conversaciones. Destacó la capacidad industrial y exportadora desarrollada por Vietnam y reiteró el deseo de Panamá de consolidarse como puerta de entrada de los productos industriales vietnamitas a los mercados de América Latina y el Caribe. Asimismo, animó a las empresas vietnamitas a aprovechar las ventajas estratégicas de Panamá para establecerse y expandir sus operaciones en la región.



Ambas partes abordaron también cuestiones relacionadas con la agricultura, la conectividad, el turismo, la cooperación marítima y otros sectores complementarios, con el fin de facilitar a las empresas y productores la búsqueda de nuevos mercados y acortar la distancia geográfica entre los dos países.



En la ocasión, ambas partes suscribieron acuerdos en materia de seguridad, transporte marítimo y agricultura.



El presidente Mulino reiteró la voluntad de Panamá de estrechar aún más los lazos con Vietnam, ampliar su presencia en Asia y generar nuevos espacios para el comercio, la inversión y el intercambio entre los ciudadanos de ambos países./.

VNA